Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük.

Hogyan lesz valaki illatszakértő?

Hobbiból lett professzió. A húszas éveim elején kezdtem el érdeklődni az illatok iránt, volt egy nagyon természetes vonzódásom feléjük. Minden nyaralásnál kutattam, hogy milyen különlegesebb tusfürdő vagy sampon van adott országban, és azokkal is jöttem haza. Egyszerűen érdekelt a téma, bármi professzionális háttér nélkül – gazdaságot tanultam, sosem dolgoztam kozmetikai vonalon. A komolyabb elmélyülést tavaly előtt kezdtem el, akkor körvonalazódott a 7scents ötlete is.

Kell külön érzék ahhoz, hogy illatszakértők legyünk vagy ez mindannyiunkban megvan?

Mindenkiben megvan. Nyilván kell egy érdeklődés, és van egyfajta természetes adottság, ami szükséges. De ugyanúgy, mint bármi más, ez is fejleszthető. Pont, mint a nyelvtanulás: van, aki tehetségesebb, van, aki kevésbé, de igazából mindenki megtanulhat egy idegennyelvet, ha meg akarja tanulni.

Alapvetően azt érezzük a mindennapokban, hogy valaminek jó illata vagy rossz szaga van. De milyen élettani hatása van az illatoknak?

A szubjektív megítélése csak egy vetülete az illatok megítélésének; a minőségi megítélésük egy másik kérdés. Hogy egy illat tetszik-e nekünk vagy sem, és hogy milyen hatással van ránk, nem feltétlenül kapcsolódnak össze.

Összességében 300 receptorunk van, ami illatmolekulákat fog fel, és ad információt az agyunknak, anélkül, hogy ezt mi tudatosan érzékelnénk. Elektrofiziológiai vizsgálatokkal figyelik meg, hogy az agy különböző részei hogyan lépnek működésbe különböző illatok hatására. Ezeket az agyműködéseket pedig nem tudatosan irányítjuk. A világ már nagyon sokat tud az illatok hatásáról.

De nem is feltétlenül „most már”. Nagyon régóta gyógyítanak illatokkal, illetve hívják az illatokat segítségül a gyógyításhoz. Az illatok megjelentek az ókori egyiptomi kultúrában, Indiában és a kínai gyógyításnak is fontos része az illatterápia. Persze vannak illatterápiák, amikről kiderült, hogy kizárólag placebo hatásuk van. De vannak olyan illatterápiák is, amikről bizonyították, hogy hatásosak.

Pozsgai Ákos, Fotó: Angéla Mohos

Az agyunk működését nem tudjuk irányítani, de magát azt, ami elindítja a folyamatokat, már igen. Hiszen minden attól függ, milyen illatokat választunk. Ha parfümökről beszélünk, mire figyeljünk választáskor?

Két fontos szempont van. Egyrészt az, hogy mi magunk mit várunk és mit szeretnénk érezni a nap folyamán. Másrészt pedig, hogy milyen jelet szeretnénk adni magunkról azoknak, akik közel kerülnek hozzánk és érzékelik az illatunkat. Teljesen más az elképzelés ilyen szempontból egy business meetingen vagy egy randevún. Más jelet akarunk adni, ezért érdemes más parfüm után is nézni. A parfümöket más-más tulajdonságokkal ruházzuk fel: vannak csábító, domináns és friss illatok. Ezeket a kategóriákat figyelembe véve érdemes parfümöt választanunk; milyen alkalomra keressük a parfümöt és azon belül melyik tetszik nekünk. Ha nekünk nem tetszik egy parfüm, azt nehéz lesz magunkra tenni, mert önellentmondásba keveredünk.

Hány parfümöt használ?

Nagyjából tíz illatot használok aktívan.

Mi a helyzet a lakás illatosításával? A parfüm mindennapjaink része, de maga a lakásillatosítás még annyira nem alapvető igény Magyarországon, nem?

Igen is, meg nem is. Van egy igényszint, ami fejlődik. Ugyanakkor ez valóban egy újkeletű igény, amit sokan bolondságnak tartanak. Pedig ha az ember bemegy lakásba, és megfogja egy kellemes illat, elkezd gondolkozni, hogy az honnan jön. Frissen mosott ruha? Konyha? Majd eszébe jut, hogy más embereknek milyen benyomása lehet, ha hozzá lépnek be. Vagy hogy milyen hatással van önmagára, ha belép a saját az otthonába. Az egy remek érzés, hogy ha hazaérsz és azt érzed, hogy ez az én házam, az én váram, amiben nagyon jó illat van.

A gyertyákat mindenki ismeri, de milyen eszközök vannak még erre?

Valóban vannak klasszikus eszközök, mint az illatgyertyák. Van az illat diffúzor, ami egyre népszerűbb, nagyon sokat ismerünk már belőle. Ez egy szép üvegben lévő folyadék, amibe pálcákat helyezünk. Ezek diszkréten illatosítják a lakást, nem lesz tőlük nyomasztóan erős illat benne, inkább hosszútávon egy állandó, diszkrét illatot biztosítanak az otthonunknak. Emellett kezdenek divatba jönni az otthonparfümök. Ha például vendéget várunk, és szeretnénk nagyon gyorsan eltűntetni a főzés nyomait, egy szellőztetéssel és egy plusz lakásparfümmel lehet ezen segíteni. Két perc a folyamat, de az illat nem tart tovább néhány óránál.

Léteznek további megoldások is, amikkel lehet még játszani. Ilyenek a fiókba vágható fiókillatosító papírok, amiknek a ruhák veszik át az illatát, de pozitív hatással van a lakásra is. Ugyanerre jók az illatzsákok vagy az illatcsempék, amiket be lehet akasztani a ruhák vagy ingek közé, de az illatcsempét kitehetjük az éjjeli szekrényre is, így megérinthet kicsit minket alvás közben is az illata. Egyre több módszer van és egyre játékosabbak: van már parfümgyufa is, ami nem akkor illatozik, ha meggyújtod, hanem magától.

Hogyan gondolkodjunk, ha illatot szeretnénk adni otthonunknak? Mit vegyünk figyelembe?

Egy tartós illatosítónál, például diffúziátornál nagyon érdemes átgondolni, mit szeretnénk, mert annak az illata fél éven keresztül fog minket kísérni. A lakásparfüm és illatgyertya más kategóriák: fél napra illatosítunk velük, így lehet hangulatfüggő, hogy mit használunk. Én, ahogy többféle parfümöt használok, úgy többféle illatgyertyát és parfümöt tartok otthon – egyszer egyikhez, máskor a másikhoz van kedvem. Nem zavarják egymást, hiszen nincs hosszútávú hatásuk.

Ha ünnepi készülődésre gondolunk, a fények, zenék mindig eszünkbe jutnak. De milyen szerep jut az illatoknak?

Ez most kiemelt téma az illatgyertyák miatt. Nem is csak az illatuk, hanem a láng szimbolikája és melegsége miatt is. Emellett nagyon népszerű ajándékok, akár magunkról vagy másokról van szó. És így a karácsonyi illatok meg is jelennek ezeknél a gyertyáknál, sok cég kifejezetten törekszik rá, hogy ilyen is szerepeljen a kínálatában.

Mi az a karácsony illat egy profi szempontjából?

Teljesen szubjektív a megítélése annak, ki mit tart karácsonyi illatnak – ugyanúgy, hogy ki mit tart karácsonyi lemeznek. Persze vannak klasszikusok, sok minden kapcsolódik a téli időszakhoz; a méz, a narancs vagy a fahéj kifejezetten jól reprezentálják a karácsonyt, például az ünnepi sütemények miatt. Ugyanakkor vannak más illatok is, amik inkább az orientális világot jelenítik meg, de a karácsonyhoz is kapcsoljuk őket, mint a szantálfa, a tömjén vagy a mirha.

Mondhatjuk, hogy a fahéj-narancs-méz kombináció az illatok All I Want For Christmas-e, míg a többi illat inkább bátrabb, idegenebb választásoknak bizonyul?

Inkább bátrabb, mint idegen választás. Hangulatukban a tömjén, a mirha és a szantálfa kifejezetten kapcsolódnak a karácsonyhoz. Inkább azt nevezném bátor döntésnek, ha ezeket az illatokat nem karácsonykor használjuk. Amire ugyancsak van példa. A karácsonyi időszakban talán azért egy kicsit haladóbb illatok, mert nagyon sokszor a templomi szertartásokat kapcsoljuk hozzájuk, amiktől bár tud idegenkedni az ember, ugyanakkor tagadhatatlanul felemelő hangulatot teremtenek.

100BON

Át tud akkor ez rendeződni az agyunkban, hogy milyen illatot mihez kötünk?

Mindenképpen. Emellett vicces, hogy mindig a saját kultúránkra figyelünk, és azt látjuk, ami velünk történik. De ezek a haladó illatok gyakorlatilag minden vallásban megjelennek – akár Indiában, Kínában vagy a Közel-Keleten. Az gondoljuk csak nálunk szimbolikusok, de valójában sokkal univerzálisabbak.

De ha ott is a valláshoz kötődnek, akkor nem furcsa bevinni őket mindennapjaikba?

Nem. Egy picit bevallálósabb illatok: nem könnyedebbek, lágyabbak, ez tény. De mi kifejezetten azt látjuk, hogy igenis van rájuk kereslet rá.

Levonhatjuk azt a tanulságot, hogy bármennyire köthetünk illatokat különböző szituációkhoz, ha a lakásunk illatosításról vagy parfümökről van szó, megéri kitörni ezekből a berkekből és minél többet kísérletezni.

Abszolút. Ez a saját filozófiánk is: célunk; hogy az emberek bátran játszanak és szórakozzanak az illatokkal. És mi fogná őket vissza? Pont, mint az öltözködésnél a színek esetében: nyilván vannak határok és szituációk, amikor valami viselése nem odaillő, de ezen felül szabad próbálkozni.

Ha már karácsony... Ha valaki illatot akar ajándékozni, akár parfümöt, akár illatosító gyertyát, mire kell figyelni?

A célszemély a döntő, mint bármilyen jellegű ajándék esetében. Konzervatívabb az ízlése, vagy bátrabb? Bevállalósabb vagy félénkebb? Ezeket a tipikus személyiségjegyeket érdemes figyelembe venni és ezek alapján elindulni egy irányba. Esetleg egy kis kitekintéssel. Megéri egy kis kihívást adni az illetőnek – az emberek örülnek, ha nem ugyanazt kapják, amit már ismernek. Ilyen szempontból a meglepetés tényleg meglepetés lehet. Persze fontos, hogy jó meglepetés legyen.