Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk a jövőben, mire jut majd több idejük, hogyan tarthatnak lépést a változásokkal, tudnak-e majd egyszerűen és gyorsan informálódni, naprakészek, – és ahogy eddig is – nélkülözhetetlenek lenni? Mutatjuk a lehetséges válaszokat.

Egy könyvelő feladata alapvetően a bizonylatok törvény szerinti rögzítése, és az ezek alapján meghatározott bevallások elkészítése. Sokan azonban ennél lényegesen többet tesznek. Például vállalkozásindítási, adózási tanácsot adnak, illetve alapvető vállalkozási információkat nyújtanak. Jelesül mikor, mit kell ráírni egy számlára, kötelező-e a bélyegző használata (rég nem!), kell-e minden vállalkozónak bankszámla. S természetesen kapcsolatot tartanak fenn az ügyfelükkel, szóban és írásban, ami sok időt vesz igénybe. Egy könyvelő munkájának jelentős részét teszi ki az adatrögzítés is. Emellett folyamatosan tovább kell képeznie magát, hogy szakszerű választ tudjon adni az ügyfelei kérdésére és megfelelően ki tudja tölteni a bevallásokat, az adatbejelentőket.

E rengeteg feladat ellátását könnyíthetik meg jelentősen a különböző digitális megoldások – hangsúlyozza a Vállalkozás Okosan honlapot működtető Szilágyi Anita közgazdász, mérlegképes könyvelő. Mindenekelőtt a számlázóprogramok, amelyekből kinyerhetők a kimenő számlák adatai. Ami azonban nem azt jelenti, hogy azokat ne kelljen egyenként ellenőrizni és minősíteni a gazdasági eseményt. Nem szabad azt hinni, hogy ha egy vállalkozó kiállít száz számlát egy hónapban, akkor a könyvelőnek csak annyi a dolga, hogy azokat egy gombnyomással beemeli a könyvelési programba és ezzel kész is a könyvelés. Ellenőrizni kell, hogy e számlákat megfelelően állították-e ki, a helyes adókulcsot alkalmazták-e, szerepel-e rajtuk minden olyan kötelező adat, amit a törvény előír.

Léteznek már olyan megoldások is, amelyekkel nemcsak a kimenő, hanem a bejövő számlákat is lehet rögzíteni elektronikusan, és ezeket automatikus kontírozással lekönyvelni. De itt is szükséges az ellenőrzés.

