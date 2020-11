Év vége közeledtével fontos, hogy tisztában legyünk a mozgásterünkkel a kata és az alanyi adómentesség terén is. Érdemes odafigyelni a meghatározott keretösszegekre, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés. Ezeket elkerülni azonban nem ördöngösség, össze is szedtük öt pontban, hogy mi mindenre kell figyelnünk.

1. Tizenkettő nem egy tucat

A kata és az alanyi adómentesség értékhatára is 12 millió forint a teljes évben működő vállalkozás esetében, azonban fontos megjegyezni, hogy a két keretet másképpen számítjuk. A kata keretet csak a ténylegesen befolyt jövedelmek csökkentik. Az alanyi adómentes keretet alapesetben viszont a teljesített, kiszámlázott ügyletek is, itt tehát nem feltétel, hogy az összeget meg is szerezze a vállalkozó. Emiatt tehát nem biztos, hogy a két keret együtt mozog, ezért előfordulhat, hogy valaki a kata keretét átlépi, de az alanyi adómentes keretét nem, vagy éppen fordítva. Leginkább az év végi és év eleji ügyletek bonyolítják meg a két keretösszeg számítását. Ha a katás vállalkozó átlépi a kata értékhatárát (ami alapesetben 12 millió Ft), akkor a keret feletti bevételre az idei szabályok szerint 40 %-os mértékű adót kell fizetni. A 40 %-os mértékű adót a következő évi kata bevallás határidejéig, azaz tárgyévet követő év február 25-ig kell megfizetni. A kata keret átlépésével a vállalkozó nem kerül ki a kata hatálya alól, tehát ugyanúgy maradhat katás vállalkozó, csak a havi kata adó mellett a 40 %-os adót is meg kell fizetnie. Ha az alanyi adómentes keretet átlépi a vállalkozó, akkor ennek már összetettebb következményei vannak, ugyanis az érintett áfakörbe kerül. Ez röviden azt jelenti, hogy fel kell számítani az áfát és áfabevallás beküldésére is kötelezett lesz a vállalkozó. Ugyanakkor a beérkező számlák kapcsán élhet a levonási joggal az áfa-törvény szabályainak betartásával.

