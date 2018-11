A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb vállalkozás működött, mint egy évvel korábban – derül ki a Bisnode első félévet elemző tanulmányából. A leglátványosabb a konszolidáció a kereskedelemben, míg az építőiparban stagnálás tapasztalható.

A kitartóan kedvező gazdasági környezetben az idei év meghozta a piactisztulást és a vállalati szféra konszolidációját. Legalábbis egyértelműen erre utal, hogy úgy mérséklődött bő két százalékkal a hazai vállalkozások száma, hogy kevesebb a csőd a tavalyi év azonos időszakához képest. A Bisnode adatai szerint az idei első félévben 503 500 cég működött Magyarországon, ez 10 658-cal kevesebb, mint 2017 azonos időszakában. Beszédes információ az is, hogy a csökkenés úgy állt be, hogy közben nőtt a cégalapítási kedv: az év első hat hónapjában 13 809 vállalkozást jegyeztek be, ami 328-cal, 2,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A felszámolások száma lényegében stagnált, míg csődök száma a tavaly első félévi 25-ről 14-re esett. Érdekesség ugyanakkor, hogy a kényszertörlések száma 14 600 fölött volt, ami közel 62 százalékos növekedés.

Arról, hogy milyen gazdasági környezetben is zajlik a cégvilág átalakulása, a Központi Statisztikai Hivatal adatai mondanak el a legtöbbet: az ipari termelés az idei év első hat hónapjában 3,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építőipari bumm továbbra is kitart, az első félévben bő 19 százalékkal volt magasabb az ágazati termelés, mint 2017 első felében. Az első fél év végén a járműipar kibocsátása 2 százalékkal, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 6,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, míg az élelmiszeripar termelése 4,3 százalékkal nőtt.

Szintén kedvező folyamatok jellemzik a kereskedelmet: júniusban a kiskereskedelmi forgalom 6,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét. Az első félévi forgalom növekedési üteme 6,9 százalékos volt. A Bisnode adatai szerint a nagykereskedelemmel foglalkozó cégek száma 39 ezer volt az idei első félévben, ami 4,1 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Hasonló folyamatok mentek végbe a kiskereskedelemben is: a vállalkozások száma 53 ezer volt, ez 3,2 százalékos csökkenésnek felel meg. Ebben a szektorban is a legnagyobb kihívást a munkaerőhiány jelenti, amelynek folyományaként a szakképzettséget igénylő munkakörökben jelentős bérnövekedés indult meg a multiláncoknál, miközben a főleg kisebb vidéki üzleteket franchise rendszerben működtető Coop-hálózat boltjai közül többnek csak napi 4-6 órás nyitvatartásra futja.

Az elsősorban az uniós finanszírozású fejlesztéseknek köszönhető építőipari lendület ugyanakkor még mindig növeli – ha minimálisan is – a vállalkozások számát, igaz az ütem fékeződni látszik: a cégek száma meghaladta a 47 ezret az idei első félévben. 2446 új vállalkozás jött létre, míg alig kétezer szűnt meg 2017 első félévéhez képest. A vállalkozások száma tehát mindössze kevesebb, mint fél százalékos pluszt mutat.

További érdekesség, hogy az átlag feletti növekedést produkáló számítógép, elektronikai, optikai gépek gyártásban a cégek száma szintén csökkent: 1512-ről 1488-ra, azaz a gazdasági lendület itt is a koncentrációt serkenti.

A mind kedvezőbb gazdasági helyzet némi javulást hozott a fizetési hajlandóságban: az átlagos fizetési határidő 27-ről 25 napra javult, ugyanakkor a hatvan nap feletti fizetési késedelmek a kibocsátott számlák értékének arányában 1,4-ről 2,2 százalékra nőttek. Az átlagos fizetési késedelem az építőiparban az egyik legmagasabb, 19 nap (ez megegyezik az egy évvel korábbival), míg az ingatlanügyleteknél 24-ről 29 nőtt a csúszás. A többi szektorban jellemzően 10-15 napos késések jellemzőek.