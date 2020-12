Az okostelefonok életünk szerves részét képezik, sokan a mosdóra sem mennek el nélküle, mások pedig egyenesen szoronganak, ha véletlenül otthon felejtik a készüléküket. Kevésbé szélsőséges felhasználók esetén is elmondhatjuk, hogy a napjaikat ezek a szerkezetek segítik, a munkavégzés megkönnyítésére és mobilizálására gyakorolt hatása pedig megkérdőjelezhetetlen. De milyen szempontok alapján vásároljuk meg a következő készülékünket? Különböző területeken tevékenykedő, eltérő életstílusú felhasználókat kérdeztünk döntéseik hátteréről.

A stílusos

A harmincas évei elején járó Regina számára a fő szempont, hogy a telefonja jól nézzen ki. Ahogy mondja, számára másodlagos, hogy mi van a „motorháztető alatt”, ha egyszer a készülék működik, mindegy, hogy milyen a processzor és mennyi RAM van az eszközben.

„Főleg azt nézem, hogy milyen a készülék külső megjelenése, milyen érzés kézbe venni, de az is fontos, hogy többféle szín közül választhassak” – mesélte az egyik nagy szépségápolási cégnél projektmenedzserként dolgozó Regina. „Nem szeretem tokba rejteni a telefont, főleg mert a tokok legtöbbje vagy csúnya vagy gyenge minőségű anyagokból készül, az oldalra nyíló verziók pedig nagyon zavaróak telefonálás közben. Különben is, azért dolgoznak menő designerek rengeteg pénzért a telefongyártó cégeknek, hogy szép legyen a végeredmény, akkor pedig miért dugnám el a világ elől?”

A „hőkereső”

Az angol szlengben „heat seeker”-nek hívják azokat, akiknek mindig a legújabb, legmodernebb kütyüre van szüksége. Ilyen a késő harmincas éveiben járó Szilárd is, aki megőrül a technikáért. Számára az a lényeg, hogy mindig a legújabb fejlesztésű hardver legyen a zsebében, amin természetesen mindig a legfrissebb operációs rendszernek is kell futnia.

„Ha már sokat fizetek egy készülékért, akkor elvárom, hogy az valódi csúcstechnológiát jelentsen” – magyarázta döntése hátterét. „Igaz, hogy egy pár hónappal később már a középkategóriás készülékeken is megjelennek ugyanazok a megoldások, de addigra én már a következő generáció statisztikáit, számait bújom, és alig várom, hogy jöjjön a következő zászlóshajó-modell.”

Szilárd természetesen más technikai újdonságokra is nyitott, így az elsők között csap le minden új applikációra, regisztrál az új közösségi oldalakra, és árgus szemekkel figyeli a kedvenc gyártóiról szóló híreket, hogy mindig a tech-trendek élvonalában tudjon maradni.

Az alapos

A negyvenes Zsolt semmit sem szeret a véletlenre bízni. Minden jelentősebb vásárlás előtt – legyen szó telefonról, laptopról vagy akár egy új autóról – hosszú órákat, néha napokat, esetleg hónapokat tölt azzal, hogy a kiszemelt lehetőségekről minden létező információt begyűjtsön. Hazai és nemzetközi termékteszteket olvasgat, ezek alapján precízen sorokba és oszlopokba rendezi az adatokat, a processzor órajelétől a kamera felbontásán és a belső memórián át az árakig, és ezek alapján próbálja meghatározni, hogy melyik készülék megvásárlásával köti a legjobb üzletet.

„Számomra az ár-érték arány az elsődleges, szeretem a pénzemért a lehető legtöbbet kapni” – tette hozzá. „Ez nem azt jelenti, hogy mindig a legújabb, legerősebb modelleket választom, inkább azt, hogy a válogatás során próbálom minden kategóriából a legjobbat megtalálni. Nyilván ez nem mindig lehetséges, ezért a végső döntés általában arra a modellre esik, amelyik a legtöbb szempontom szerint pozitív értékelést kapott. Ha kompromisszumot kell kötni, általában a tartósságot, az erős hardvert részesítem előnyben, például egy picivel jobb kamerával vagy valami teljesen elvarázsolt kiegészítővel szemben.

Aki nem sajnálja rá

Márton szintén a negyvenes éveiben jár, jól menő vállalkozása van, így számára nem jelent gondot, ha egy kicsit többet kell fizetni az általa kinézett készülékért.

„Az árlista tetejét szoktam nézni, mert meggyőződésem, hogy ami lényegesen többe kerül a többinél, az általában annyival jobb minőséget is jelent” – magyarázta. „Persze, nem szórom a pénzt feleslegesen, de úgy tapasztaltam, hogy ha áldozok a jobb modellre, akkor azt hosszabb ideig is tudom használni, mintha egy középkategóriás vagy belépő szintű telefont vennék. Nem titkolom, hogy hosszú ideje az Apple készülékek megszállottja vagyok, így kerül, amibe kerül, de nekem általában mindig a legújabb iPhone lapul a zsebemben.”

A fotós

A húszas éveiben járó Kati rajong a fotózásért, a jövőjét is ezen a területen képzeli el, de barátaival is szinte csak képekben kommunikálnak egymással, rengeteg szelfi készül, és persze az Instagramon is gyűjteni kell a lájkokat a legújabb alkotásokért. Számára tehát az az elsődleges, hogy a telefonba a lehető legmodernebb kamera kerüljön, a legjobb, ha a hardver mellett a kamera szoftvere is úgy van megírva, hogy a lehető legnagyobb mozgásteret hagyja a felhasználónak.

„Minél több a manuális beállítás, annál jobb” – mutat rá a lényegre. „Ami a kamerát illeti, nem a megapixelek számát szoktam nézni, mert az nem árul el túl sokat a minőségről. Sokkal inkább a felbontást és az úgynevezett CCD-chip méretét szoktam keresni a leírásban, de persze az sem mindegy, hogy az objektív milyen minőségű. A többi nagyjából mindegy, már csak azért is, mert az igazán jó kamerák általában olyan készülékekbe kerülnek, ahol a többi hardver is rendben van, így én erre szoktam figyelni, ha telefont választok.”

A gamer

A 18 éves Károly leginkább annak örülne, ha lehetne olyan eszközt kapni, amivel telefonálni nem lehet, játszani viszont annál inkább. Életkorából kifolyólag gyakorlatilag nem bonyolít telefonos beszélgetéseket, mindent online intéz, a barátaival a közösségi oldalakon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül kommunikál, amikor pedig kikapcsolódásra vágyik, a legmenőbb mobilos játékokkal mulatja az idejét.

„Azt nézem, hogy mit tud grafikában az eszköz, ne legyen pixeles, ne akadozzon, és lehetőleg a komolyabb 3D-s játékokat is hamar képes legyen betölteni” – mondja döntései hátteréről. „Fontos, hogy stabil legyen a WiFi-, és a Bluetooth-csatlakozása is, mert néha az otthoni videojáték-konzolommal is játszom a telefonon keresztül, ilyenkor pedig nagyon rossz, ha szakadozik a kapcsolat. Az sem baj, ha emellé olyan akksija is van a telefonnak, amivel nem csak 1-2 órán keresztül tudom használni úgy, hogy a maximumra van állítva az összes grafikai mutató.”

Mint látható, a telefonválasztásnál is érvényes a mondás, amely szerint ahány ház, annyi szokás.