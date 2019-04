Egy vállalkozás mérete, távlati céljai és erőforrásai pontosan meghatározzák, hogy design munkák terén milyen típusú és méretű partnerrel érdemes együtt dolgozni. Mindegyik lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai, amelyekkel jobb a legelején tisztába lenni, hogy ne a munkamenet közepén érjen bennünket kellemetlen meglepetés.

DIY

A kisebbtől haladva a nagyobb partnerek felé kezdjük a sort a legköltséghatékonyabb és ehhez passzolóan a legalacsonyabb színvonalú megoldással, a saját készítésű logóval (arculatról ebben az esetben nem is beszélhetünk, a kettő közötti különbségről itt írtunk bővebben). Ma már sokféle online logótervező program létezik, amellyel akár ingyenesen is hozzájuthatunk valamilyen magunk készítette logóféleséghez. Ha semmilyen hosszabb távú célunk nincs az adott vállalkozással, akkor jó móka lehet így meghatározni a megjelenést, ellenkező esetben azonban el kell felejteni.

Crowdsourcing

Nem igazán létezik magyar megfelelője a fogalomnak, illetve ennek a módszernek, ami lényegében arról szól, hogy nyilvános briefet teszünk közzé egy ilyen profilú oldalon, a feladatra pedig bárki jelentkezhet. A beérkezett munkákból kiválasztunk egyet és azért fizetünk. Ez is a költséghatékony megoldások közé tartozik, de emellett vonzó lehet a bőséges választék szabadsága is. Érdemes azonban az elvárásainkat ahhoz igazítani, hogy nagyon sok amatőr is ilyen módon próbál szerencsét, a profik pedig, tudva, hogy a befektetett munka nem biztos, hogy megtérül, nem fognak túl sok energiát beletenni a projektbe. A munkák így gyakran alacsony minőségűek vagy sablonosak, igazán egyedi megoldásra ne számítsunk. Arról nem is beszélve, hogy a design életre keltéséhez – a névjegykártyától egészen a weboldalig – minden felületen új embert kell keresnünk.

Ismerősök/rokonok

Elsőre csábítónak tűnhet felkérni egy grafikusként dolgozó ismerőst vagy rokont a munkára, hiszen biztos meg tudunk egyezni olyan kedvezményes díjazásban, amivel mindenki jól jár. Aki azonban dolgozott már ilyen felállásban, egyetérthet azzal, hogy nem érdemes az üzletet a magánélettel keverni. Egy klasszikus ügyfél-megbízott viszonyban pontos határidők és elvárások vannak. Ha nem tetszik a végeredmény, azt érzelmek nélkül meg lehet beszélni. Egy ismerőssel azonban más a helyzet. Általában valamelyik fél, de gyakran egyikük sem lesz elégedett a végeredménnyel, ráadásul könnyen sértődés lehet a vége.

Szabadúszó

Ha hosszú távú, komoly terveink vannak az éppen születő márkánkkal, akkor mindenképp profira kell bízzuk a designt. Erre jó alternatíva lehet egy szabadúszó grafikus alkalmazása. Ebben az esetben már egyedi és színvonalas munkára számíthatunk az eddigieknél ugyan magasabb összegért, de jó ár-érték arányban. A jó, és éppen ráérő freelancer megtalálása azonban nem egyszerű feladat. Aki annyira jó, az valószínű teljesen el van havazva, ráadásul már válogathat is a munkák között. A dolog másik hátulütője, ha valamiért megakad a folyamat. Előfordul ugyanis, hogy választottunk a munka közepén napokra eltűnik, nehéz elérni vagy egyszerűen csak elveszti az érdeklődését a projekt iránt. Azonban kitűzött határidő esetén (pl. üzletnyitás, pályázatleadás) bármilyen kiesés túlságosan kockázatos lehet, ezt pedig érdemes mérlegelni a döntésnél.

Kisebb ügynökség/stúdió

Ha az elvárt magas minőség mellett komplex brandépítés a cél, akkor valószínűleg nem elég egyetlen profi grafikus, inkább egy egész profi csapatra lesz szükségünk. A kis és közepes design stúdiók, ügynökségek drágábban dolgoznak ugyan, mint a freelancerek, viszont sokkal komplexebb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújtanak. A nagy ügynökségekkel szemben itt még teljesen testreszabott megoldást kapunk kimagasló minőségben. Ezek a műhelyek hosszú távú partneri viszonyra rendezkedtek be, mind a kapacitás, mind a munkafolyamatok gördülékenységét nézve. Mellettük szól még, hogy design mellett a szövegírás, az animáció vagy akár a marketing területén is számíthatunk rájuk. Ugyanakkor itt, ügynökségről lévén szó, a személyes kapcsolat a designerrel csorbul, hiszen legritkább esetben vagyunk vele közvetlen kapcsolatban.

Nagy reklámügynökség

Kis- és középvállalkozások ritkán dolgoznak együtt nagy, nemzetközi reklámügynökségekkel, ez már inkább a multik terepe. Az ilyen kaliberű partnerek elképesztően magas összegeket kérnek el a szolgáltatásaikért, cserébe olyan kreatív apparátust nyújtanak, amire szükség van egy jelentős médiaköltéssel megtámogatott országos vagy akár nemzetközi kampány esetében. Egy nagy múltú, díjnyertes reklámügynökséggel dolgozni pedig nem utolsósorban presztízsértékkel is bír.

Érdemes roppant körültekintően választani design partnert, hiszen a vállalkozásunk sikere vagy bukása múlhat rajta. A lehetőségeinkhez mérten minden esetben válasszuk a legprofibb partnert, ha tudunk, mindenképp gyűjtsünk be személyes ajánlásokat is. Az ár kapcsán pedig soha ne azt nézzük, hogy most mennyibe kerül, hanem azt, hogy a jövőben mennyit profitálhatuk a jól elvégzett munkából.

Az oldalon elhelyezett tartalom a DekoRatio Branding & Design Studio megbízásából jött létre, előállításában és szerkesztésében a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.