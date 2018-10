A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja 2014-ben 1271 első- és másodfokú, valamint 511 legfelsőbb bírósági, illetve kúriai ítéletet vizsgált, amelyek a munkaviszony megszüntetése tárgyában indultak. Az ügyek 47 százalékában a munkavállalói keresetet elutasították. A perindítások évről évre csökkennek, ami dr. Petrovics Zoltán szerint részben annak is betudható, hogy a Munka Törvénykönyvének 2012. júliusi módosítása kevésbé tette érdekeltté a munkavállalókat abban, hogy a bíróságon érvényesítsék a jogellenes megszüntetéssel kapcsolatos igényeiket. Még akkor sem, ha azok jó eséllyel megalapozottak lennének. Az is kétségtelen ugyanakkor, hogy nem csupán ez áll a csökkenő perszám mögött. A megszüntetéssel kapcsolatos perek számának mérséklődése már az új törvény 2012. évi hatálybalépése előtt megindult. Ebben az ELTE ÁJK adjunktusa szerint a korábbi évekénél kedvezőbb munkaerőpiac is közrejátszik, vagyis az, hogy az állásuktól megfosztottak ma könnyebben és gyorsabban találnak új munkahelyet.