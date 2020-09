Ha egy, a nyolcvanas években autózó embert egy időgéppel 2020-ba hoznánk, kapkodná a fejét az újdonságok láttán. Hiszen akkortájt voltak a benzines és a dízel autók, ezzel pedig ki is merítettük a lehetőségeket. Persze, elektromos autók korábban is léteztek, a technológia fejletlensége miatt azonban még rengeteg időnek kellett eltelnie, hogy egyáltalán szóba jöhessen ez a hajtási mód.

Az elektromos autózás még napjainkban is gyerekcipőben jár, noha ma már akadnak olyan modellek, amelyekkel akár Magyarország útjain is lehet találkozni. Ezek az utak azonban jellemzően főleg településeken belül találhatók, az elektromos infrastruktúra ugyanis még csak épülget, jó pár évnek kell még eltelnie, mire bármikor, bármerre elindulhatunk egy az angol electric vehicle szavak alapján EV-nek rövidített tisztán elektromos hajtású autóval anélkül, hogy előtte katonai navigátorokat megszégyenítő útvonaltervezgetéssel kellene töltenünk az időt. Ma még itt tartunk, a töltőoszlopok – legalábbis Magyarországon – ugyanis még távolról sem tudnák kiszolgálni, ha tömegek közlekednének elektromos autókkal.

Ennek ellenére az elektromos hajtási megoldásokra már most is óriási a kereslet, nem véletlen, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártója, az amerikai Ford elképesztő, 11 milliárd dolláros befektetéssel igyekszik felfuttatni ezt a területet. Az autógyártónak határozott elképzelése és stratégiája is van ezzel kapcsolatban, amelynek részleteibe egy korábbi cikkünkben Szabó Attila, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója avatta be az olvasókat. Röviden arról van szó, hogy az amerikai márka, bár várhatóan jövő év elején bemutatja első, teljesen elektromos autóját, a Ford Mustang Mach-E-t, egyelőre a hibrideknek szánja a főszerepet, mivel ezek, a belső égésű motorokat és az elektromos hajtást kombináló autók tökéletes hidat képeznek a robbanómotoros múlt és a csendesen suhanó elektromos jövő között.

A cikk elején említett benzin-dízel kettősségnél azonban jóval összetettebb világ a hibrideké, ezért lássuk, mit kell tudni a különböző típusokról, ha valaki épp új autó vásárlásán töri a fejét és arra kíváncsi, hogy melyik a neki való változat.

Mild hibrid (MHEV), az első lépés a kályhától

Bár időrendi sorrendben az úgynevezett mild hibrid technológia a legújabb, ez áll talán a legközelebb ahhoz a világhoz, amelyet az eddig csak belső égésű motorral szerelt járműveket vezető sofőrök ismernek. A mild hibridekben ugyanis a főszerep egy tiszta, környezetbarát belső égésű motoré, amelyhez egy kisméretű elektromos erőforrás csatlakozik. Utóbbi azonban önmagában nem tudja meghajtani az autót, azaz tisztán elektromos üzemmódra nem képes, cserébe a lassításkor és motorfékezéskor egyébként veszendőbe menő mozgási energiát alakítja elektromos árammá. Ezt az extra energiát aztán visszatáplálja a rendszerbe, ezzel segítve a dinamikus indulást és gyorsítást. Az MHEV autókat nem kell külön az elektromos hálózatról tölteni, a kisebb akkumulátort ugyanis az autó mozgásából visszanyert kinetikus energia újra és újra feltölti. A sofőr a működéséből szinte semmit nem vesz észre, csak annyit, hogy szokatlanul simán és egyenletesen gyorsul az autó, amely álló helyzetből is fürgébben indul meg, mint a hagyományos járművek. Az amerikai gyártó palettájában a kifejezetten az európai autósok számára tervezett és gyártott Ford Puma volt az első, amelyben bemutatkozott a mild hibrid hajtás, ma már azonban csaknem a teljes modellpaletta elérhető ilyen erőforrásokkal a városi kompakt Fiestától a haszonjárművek kategóriájában piacvezető Transitig.

Ford Puma © Ford

Full hibrid: a városban csendes, a sztrádán száguld

Öntöltő hibridnek vagy full hibridnek is nevezik azokat a modelleket, amelyekben, a mild hibridekhez hasonlóan egy belső égésű motor található, amelyhez azonban egy elektromos erőforrás is csatlakozik. Az MHEV-autókkal ellentétben a full hibrid (rövidítve hybrid electric vehicle, azaz HEV vagy FHEV) autók viszont már arra is képesek, hogy aakkumulátorban tárolt és a fékezés során visszanyert energiával akár tisztán elektromos üzemben is használhatóak legyenek. Ez különösen azok számára lehet előny, aki gyakran használják az autót napi ingázásra, mivel egy ilyen erőforrással összességében, főleg a városi dugókban araszolva 25-30 kilométer is megtehető anélkül, hogy egy csepp benzint is elégettünk volna.

Ennek megfelelően a Ford kínálatából azokban a modellekben fogjuk megtalálni ezt a hajtási módot, amelyet a sokat utazó üzletemberek, illetve a környezet védelmét szem előtt tartó családosok választanak, nevezetesen a Ford Mondeo-t, a Ford Mondeo Kombit és az európai kontinens egyik legnépszerűbb városi terepjáróját, a dinamikus megjelenésű Ford Kugát.

Ford Kuga © László Ferenc

Plug-in hybrid: nagypályás játékosoknak

A hibrid hajtásmód jelenlegi csúcsa a Plug-in Hybrid Electric Vehicle szavakból PHEV-nek rövidített változat, amelynek lényege, hogy a full hibridektől eltérően kétfajta erőforrással felszerelt autókról van szó. A belső égésű motor mellett ugyanis egy, a HEV-autókénál jóval nagyobb akkumulátor-csomaggal szerelt elektromos erőforrást is kapnak, amelyekkel már jóval nagyobb távolságok is megtehetőek tisztán elektromos üzemmódban.

Ezt jelenleg a Ford modellpalettájának tetején álló Kuga SUV és a rövidesen érkező 7 személyes Explorer terepjárók, illetve a haszonjármű szegmensben a Transit Custom és a Tourneo Custom áru- és személyszállító furgonok képviselik. A hatékonyságukra jellemző, hogy bár a Kuga gyári adatok szerint 40 kilométeres elektromos hatótávval rendelkezik, ez jócskán kitolható a rendkívül korszerű energiavisszanyerő rendszernek köszönhetően. Emellett, a sofőr vezetés közben folyamatosan az igényeinek és az útviszonyoknak megfelelő hajtási módot választhat. Ha szükséges, csak a belső égésű motor üzemel, de bekapcsolható a már említett energiavisszanyerő rendszer, illetve, ha például beértünk a városba, vagy egy lakónegyeden szeretnénk csendben átsuhanni, egyetlen gombnyomással elektromos hajtásra válthatunk. Az sem gond, ha az úticélunkhoz érve azt látjuk, hogy épp elfogyott az energia az akkucsomagból, hiszen a PHEV-autók lényege éppen az, hogy ugyanúgy feltölthetjük azokat egy elektromos töltőoszlopról, mint a kizárólag árammal üzemelő EV-járműveket.

Mint látható, a Fordnak valóban minden élethelyzetre és vezetői stílusra megvan a válasza, ha elektromos hajtásról van szó, amíg pedig a töltőhálózat csendben épülget, az autópályákon a „hatótávszorongás” (range anxiety) miatt izzadó elektromos autósok helyett érdemes a nyugodt, kiegyensúlyozott hibrideket választani.