Az egyre szerteágazóbb funkciókkal és egyre jobb minőségű hardverekkel ellátott okostelefonok korában nem meglepő, hogy számos, korábban népszerű technológiai termék válik feleslegessé. A kéziszámítógépek, vagyis PDA-k látványos bukása után szépen lassan hasonló sorsra jutnak a kézi videojáték-konzolok, a webkamerák vagy a digitális fényképezőgépek is. Az újgenerációs mobiltelefonok optikai zoommal és a legprecízebb szenzorokkal megtámogatott, akár már 40-nél is több megapixeles kameráival ráadásul olyan részletgazdag fotókat készíthetünk, amelyek bőven túlmutatnak azon, hogy időnként kiposztoljuk őket a közösségi oldalakra.

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével az okostelefonok már az általunk készített fotók alapján is felismerik a városok látnivalóit, beazonosítják az útszéli növényeket, megmondják egy ételfotóról az adott fogás kalóriatartalmát, és digitális személyi edzőként is tudnak viselkedni. De egy beázás után sem kell már megvárni a biztosító kiérkezését, ha a megfelelő társaságnál vagyunk, elég a videós kárfelmérés lehetőségével élni, és élő videóhívásban rendezni az ügyet a céggel. Összegyűjtöttünk néhány alkalmazást, ami a telefonunk kameráját használva teszi egyszerűbbé az életünket.

Google Lens, a kamerás tudástár

Az eleinte csak a Pixel-készülékeken, de ma már Androidon és iOS-en is elérhető Google Lens a felismerő appok jolly jokere, gyakorlatilag olyan, mintha a Google keresőjét használnánk a telefon kameráján keresztül, szöveges bevitel nélkül. Ha megtetszik egy kutya az utcán, de nem tudja, milyen fajta, csak készítsen róla egy fotót, és a Lens már mutatja is. Ugyanez működik növényekkel vagy híres épületekkel is, ha pedig termékekre vagyunk kíváncsiak, például egy dizájn székre vagy a villamoson megpillantott cipőre, akkor fotó alapján meg is mutatja az app, hogy hol lehet őket megvásárolni.

De a mesterséges intelligenciának köszönhetően a Google Lens szövegfelismerő funkciója is nagyon pontos: a villanyszerelőtől kapott névjegykártyát lefényképezve már meg is jelenik a digitális verzió a telefonon. Az idegen nyelvű feliratokra ráirányítva a kamerát láthatja a magyar fordítást is, egy étlapról készített fotó pedig nemcsak az ismeretlenül hangzó fogások gyors megjelenítésére lehet jó, hanem az egyes ételekre leadott értékelések között is azonnal böngészhet.

Az egészségügy okosforradalma

Az okosórák és a különböző hordható szenzorok terjedésével kezdenek rájönni az emberek, hogy telefonjukat egészségügyi célokra is fel lehet használni. A vérnyomásmérés, az alvásfigyelés vagy a lépésszámlálás bevált módszerein túllépve a Healthy.io nevű startup egy olyan appot fejlesztett, amely nagyságrendekkel megkönnyíti az otthoni diagnosztikát. A vizeletvizsgálatot forradalmasító Dip.io egy házi mintavételi készlet használata, majd a pálca lefotózása után egyből megmutatja, hogy milyen fertőzésről lehet szó, így komolyabb vesebetegségek is megelőzhetők.

A Kaia Health ezzel szemben a fitneszalkalmazások trendjéhez csatlakozott, de az egyszerű méréseken túl már a kamerát is hasznosítja az app. Az eredetileg hátfájásra kidolgozott edzéstervek mellett most már több mozgásforma közül lehet választani, az alkalmazás pedig kamerán figyeli és ad tippeket a felhasználónak, például ha egy guggolásnál nem megy elég mélyre. Bár nem ingyenes a szolgáltatás, ennél olcsóbb személyi edzőt valószínűleg egy teremben sem találni.

Videós kárrendezés

A biztosítótársaságok már felismerték a technológiában rejlő lehetőségeket, így megjelentek a részben önkiszolgáló megoldások a kárrendezés területén, mobilalkalmazásokon keresztül.

A Generali Biztosító ezen felül már a videós kárfelvételt is lehetővé tette ügyfelei számára, vagyis a gépjárműben vagy lakásban történő kisebb káreseteknél (például beázás vagy karosszériasérülés) felajánlja a mobiltelefonon keresztüli szemle lehetőségét. Így, ha a feltételek adottak, nem kell megvárni, míg a bejelentés után kiér a biztosító, hanem a mobiltelefon kameráját kihasználva élő videóhívásban szemlézik a károkat a Generali munkatársai.

Vagyonkároknál 5-7 perc, gépjárműkároknál pedig 10-15 perc alatt megtörténik a kárfelmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténik. Akkor sincs baj, ha az ügyfél nem fogadja el a felajánlott összeget, ez esetben a Generali lehetőséget nyújthat előlegként történő kifizetésre, vagy gépjármű esetében szerződött javítópartner, vagyonkár esetén pedig szakiparos felajánlására.

Egészséges étkezés mesterséges intelligenciával

Már az internetes kalóriatáblázatok és a hozzájuk tartozó kalkulátorok is nagy segítséget nyújtottak azoknak, akik fogyókúrázni kezdtek, vagy csak a tudatosabb táplálkozás felé tettek volna lépéseket. De ma már ezek felkeresése és az elfogyasztott mennyiségek egyenkénti bepötyögése is feleslegesen körülményessé vált, hiszen megjelentek olyan mobilalkalmazások, amelyek egy jól sikerült kajafotó alapján megállapítják, mennyi kalóriát és tápanyagot tartalmaz az adott étel.

Az ilyen appok közül is kiemelkedik a Calorie Mama AI, amely a nevéből is adódóan mesterséges intelligencia segítségével ismeri fel akár a több hozzávalóból álló fogásokat, és a gépi tanulásnak köszönhetően minden egyes elkészített fotóval okosabbá, precízebbé válik a felismerő funkciója.

Telefon mint biztonsági kamera

Amekkora szenzációt jelentettek a webkamerák a kilencvenes évek végén, majd később, amikor a távoli kapcsolattartást forradalmasították a Skype-hoz és az MSN Messengerhez hasonló szoftverek, annyira feleslegessé váltak az egyre jobb minőségű kamerával rendelkező telefonok megjelenésével. De nemcsak videócsetelésre alkalmas a telefon kamerája, hanem biztonsági funkciót is elláthat.

Az olyan alkalmazások, mint a Manything, az AtHome vagy az Alfred lehetővé teszik, hogy a távolból figyelje, mi zajlik otthon, amíg dolgozik, nyaral vagy más okból van házon kívül. Ehhez persze legalább két telefonra lesz szükség: az otthon hagyott készüléknek tökéletesen elég egy régebbi, már nem használt kamerás telefont újra beüzemelni, csatlakoztatni a wifi-hálózatra, majd miután mindkét telefonra letöltötte az appot, a sajátján már láthatja is az otthoni képet. Az okosabb alkalmazások a mozgást is képesek érzékelni, és erről figyelmeztetést is küldenek, a felvételt pedig, beállítástól függően, akár egyből feltöltik a felhőbe.

De ma már külön videós bébimonitorra sem kell költeni, ezek funkcióit ugyanis már simán be tudják tölteni az olyan alkalmazások, mint a Dormi vagy a Cloud Baby Monitor. Ezekkel nemcsak a gyerekszobában elhelyezett telefon kamerájának képét láthatja, hanem rajtuk keresztül akár a távolból is lehet altatódalt énekelni a babának, és az alkalmazások automatikusan érzékelik a hangerőt és figyelmeztetnek, ha sírást észlelnek.