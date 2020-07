Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált, hogy hogyan adjon el több millió forintnyi, fólia alatt pihenő növényt, és biztosítson jövőt a cég és munkatársai számára. A kkv megnyerte a csatát: hála annak, hogy alig egy hét alatt, rohamtempóban készítette el webshopját, mely nemcsak a családi vállalkozást mentette meg, de új lehetőségeket is nyitott számára. Farkas Erikával, a Wágnerkert üzletvezetőjével beszélgettünk.

Mit lehet tudni a vállalkozásukról?

A kertészetünk Dunaharasztiban található, gyakorlatilag mindent lehet kapni nálunk: „Az aranyhaltól a zsályáig, minden, ami kert” - ahogy a szlogenünk is mondja. A kínálatunkban az egynyári növényektől kezdve a cserjéken át, a díszfákon keresztül, egészen a kiegészítőkig minden megtalálható.

A kertészet története 2012-ben kezdődött. A cég ügyvezetője, Wágner Ferenc a növények szerelmese, így utazásai során, ha éppen olyan helyen járt, mindig hozott egy-egy hajtást. Majd mikor összegyűlt az elegendő tőke egy vállalkozás elindításához, kitalálta, hogy egy egy olyan kertészetet alapít Dunaharasztin, ami gyakorlatilag majdnem lefedi a teljes kertészeti palettát. Abban az időszakban még nem volt hasonló a környéken. Így indult el a családi vállalkozást.

Idén mindenki számára a koronavírus okozta körülmények jelentették a legnagyobb kihívást. A vállalkozások is nehéz helyzetbe kerültek. Önöket hogyan érintette a szituáció?

Először nagyon megijedtünk, amikor márciusban bejelentették, hogy Magyarországra is megérkezett a koronavírus, mert már a fólia alatt volt az összes tavaszi növény. Egy kertészetben egy évre előre dolgozunk: ez azt jelenti, hogy előre be kell rendelni a szaporítóanyagot, az ültetőtőzeget, a konténereket, hogy amikor a következő évben jönnek a szállítási hetek, már minden készen álljon. A fólia alatt és az ágyasoknál már ott voltak a növények több millió forint értékben. Nagy kérdés volt, hogy mi lesz az alkalmazottakkal, a céggel, a növényekkel...

Farkas Erika, a Wágnertkert üzletvezetője © Telekom

Majd egyik reggel az üzletvezető megvilágosodott és kitalálta, hogy csináljuk meg a webshopot. Ez a gondolat már több éve felmerült, de sose mertünk belevágni, most azonban éreztük, meg kell lépni.De azt mondta, most meg kell lépni. A webfejlesztő – akinek normál esetben egy jól működő, jól mutató webshop elkészítése egyhónapos munka lett volna – egy hét alatt végzett az oldallal, úgy, hogy éjt nappallá téve dolgozott rajta. Egy hét alatt sikerült beindítani a webshopot és azóta folyamatosan töltjük fel a termékek. Az indulás után rögtön elkezdtük promótálni a legfontosabb üzenetekkel: lehet házhozszállítással rendelni növényeket, elérhető a bankkártyás fizetés, teljesen érintésmentes az egész folyamat. Nagyon népszerűvé vált a szolgáltatás, sokan rendeltek házhoz, és ez a mai napig így is maradt. A következő tervünk, hogy nemcsak a térségben, tehát Dunaharaszti és környékén, de országos szinten elérhetővé tesszük a webshopot.

Az eNET a Telekom megbízásából kérdezett hazai vállalkozókat arról, hogyan vészelték át és élték meg a koronavírus alatti, illetve az azt követő időszakot. Ebből világosan kiderült az is, hogy nemcsak Wágnerkert fedezte fel a digitalizáció fontosságát a járvány ideje alatt. A kutatás eredményei szerint a kkv-k egyharmada vezetett be ebben az időszakban online csoportmunkát támogató alkalmazásokat, egyharmada változtatta meg az üzleti kapcsolattartás mikéntjét, illetve egyharmada vezetett be a korábbihoz képest más munkavégzési metódusokat (pl. home office-t). Emellett a cégek 4-8%-a indított el a járvány időszakban közösségi média jelenlétet, a saját honlapját, webshopot, online számlázási megoldás igénybevételét, vagy éppen a készpénzmentes fizetési lehetőség biztosítását.

Ezek szerint a webshop nemcsak megoldott egy problémát, de új kapukat is nyitott. Ha nincs Covid-19, mennyit vártak volna még a webshoppal?

Az biztos, hogy a webshopot még idén megcsináltuk volna, csak más tempóban. Nyáron azért több idő lett volna rá. Az indulást követő első napokban persze még voltak problémák: helyesírási hibák, vagy egy kép nem megfelelő méretben lett feltöltve. De találtunk egy nagyon jó weboptimalizálót, aki készségesen mindig átnézni a webshopot, ahova azóta is folyamatosan kerülnek fel újabb termékek. Az pedig, hogy mostantól kötelező az online számlázási rendszer, még könnyebbé teszi az adminisztrációt is.

A vírus alatt megnőtt az érdeklődés a kertészkedés iránt, hiszen az emberek sokkal többet tartózkodtak a saját környezetükben.

Határozottan. A bezártság alatt rengetegen kezdtek el kertészkedni azok közül, akiknek akár egy kis erkélyük vagy kertjük volt. Vittek gyümölcsfát, díszfát, egynyári növényt, évelő növényt, cserjét, de ajándék esetében is élőnövényt kerestek.

Mi magunk próbáljuk megtermelni a növényeinket, és idén több olyan növény is volt, ami miatt ki kellett mennünk a nagybani piacra, mert akkora volt rá az igény. Egyszerűen nem volt elég az a mennyiség, amit az előző évek forgalmához mérten felneveltünk.

Az eNET felmérésből kiderült, hogy a Wágnerkert a szerencsések közé tartozott. A megkérdezett kkv-k fele ugyanis szűkített kapacitással vagy szűkített tevékenységi körrel vészelte át az időszakot, 11 százalékuk szüneteltette a működését, egy százalékuk pedig megszűnt.

Ez a kertészeti vállalkozás is a Telekom ügyfelei közé tartozik. Egy általuk végzett május végi felmérés szerint – ami a koronavírus okozta gazdasági nehézségeket vizsgálta a kisvállalkozások körében – az utóbbi hónapok tanulsága, hogy a digitalizáció maga a túlélés.

Abszolút. De nem csak a webshopot tartom a digitalizáció részének. A digitalizációhoz hozzátartozik a telefonos kapcsolattartás és a közösségi média is – amíg nem üzemelt a webshop, addig telefonon, a Facebook-oldalunkon és az Instagram-oldalunkon tudták a vásárlók leadni a rendelést, illetve hirdetünk is online. Teljesen elérhetőnek kell lenni, ott kell lenned az emberek tudatában. Idén mi ezt tanultuk meg, ez volt a nagy lépés. Nem vagyunk nagy kertészet: egy családi vállalkozás vagyunk és tudjuk, hogy mindennap lehet hova fejlődni és tudunk is fejlődni.

A koronavírus számos dolgot átütemezett a kertészet életében. A digitalizáció kérdése sokkal jobban előtérbe került. Jobban, mint amennyire akár a későbbiekben foglalkoztunk volna vele. De ez most így jó, ahogy van – annak kell örülni, hogy tudunk hova fejlődni, hogy van hova fejlődni, hogy az alkalmazottaink meg tudták tartani a munkahelyeiket, a növényeink túlélték, el tudtuk adni őket és a cég is talpon maradt. Ennek fényében igen, a digitalizációé a jövő.

Bár fontos a digitalizáció, egy kertészet mégsem tud teljes egészében átállni kizárólag a webshopos kereskedelemre...

Persze, hiszen most is a kertészetben vagyunk. Emellett a Telekom reklám hatására nagyon sokan jöttek és jönnek be, kíváncsiak ránk és a kertészetre, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. A kertészettel ilyen formában semmiképp sem hagynánk fel, fizikailag is megmaradunk.

Ugyan egy kertészeti bolt esetében természetes, hogy megmarad a fizikai szolgáltatás, más kkv-k esetében ez már nem olyan egyértelmű – sőt, még a Wágner család vállalkozásánál sem, hiszen a webshop – stílusosan szólva – virágzik. Az eNET felméréséből kiderült, hogy a vállalkozók alig egynegyede kíván visszaállni a járvány előtti működésre, míg 40%-uk szeretne ugyanabban a metódusban dolgozni, ahogy a vírusveszély alatt tette.

Mi lesz a következő lépés, ha már ilyen sikeresen kóstoltatok bele a digitalizációba?

Ha már kellő mennyiségű vásárlónak tároljuk az e-mail címét, akkor készülünk hírlevéllel akciókról vagy vásárokról – persze csak akkor, ha ehhez hozzájárulnak. De egyelőre ennyi – nekünk idén a webshop elkészítése volt a nagy ugrás. De készült például a kertészetről egy drónvideó is, ami egyedülálló ezen a piacon.

Részben emiatt is kerültünk ilyen formában kapcsolatba a Telekommal. Amikor megalakult a Hello Biznisz Facebook-csoport, beléptem, mert úgy gondoltam, hogy ott majd nagyon okos emberek, marketingesek, tanácsadók lesznek és ha van valami problémám vagy kérdésem, ott majd ezek az emberek rendelkezésre állnak. És mint kiderült, így is volt. Oda töltöttem fel a drónvideónkat, és megkértem őket, hogy mondjanak róla véleményt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam arról, hogy mennyire jó, hogy egy kertészet ebbe az irányba mozdul el és ezt a formát használja a promócióra. Dicsérték emellett azt is, hogy a videó koncepciója nem csak annyi volt, hogy bemutasson minket, hanem az is, hogy a néző lásson valamit Dunaharasztiból is, hiszen ez egy gyönyörű város, van még mit látni rajtunk kívül is.

Bár a Wágnerkert a vírus hatására indította el a digitális megoldások bevezetését, sok más kkv már korábban is élt ezekkel. És az ő helyzetüket nehezítette meg legkevésbé a járvány – derül ki az eNET és a Telekom felméréséből. Azoknak a vállalkozásnak, melyek korábban nem használtak digitális megoldásokat, csupán 22 százalékuk tudta tovább folytatni a korábbi tevékenységét, ám azoknál, akik korábban már 5 digitális megoldást vezettek be, ez az arány már 37%. Ezek után nem meglepő, hogy a kutatás szerint a cégek 56 százaléka a vírushelyzet után nagyobb hangsúlyt fektet a digitális fejlesztésekre és csaknem negyedük tervezi azt, hogy ez lesz az első dolga.

A webshop mellett az idei év másik nagy lehetősége volt még az, hogy elég gyakran látni a Wágnerkertet a Telekom reklámjában is. Ez a lehetőség hogyan született meg?

A Telekom a járvány kapcsán is kiemelten nyitott a kkv-k felé, és kiírtak egy pályázatot az ügyfeleiknek. Egy saját készítésű, telefonnal vagy tablettel felvett videóval lehetett pályázni, amiben 10-15 másodpercben kellett elmondani, hogy mire vagy a legbüszkébb a vállalkozásoddal kapcsolatban, vagy eddig miket értetek el. Több tucat pályázat érkezett, és ebből választottak ki ötöt.

A kiválasztott vállalkozásoknak a Telekom saját reklámidejének egy részét ajánlotta fel. Számunkra ez óriási lehetőség volt: egy kkv nem tudja magának megengedni, hogy főműsoridőben, például este kilenckor, egy ismeretterjesztő csatornán lemenjen róla egy reklámszpot.

Milyen volt a reklám hatása?

Nagyon sokan megkeresnek minket: volt például egy család, akik a III. kerületből érkeztek Dunaharasztiba kirándulni, kimondottan miattunk. Rengetegen látogatnak el hozzánk környező településekről vagy akár vidékről, és van is, aki elmeséli, hogy bíztak benne, hogy találkozhatnak például velem, akit láttak a reklámban.

Sokan mondják el, hogy mennyire kedvesek vagyunk, mennyire jó, hogy nálunk mindenki mosolyog, hogy mi nem küldjük el a vásárlókat a sorok közé, hogy válogassanak, hanem tényleg törekszünk rá, hogy mindenki azt a növényt vagy kiegészítőt kapja meg, amire vágyik. De ezt mindig el is mondom minden alkalommal: mi azt szeretjük, ha elégedett a vásárló.