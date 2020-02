Megtehetjük, hogy pozitívan állunk hozzá

„Azt hiszem, óriási szerencsém van a menopauzával – jelenti ki az 53 éves Emese. – Nincs semmi drasztikus benne és remélem, ez így is marad. Pár évvel ezelőtt 21 napra lerövidültek a ciklusaim, és a menstruáció sem tartott már 4-5 napig sem. Aztán két éve januárban még volt menstruációm, februárban pedig már nem. Fura, hogy egy 39 éves történetnek vége lett. Viszont hőhullámom nagyon ritkán van, éjszakai alvászavarok is csak néha kínoznak. Ami szemmel látható, hogy feljött 1-2 kilónyi úszógumi, és a bőröm hirtelen vesztett a rugalmasságából a testem minden területén. Ezt leszámítva tényleg jól vagyok, és a fogamzásgátlással sem kell többet bajlódnom” – tette hozzá.

Igen, így is fel lehet fogni. Persze ehhez kétségtelenül kell a szerencse is: Emesét nem, vagy alig kínozzák olyan általános tünetek, mint a hormonváltozás miatti hangulatingadozások, depresszió, általános kimerültség, álmatlanság, vagy erős hőhullámok.

„Ezeket a jellemző tüneteket a nők nyolcvan százaléka érzi, csak súlyosságuk nagy mértékben változó, időben és erősségben is igen széles skálán mozog” – mondja Dr. Jakab Attila szülész-nőgyógyász, a Magyar Menopauza Társaság elnöke.

„A legkardinálisabbak, mint a hőhullámok, az éjszakai nyugalmat zavaró izzadás, szívdobogásérzés, a pszichés és memóriaváltozások általában három év alatt lecsengenek. A nők húsz százalékánál viszont öt éven túl, ritka esetekben akár hosszú évekig is tarthatnak a tünetek” – teszi hozzá.

Egészséges életmód: enyhébb tünetek

Éles határokkal meghúzható menopauzás típusokat azonban egyelőre nem tud az orvostudomány meghatározni, meggyőző statisztika pedig nincs arra, hogy a nők hány százalékánál súlyosak, középsúlyosak, illetve enyhék a változókori tünetek. Az mindenesetre tény, hogy az erős hőhullámokkal járó menopauzát követő években magasabb a szív-érrendszeri kockázat, mint anélkül.

Azon nem érdemes keseregnünk, hogy miért pont úgy tört ránk a menopauza, ahogy, de azt megtehetjük, hogy pozitívan állunk hozzá, hiszen azt mondják, fejben dől el minden. A szakember szerint nagy esetszámú, meggyőző kutatások is azt támasztják alá, hogy a nők többsége egyáltalán nem tekinti a menopauzát élete negatív eseményének. A felmérések persze országonként és kultúránként is különbségeket mutatnak.

„A változások megélését megkönnyíti például, ha elegendő ismerete van a nőknek a menopauzáról és rengeteget számít a családi és munkahelyi hátterük kiegyensúlyozottsága is. Ám a legjellemzőbb panaszok és tünetek mértéke ettől még nemigen befolyásolható” – hívja fel a figyelmet a nőgyógyász.

„A jellemző vazomotoros (hirtelen értágulással-érszűkülettel járó) tüneteket, vagyis a hőhullámokat a nők többsége érzi és átéli. Sőt, sokuknál egész komolyan befolyásolják a mindennapi tevékenységüket és annak hatékonyságát, a családi komfortot, vagyis az életminőséget. Ha valaki a nőiessége elvesztéseként tekint a menopauzára, akkor még erősebben éli meg a fizikai tüneteket” – mondja a szakember.

Az olyan szenvedélybetegek, mint a dohányosok, vagy az erős alkoholfogyasztók, illetve a szervi betegségektől szenvedők –, például magas vérnyomás, cukorbetegség –, szintén drasztikusabb tünetekkel számolhatnak. Azonban azt kevesen tudják, hogy a túlsúly valamelyest mérsékli a tüneteket, hiszen a zsírszövet ösztrogént állít elő a keringő androgénekből, így csillapítja a petefészek kiesésével járó ösztrogénhiányt. Mindez természetesen nem felhívás a keringőre, sőt, a lényeg, hogy a megelőzési célú egészséges életmód enyhébb panaszokat hozhat, amit nem árt megfontolni!

Az ötvenes nők új trendje

Arra a kérdésre, hogy vajon ki lehet-e tolni a menopauza kezdetét, Jakab doktor azt mondja, mint ahogy a petefészek tüszőállomány veleszületett mennyiségét és fogyásának a dinamikáját sem, úgy ezt sem lehet gyógyszerekkel vagy táplálékkiegészítőkkel befolyásolni. Továbbá tévhit, hogy a fogamzásgátló tabletta tartós alkalmazása érdemben kitolná a változókor kezdetét. A tabletta ugyan gátolja az tüszőérést és az ovulációt, de nem akadályozza meg a tüszők természetes fogyását.

„Így a fitoösztrogének fogyasztása, az optimális D-vitamin-ellátottság, a sportolás, az egészséges életmód mérsékelhetik a menopauzális tünetek megélését, de a petefészek tüszőállományának fogyására nincsenek hatással” – jelenti ki a szakértő, aki érdekességként megemlíti, hogy egy nagy tanulmány (SWAN, Study of Women’s Health Across the Nation, USA) arra jutott, hogy a menopauza kezdetének átlagos ideje 51,4 év.

Az ennél koraibb klimax egyebek mellett a dohányzással, az iskolázottság alacsonyabb szintjével, vagy a szociális/gazdasági helyzettel hozható összefüggésbe, a későbbi menopauza pedig a szülések számával. A tanulmány szerint, ha van is különbség a spanyol, afrikai, kínai és japán nők között, az semmiképpen sem években, csupán néhány hónapban mérhető.

Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy a menopauzára nem úgy tekintünk, mint az életünk végére. Megfigyelhető, egy trend, miszerint a mai ötven pluszos nők közül – akik tele vannak aktivitással, energiával és tervekkel –, jóval többen állnak tudatosan menopauzájukhoz, mint az előző generációk ötvenesei, akik ebben az életkorban már a nyugdíjazást várták.

A mai középkorú nők a társadalomban betöltött szerepüknél fogva még vállalkozásokba fognak, új állásokat vállalnak, sokszor iskoláskorú gyereket nevelnek a szülések életkori kitolódása miatt, vagy új párkapcsolatot létesítenek, s mindezek miatt valóban hátrébb sorolódnak a klimaxos tüneteik.

Nem ülnek összeroskadva, hanem sportolnak, utaznak, új ismereteket sajátítanak el, s mindeközben olyan gyógynövényekkel támogatják meg szervezetüket, amelyek csökkentik a fizikai és lelki panaszaikat. Kétségtelen, hogy ezt a folyamatot a megváltozott, modern, pörgős életmód is generálja, ezért a menopauzához való pozitív hozzáállásuk csak hab a tortán.

Tippjeink a menopauza idejére: Vas és B3-vitamin : csökkentik a fáradtságot, energetizálnak

: csökkentik a fáradtságot, energetizálnak E-vitamin, cink, Béta-karotin : segítik a bőr rugalmasságának megőrzését

: segítik a bőr rugalmasságának megőrzését Flavonoidok : jótékonyan hatnak a vérkeringésre

: jótékonyan hatnak a vérkeringésre Mexikói yamgyökér : természetes progeszterontartalma segíthet kiegyensúlyozni a menopauza előtti évekre jellemző relatív ösztrogéntúlsúlyt

: természetes progeszterontartalma segíthet kiegyensúlyozni a menopauza előtti évekre jellemző relatív ösztrogéntúlsúlyt Kardioedzés : a szív- és érrendszer megerősítésére

: a szív- és érrendszer megerősítésére Kevesebb kalória : egészséges táplálkozás a lassuló anyagcserére

: egészséges táplálkozás a lassuló anyagcserére Kalcium, D-vitamin: a csontritkulás ellensúlyozására