TIPP: Válasszunk világos színű, lenge vászonruhát vagy pamut pólót és lenvászon nadrágot – vagy bármit, ami természetes anyagból készült és könnyű viselet. Messze kerüljük el a műszálas ruhákat, például nem muszáj a műanyagnak ható biciklisruhában tekernünk, fontosabb a saját jóllétünk, mint a trendek, amikor mozogni szeretnénk. Ha nincs még otthon légkondicionálónk, érdemes elgondolkozni a beruházásán. Aki nem bírja a klímát, használhat ventillátort, amely sokféle változatban kapható. Bár ma már ritka, talán nincs is olyan autó vagy autóbusz, ahol hiányozna a hosszú utakra a klíma, de biztonság kedvéért utazáshoz vigyünk magunkkal kézi ventillátort, vagy legyezőt. Mindkettő jól jöhet akár aktív városnézésnél, akár passzív nyaralásnál. Apropó nyaralás, ha eddig a forró tengerpart volt az úti cél, válasszunk helyette hűvösebb hegyvidéket. Utazzunk a mediterrán országok helyett Skandináviába, de ha nem szeretnénk ennyire messzire menni, Ausztria hegyei is kínálnak gyönyörű helyeket. Meleg napokon reggelre vagy estére időzítsük a házimunkákat. Az ebédet is elő lehet készíteni előző este, vagy még reggel, hogy ne a legforróbb órákban kelljen a tűzhely vagy a sütő mellett állni.