Odasétálok az autómhoz, amikor két lépésre vagyok, a zár diszkréten kattan, a visszapillantó tükrök pedig beállnak abba a szögbe, amelyből optimálisan látom az utat. Egyet bökök az okostelefonom szemkápráztatóan színes képernyőjére, és pár mozdulattal — még mindig a parkolóban állva — beindítom a fürdőszobában álló mosógépet, hogy pont addigra fejezze be a mosást, mire hazaérek.

Útközben értesítést kapok a telefonomra, amelyet az autó műszerfalába épített kijelzőn olvasok el, amikor a közlekedés biztonsága ezt lehetővé teszi – egy szomszéd érdeklődik, hogy kölcsönkérheti-e a fúrógépet. Egy gombnyomás, és a lakás ajtaja mellé felszerelt intelligens csengő hangszóróján keresztül közlöm vele, hogy még fél óra, amíg hazaérek, utána természetesen állok rendelkezésére.

A fenti bekezdések nem egy sci-fi novellában szerepelnek, hanem egy olyan szituációt írnak le, ami ma, 2020-ban már elérhető valóság, ráadásul nem csak a szupergazdagok számára. Magyarul nem gördül olyan szépen az összekapcsolt életvitel kifejezés, mint az angol megfelelője, a connected living, mégis érteni lehet belőle, hogy miről van szó: a modern technológiai fejlesztések olyan alkalmazásáról, amelyek szervesen, már-már észrevétlenül szövik át az egész életünket az otthonunktól a munkahelyünkön át egészen a szabadidőnk eltöltéséig.

Ebben óriási szerepe van az okostelefonoknak és a mobilinternetnek, – erre rövidesen visszatérünk –, de az olyan új technológiáknak is, mint például a mesterséges intelligencia vagy a különféle egyéb „okos” eszközök, berendezések, a tévéktől a már említett mosógépeken és más háztartási eszközökön át egészen a sportig.

Elérkezett az „élmények kora”

A közelmúltban ért véget Las Vegasban a világ legnagyobb felhasználói elektronikai szakvására, a Consumer Electronics Show, röviden CES. A világ legnagyobb technológiai cégei és megannyi ígéretes startup mellett ma már olyan vállalatoknak is „kötelező” itt a megjelenés, amelyekről 10-15 évvel ezelőtt egyálalán nem gondoltuk volna, hogy bemerészkednek a technika világába.

Azok a cégek azonban, amelyek már eddig is ezen a területen mozogtak, mindig a CES-en mutatják be a legnagyobb dobásaikat. Nem volt ez idén sem másképp, ahhoz pedig, hogy megértsük, mit jelent pontosan a connected living fogalma, érdemes a figyelmünket a Samsung bejelentései felé fordítanunk, a dél-koreai gyártó ugyanis újdonságok olyan palettáját vonultatta fel, amely lefedi az életünk csaknem minden területét.

A CES-en mondott beszédében HS Kim, a Samsung fogyasztói elektronikai divíziójának elnöke úgy fogalmazott: elérkezett az „élmények kora”, a cég pedig egy sor olyan innovációval érkezett Las Vegasba, amelyeket már abszolút a mai kor követelményei és elvárásai hívtak életre. Ezekkel a technológiákkal nem csak hétköznapi életünket „turbózhatjuk fel”, de otthonaink és városaink is hatékonyabbá és élhetőbbé válhatnak a technológiának köszönhetően.

A hordható digitális eszközök közül is kiemelkednek az okosórák, amelyek segítenek kapcsolatban maradni a világgal, de emellett az egészségünkre is ügyelnek. Segítségükkel nyomon követhetjük a sportteljesítményünket, de napi szinten is odafigyelhetünk olyan, fontos dolgokra, mint a rendszeres mozgás vagy épp a kellő mennyiségű folyadék fogyasztása. A Samsung Health applikációjában pedig már a mesterséges intelligencia is ott van, hogy hatékonyságunkat segítsen a csúcsra járatni.

Az egészségünk megőrzése tehát az első lépés az összekapcsolt életvitelünkben. Ehhez a dél-koreai cég olyan fejlesztésekkel járul hozzá, mint például - az egyelőre Európában még nem elérhető - HeartWise elnevezésű, otthon végezhető kardio-edzésprogram, amit kifejezetten a szívműtétek utáni rehabilitációhoz hoztak létre.

A Samsung koncepciói közt szerepel a GEMS (Gait Enhancing & Motivating System) technológia, amelynek köszönhetően a nappalinkat is mindennel felszerelt konditeremmé alakíthatjuk a jövőben, saját, digitális személyi edzővel együtt.

A még szintén kísérleti fázisban lévő Bot Chef egyfajta saját séf, táplálkozási szakértő lehet: ez már tényleg olyan, mintha a Jetson-család konyhájában látnánk, ugyanis két robotkarról van szó, amelyek egy sor konyhai műveletet képesek elvégezni helyettünk.

Tegyük mellé a szintén a Las Vegas-i CES-en bemutatott Planta nevű koncepció/kísérleti hűtőszekrényt, amelynek különleges kialakítású ajtaja áttetszővé válik, ha megközelítjük, így nem kell a nyitott fridzsiderajtó mellett állva gondolkodni, hogy mit is szeretnénk vacsorázni. A Planta azonban ennél is többet tud, a hűtő felében ugyanis egy automatizált – mesterséges intelligenciával megtámogatott – rendszer különféle konyhakerti és fűszernövényeket nevelget, hogy mindig egészséges és vitamindús zöldségek álljanak a rendelkezésünkre – mi ez, ha nem a tejjel-mézzel folyó tech-jövő?

A legnagyobb durranás még hátravan

A nappalinkban pedig állandóan ott lehet az egész család, akár fizikailag, akár a különleges, 5G-mobilinternetes technológiával felszerelt kijelzőkön. Az 5G az előttünk álló időszak egyik legnagyobb durranása lesz, amely várhatóan olyan mértékben változtatja meg az életünket, mint a mobiltelefonok vagy az internet megjelenése tette.

Az „ötödik gé” nem egyszerűen gyorsabb YouTube-videókat jelent a mobiltelefonunkon, ennél jóval többről van szó. A mobilcellák kapacitásának drasztikus növelésével sokkal több internetre kapcsolt készülék működhet majd a világban, ami most már tényleg elhozza a „dolgok internetének” nevezett Internet of Things (IoT) korszakát.

Az 5G-technológiák – Federico Casalegno, a Samsung Innovációs és Dizájnközpontjának (SDIC) innovációs vezetője szerint – ablakot nyitnak majd a világra, mivel az elképesztő sávszélesség-növekedés olyan online élményeket tesz majd lehetővé, amelyekre korábban nem volt példa. Hogy egyet mondjunk, egyetlen, hatalmas kijelzőn egyszerre játszhatunk ismerőseinkkel, barátainkkal, eközben nézhetünk online videókat és videochatelhetünk is, anélkül, hogy megakadna az adatfolyam, vagy a grafikai megjelenítés minőségét csökkenteni kellene.

„Gyakorlatilag végtelen potenciál rejlik abban, hogy a külvilág élményeit behozzuk az otthonokba” – fogalmazott Casalegno. „És ez még csak a kezdet” – tette hozzá. Nem csak otthonaink lesznek ugyanis intelligensek, hanem a települések is, ahol élünk, ebben pedig szintén hatalmas szerep jut az olyan technológiáknak, mint az 5G vagy a mesterséges intelligencia.

Ahogy Emily Becher, a Samsung NEXT Global alelnöke a CES-en elmondta, az okosvárosokban az okosépületek „számítanak majd rá, hogy milyen igényeink lesznek és ehhez fognak alkalmazkodni, ráadásul mindezt úgy, hogy az energiafelhasználásuk sokkal hatékonyabb lesz, ami kevesebb káros anyag kibocsátásával jár majd”.

Becher be is mutatta egy, a Samsung és a Greystar ingatlanfejlesztő által közösen megálmodott szöüli épület képességeit, ahol a lakók egyetlen érintőképernyős tapintással vagy akár hangvezérléssel hívhatnak liftet, kapcsolhatják a villanyokat, találhatnak a parkolóházban parkolóhelyet, de még a nap közben érkező csomagos postásokat is a megfelelő helyre tudják irányítani az okostelefonjuk segítségével. Hasonló módon a jövő autói ugyanúgy kommunikálnak majd egymással, mint például a városi közlekedési infrastuktúrával, hogy a dugók vagy épp közlekedési balesetek elkerülhetővé váljanak.

De biztonságos ez?

Az IoT-fejlesztésekkel kapcsolatban gyakori probléma, hogy a látszólag intelligens készülékekben valamilyen, harmadik féltől származó, kétes minőségű hálózati infrastuktúra lapul, így egy közepesen képzett hackernek is csupán ujjgyakorlat feltörni egy okos mikrohullámú sütőt vagy internetre kapcsolt kávéfőzőt.

HS Kim ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott: „piacvezetőként sosem inoghat meg az elköteleződésünk az adatok biztonságát illetően”. Hozzátette, az adatok biztonsága mindennek az alapja lesz az „élmények korában”, a Samsung pedig mindent megtesz majd, hogy a felhasználók nyugodtan alhassanak.

Mint látható, a valódi jövő még lenyűgözőbb lesz annál, mint amit a science fiction írók és filmrendezők megálmodtak, a legszebb az egészben, hogy ezeknek többsége már ma is az összekapcsolt életünk részét képezi.