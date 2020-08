A hordozható eszközökön eddig használt mobilnetes technológiát LTE-nek vagy 4G-nek nevezték és mivel az elődjét 3G-nek hívták, logikusan a nemrég megérkezett következő verzió neve is tükrözi, hogy ez már egy új generáció. Az 5G-mobilinternet hazánkban ugyan egyelőre még csak Budapest egyes részein – és Zalaegerszegen – érhető el, de a Gartner piackutató cég prognózisa szerint az idei évben akár 221 millió hasonló készülék is gazdára találhat, ahogy a technológia egyre jobban elterjed a világon.

De vajon mire lesz jó ez a hétköznapi felhasználóknak, mennyit fognak belőle érzékelni, azon túl, hogy gyorsabban el lehet majd küldeni a fotókat-emojikat az ismerőseinknek?

Furcsa világösszesküvés? Nem! Mielőtt azonban belevetnénk magunkat az 5G gyakorlati hasznának a boncolgatásába, érdemes tenni egy kis kitérőt. Az internet eldugottabb sarkaiból ugyanis beszivárogtak a közösségi oldalakra azok a hangok, amely szerint az 5G valami furcsa világösszeesküvés része, amellyel valakik (fórumtól függően a valamilyen hatalom, gyíkemberek, esetleg a digitális technológia iránt érdeklődő szabadkőművesek) irányítani, befolyásolni akarják az életünket. Sőt, a nekivadultabb teóriák szerint egyenesen az 5G-adótornyokon keresztül magát a koronavírust terjesztik ezek a fura mesterkedők. A fenti konteóknak természetesen semmiféle alapja nincs, azokat pedig akik a hasonló bejegyzések olvastán aggódni kezdenének, talán azzal lehet a legjobban megnyugtatni, hogy pontosan ugyanilyen jellegű aggályokkal igyekeztek tiltakozni korábban például az elektromos hálózatok kiépítése ellen is, ahogy erről Andrzej Krawczyk professzor beszélt a lengyel Tudományügyi és Felsőoktatási Minisztériumnak néhány héttel ezelőtt. Magyarul, ezeket az alaptalan képzelgéseket nyugodtan el lehet felejteni, helyette mi is inkább arra koncentrálunk, hol és miben lesz a segítségünkre az 5G-technológia a mindennapok során.

4K-mozifilmek a zsebünkben

Bár a streaming technológiáknak köszönhetően már ma is élvezhetjük a kedvenc filmjeinket, sorozatainkat az okostelefonunkon, az 5G megjelenésével ugyanezeket a tartalmakat sokkal nagyobb felbontásban és sokkal gyorsabb letöltési sebességek mellett láthatjuk majd. Bár nem lehet pontos adatot mondani, hiszen minden film más és más hosszúságú, de nagyjából egy egész estés mozifilm 4K változatát 8-10 másodperc alatt tölthetjük le, de akár 4K-8K felbontású élő közvetítéseket is indíthatunk majd a telefonunkról.

A filmrajongók mellett a gamerek is örülhetnek, hiszen ilyen sebesség mellett már a komolyabb videojátékok használata – sőt, streamelése – sem ütközik akadályokba, még akkor sem, ha épp távol vagyunk az otthoni wifi-hálózatunk meleg ölelésétől.

Teljesen új vezetési élmény

Az 5G-technológia egyik jelentős felhasználóbázisát az önvezető autók fogják jelenteni, az új generációs mobilinternet ugyanis a fent említett sávszélesség mellett a reakcióidőt tekintve is új távlatokat nyit majd az informatikában. Látenciának nevezik azt a késleltetést, amíg a digitális jelek el nem érnek a felhasználótól a rendszer lelkét képező processzorig és a gép végre nem hajtja a felhasználó utasítását. Ez ugyan csak töredékmásodperceket jelent, ez azonban élet és halál kérdése lehet például az utakon közlekedve. A megbízható, stabil 5G-kapcsolatnak köszönhetően a jövő önvezető autói sokkal nagyobb mennyiségű adatot tudnak majd feldolgozni és az eredmények alapján korrigálni az útvonalukat, sebességüket, vagy bármit, aminek köze van a biztonságos közlekedéshez.

A Samsung az idén januári Consumer Electronics Show (CES) keretében mutatta be a világnak az úgynevezett V2X (Vehicle-to-Everything) rendszerét, amely eddig soha nem látott intelligenciával ruházza fel az önvezető autókat. Az alábbi videón látható, hogy a kocsiban dolgozó szoftver hogyan érzékeli például egy tűzoltóautó megjelenését, de arra is képes, hogy – számítógépes látás, azaz computer vision segítségével – felismerje, ha például egy várandós anyuka halad át előtte a zebrán, sőt, arra is, hogy észlelje, ha valamilyen váratlan, előre nem látható esemény történik. Mindehhez arra van szükség, hogy az autó fedélzeti számítógépe a villámgyors 5G-kapcsolat segítségével egyszerre kommunikáljon a környéken lévő összes többi járművel, a jelzőlámpákba, közlekedési táblákba vagy az útburkolatba épített szenzorokkal, vagy épp a városi térfigyelő kamerák hálózatával, amelyek képének feldolgozásával láthatja a jármű, hogy a következő sarkon túl egy lerobbant autó miatt forgalmi dugó alakult ki. Az autózásban ezen felül is jelentős szerep jut majd az 5G-nek, a Samsung szintén az idei CES-en bemutatta az úgynevezett digitális műszerfalát, amely a közeli jövő autóinak utasait repíti egy egészen új világba. Az alábbi videón látható a digitális műszerfal működés közben, amely azonban jóval több az autó első részébe épített visszajelző műszerek soránál. A jövő autóból ugyanis már eltűnik a visszapillantó tükör, helyét egy jóval áramvonalasabb kamera kapja meg, amelynek a képére akár olyan további információk is rávetíthetők, mint a mögöttünk haladó autó sebessége és távolsága, de a rendszer arra is lehetőséget ad, hogy a mögöttünk jövőt rövid szöveges üzenetekkel tájékoztassa az autónk a közlekedési helyzetről – például egy balesetről vagy egy váratlanul felbukkanó kátyúról.

Adatok, ameddig a szem ellát

Az 5G-technológiára azért is lesz nagy szükség, mert a hétköznapi életünk során egyre nagyobb mennyiségű adatot termelünk, akár aktívan, akár passzív résztvevőként. Elég csak a mostanában divatos fitnesz-karkötőkre és okosórákra gondolni, amelyeknek köszönhetően már most is sokkal többet tudunk a szervezetünk működéséről, mint tíz évvel ezelőtt. Az egyre okosabb eszközök azonban az életünk más területét is hatékonyabbá tehetik, ha megfelelően fel tudják térképezni a számokká alakítható, kvantifikálható információkat. Ehhez pedig az 5G által nyújtott sebességre és látenciára is szükség lesz, ha pontos adatokra vagyunk kíváncsiak.

A foglalt hálózat a múlté

Az 5G további előnye az lesz, hogy az eddiginél sokkal több készüléket, eszközt képes majd kiszolgálni. Erre már csak azért is szükség lesz, mert a fentiekben felvázolt korszerű jövőhöz rengeteg félig vagy teljesen autonóm szenzorra is szükségünk lesz, amelyekkel például ellenőrizhetjük, hogy nem kell-e már megöntözni a veteményest a nyaralóban vagy bármikor lekérhetjük a villanyóránk-gázóránk állását is, a beléjük épített érzékelőknek köszönhetően. Ez pedig azzal fog járni, hogy elképesztő mennyiségű digitális eszköz kapcsolódik majd az internetre 5G-kapcsolaton keresztül, így a mobilszolgáltatók hálózatait fel kell készíteni rá, hogy bírják ezt a terhelést.

Mivel azonban az 5G már eleve sokkal több eszköz kiszolgálását teszi lehetővé, rövidesen búcsút inthetünk majd azoknak a helyzeteknek, amikor például szilveszterkor, vagy egy fesztivál közepén állva nem tudjuk elérni az ismerőseinket a hálózat leterheltsége miatt.

Ezzel pedig még bőven csak a felszínt kapargatjuk, mivel az 5G technológia már csaknem az élet minden területét érinteni fogja az informatikától az orvostudományon, oktatáson, pénzügyeken vagy épp divaton át a szabadidőnk eltöltéséig vagy akár a bevásárlásig.