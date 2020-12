A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor figyelnünk kell arra is, hogy az adott helyiséghez leginkább illeszkedő rendszert építsük ki. A kijelzőkön futó tartalom megjelenítése és teljes körű menedzselése pedig akkor a leghatékonyabb, ha a kezelhetőség egyszerű. Van megoldás.

Jellemzően viszonylag kicsi üzlethelyiségek, sokféle nyereményjáték, még több információ. Fontos az áttekinthetőség, és az is, hogy az ügyfelek gyorsan tudjanak tájékozódni — a lottózókban egyszerre kell teljesülnie mindezen feltételeknek, és a vizuális tartalommegjelenítésben rejlő lehetőségeket a legoptimálisabban kell kihasználni a kívánt siker érdekében. A siker pedig elsősorban nyilván az, ha minél többen kapnak kedvet a játékhoz, illetve, ha a játékosok ügyfélélménye minél nagyobb.

A Szerencsejáték Zrt. is találkozott ezzel a kihívással, ezért döntöttek úgy, hogy a vizuális tartalommegjelenítés terén a rendelkezésre álló legkorszerűbb, ugyanakkor legrugalmasabb technológiát választják. Az üzlethelyiségekben kiemelten fontos a gyors és pontos információ átadás, ami ma már elképzelhetetlen egy jól összehangolt komponensekből álló vizuális rendszer nélkül.

A feladat első ránézésre egyszerűnek volt mondható: a kirakatokba és beltéri falakra elhelyezhető kijelzőket rendelt a cég. A felmérések során a 32” és 43” méret bizonyult a legjobbnak - mondja Rajki Rudolf, a rendszert kiépítő R+R Periféria Kft. ügyvezetője.

„Nemcsak az a lényeg, hogy egy kijelző minél nagyobb legyen, hanem sokkal inkább az, hogy megfelelően legyen jelen a rendelkezésre álló térben, valamint, hogy az ügyfél számára legrelevánsabb információk megjelenítése minél rugalmasabban, egyszerűbben és pontosabban történjen” – mondja a szakember, aki szintén hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a rendszer elemei mindenben illeszkedjenek egymáshoz és a megrendelői igényekhez.

Rajki szerint komplex megoldások nem valósíthatók meg úgy, ha csak egyszerűen összedugdosunk egy szervert és néhány tévét. Egy olyan ügyfél esetében pedig különösen nem működik ez, amely az ország minden pontján jelen van az üzleteivel, és azokban folyamatosan az éppen aktuális információknak kell rendelkezésre állniuk.

Az R+R Periféria Kft.-nek nem csupán a kijelzők leszállítása volt a dolga, hanem azok installálása is. Ez pedig – mivel ahogyan a nyerőszámok, úgy a lottózók között sincs két egyforma – helyiségről helyiségre különböző megoldásokat kívánt. A rugalmasság és az adaptálhatóság pedig fontos szempont, hiszen akár belógatva, akár fali karon, akár állványon elhelyezve is tudni kell telepíteni a kijelzőket. A szolgáltatás teljeskörű volt, ugyanis a rendszer a tartalommenedzsmenthez kapcsolódó megoldásokat is tartalmazza.

Ha üzleti felhasználású kijelzőkről beszélünk, akkor eleve ne is egyszerű lapostévéket képzeljünk el. Flach Mihály, a Samsung kiemelt partnerekért felelős menedzsere azt mondja, hogy a 0-24-es rendelkezésre állás, a nagyobb fényerő és általában a komolyabb igénybevétel már az ipari technológia körébe tartozik. Különösen, ha az azt kiszolgáló hátteret is figyelembe vesszük, márpedig a biztos és hatékony működéshez ez is szükséges.

A hatékonyság pedig számokban, vagyis forintokban mérhető. A Samsung Digital Signage megjelenítőinek sajátossága, hogy azok működtetéséhez csak a legszükségesebb IT- és logisztikai háttérmunkára van szükség. Így, bár a rendszer az ára alapján nem mondható alsó polcos terméknek, a teljes felhasználási ciklusra vetítve jelentős erőforrás-megtakarítás érhető el.

Egy teljesen homogén eszközpark a legjobb megoldás, de ilyenre általában csak új telepítésnél van igény, ugyanakkor bármilyen meglévő kijelző is bevonható a megfelelő kiegészítő csatlakoztatásával.

Az on-premise, vagyis saját szerveren telepített és futtatott Digital Signage szerver kialakítása is lehetséges, emellett a felhő alapú szolgáltatásra épülő megoldások is elérhetők. Emellett a paraméterezhetőségi, dedikálhatósági lehetőségek teljes tárháza rendelkezésre áll, a kapcsolt szoftver képes videó-, hang-, kép-, PowerPoint-, Flash-adatokat közölni valós időben vagy időzítve, a forrás pedig lehet akár egy USB adathordozó vagy közvetítve egy szerver is.

A megszerkesztett anyagot egy egyszerű drag&drop mozdulattal az összes eszközre fel lehet tölteni. Egy kijelzőn ráadásul többféle tartalom is megjelenhet egy időben, tetszőleges elrendezésben, így az információ közlése még hatékonyabbá tehető. És fordítva: több kijelzőn különböző információk helyezhetők el, amelyek megjelenítése természetesen teljes körűen testre szabható.

A használathoz nem szükséges külön speciális hálózatot kialakítani, mert az összes kijelző közvetlenül a szerverrel kommunikál a belső LAN hálózaton vagy akár az interneten keresztül.

És ami legalább ennyire fontos: nincs szükség speciálisan képzett szakemberre sem a működtetéshez, a felhasználóbarát kezelői felületek ugyanis kulcselemei a rendszernek. Ha pedig minden elem pontos specifikációk mentén és a felhasználási módra optimalizálva kapcsolódik egymáshoz, akkor a karbantartási és szervízigény is kisebb, amellyel szintén megtakarítás érhető el.

A kijelzők akkor érik el a céljukat, ha a rajtuk megjelenített tartalmak, tehát ebben az esetben a folyamatosan frissülő várható főnyeremények felkeltik a járókelők figyelmét, és akár ezek hatására be is lépnek az üzletekbe. Ezzel az országos szintű fejlesztéssel a Szerencsjáték Zrt. egy újabb lépést tett a digitalizáció és az ügyfelek professzionális kiszolgálása érdekében.