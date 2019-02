A pihentető alvást sok minden megzavarhatja: érhet minket munkahelyi stressz, ami miatt álmatlanul forgolódunk, felkavarhatnak a rendszertelen hétköznapok vagy magánéleti problémák is, de akár egy rosszul kialakított alvóhely is állhat a nyugtalan éjszakák mögött. Ezért fontos, hogy hálóhelyünket is igyekezzünk minél meghittebbé tenni: a bútorok elhelyezésétől a fal színének kiválasztásán át minden számít, az is, hogy milyen ágyat, matracot és ágyneműt vásárolunk, és az is, hogy mennyire zsúfoljuk túl a hálót.

A pirosat majd máskor

A vörös színről mindenkinek a szenvedély vagy a szerelem jut eszébe, de ha relaxálni vágyunk, az biztos, hogy nem az ilyen színű faltól fogunk megnyugodni. (Gondoljunk csak arra, hogy a stop tábla sem véletlenül kapta a színét!) Válasszunk inkább a szürkék vagy a kékek közül, ha pedig a melegebb paletta áll hozzánk közelebb, maradjunk a bézsnél. A lényeg, hogy minél természetesebb árnyalatra fessük a szobánkat. A festék színénél mindig vegyük figyelembe, hogy mennyire napos a helyiség, és a vibráló színeket – rózsaszínt, pirosat és sárgát – inkább csak a kiegészítőknél alkalmazzuk.

A legtöbben a kéket ajánlják, ami a vízre és a levegőre emlékeztet, és nyugtató hatású, de a zöld is ugyanúgy beválhat alvás előtt. Ezektől a színektől a természetre, a növényekre asszociálunk, nem véletlenül ezek a legnépszerűbb dekorációs színek az otthonokban.

Feng shui kezdőknek

Az ősi kínai módszer az ember és a természet közötti egyensúlyt keresi, és a lakhelyünket rendezi úgy, hogy az minél sikeresebb élethez segítsen bennünket. A feng shui nem egy könnyen elsajátítható hagyomány, de pár alapszabályával azért bárki játszhat a hálószobájában a harmónia érdekében.

Az első és legfontosabb, hogy szabaduljunk meg a fölösleges lomoktól. Ez az egész lakásra igaz, de a hálószobában különösképpen érvényes. Ha van rá lehetőségünk, a hálót csak alvásra használjuk, ne vonja el a figyelmünket semmi, ne legyen se dolgozó-, se jógaszoba, se játszószoba. A tévé sem feltétlenül jó ötlet: ha ott van az ágyunknál, úgysem bírjuk ki, hogy ne azt nézve aludjunk el, a kék fény pedig lassíthatja az alváshoz szükséges hormon, a melatonin-termelését.

Sötétítsünk be rendesen, és ne fűtsük túl a szobát!

A már említett melatonin csak sötétben termelődik, így legyen mindig sötétség, amikor alváshoz készülődünk. Ezen felül a megfelelő hőmérséklet is segíthet a nyugodt alvásban. Maximum 19-20 fok körül tartsuk a hőfokot, melegebb hálóban már nem fogjuk kellemesen érezni magunkat. Alvás előtt ugyanis csökken a testhőnk, amit csak jótékonyan elősegít a környezetünk alacsonyabb hőmérséklete. Ha lehet, aludjunk meztelenül, ami nem csak azért jó, mert ez a legkényelmesebb, hanem mert a pizsama még fölöslegesen melegíthet is, pláne a tavaszi és nyári hónapokban.

Egy jó matrac csodákra képes

Ha nem tudjuk átaludni az éjszakákat, túl nehezen kelünk, de nem tudjuk az okát, érdemes lehet egy új matracon elgondolkodni, még akkor is ha ez bizony néha nem olcsó mulatság. Az egészségügyi állapotunk, illetve a testalkatunk határozza meg leginkább, melyik számunkra a legideálisabb választás. Mindig személyesen vásároljunk, próbáljunk ki mindent, és olvassunk is utána, hogy a szokásainkhoz mi passzol igazán.

Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy milyen testhelyzetben alszunk. Ha szinte mindig az oldalunkon, akkor a puhább matracok között keresgéljünk, hogy védjük a vállunkat, a csípőnket és a bokánkat. Amennyiben gyakran váltogatjuk a pozíciókat, a legokosabb választás a félpuha lehet, ami alátámaszt valamennyire, de követi a testünk vonalát. A hason alvóknak szintén ezt az arany középutat érdemes belőniük. Aki szinte csak háton tölti az éjszakát, minél keményebb matracot vegyen, a hátfájósoknak pedig egyértelműen a kemény derékalj ajánlott.

Az anyagot és a fajtát tekintve tengernyi opcióból választhatunk. Epedarugós matracot mondjuk már nem nagyon kapni, de ez nem is akkora baj: biztos sokan emlékeznek még, hogy gyerekkorukban, vagy a nyaralókban hatalmas, süppedős rugókon aludtak, és ha valaki megfordult mellettük éjszaka, azt az egész ágy megérezte. Ma már inkább a biomatracok a kelendőek – főleg az allergiával küzdők körében –, vagy a memóriahabos változatok, amik jól alkalmazkodnak a test formájához Azonban sokszor sorolják ezek negatívumai közé, hogy mivel a testhőmérséklet alapján veszik fel a testünk formáját, a szoba hőfoka miatt olykor túl melegnek érezhetjük az ilyen fekhelyet. Ez a probléma főleg az izzadósabbakat érintheti. A latex ezzel szemben tesz a megfelelő szellőzésről, szabályozza az alvási hőmérsékletet. A lényeg, hogy ugorjunk bele minden ágyba a boltban, mielőtt hazaviszünk egyet, és az ágyneműn se spóroljunk: mindenképpen természetes anyagot nézzünk ki, és ne csak a mintára figyeljünk.

A földön sem annyira rossz aludni

Talán már mindenki hallott olyan ismerőséről vagy rokonáról, aki a puha matrac helyett a kemény padlót választotta, vagy csak egy deszkát rakott a lepedő alá. Az illető nem őrült meg teljesen, ugyanis jótékony hatásai is lehetnek a földön alvásnak. Mindenekelőtt a zordnak tűnő körülmények jót tesznek a hátfájásnak, a padló segítségével automatikusan vehetjük fel a helyes testtartást. Azonban figyelni kell a megfelelő pózra: a földön jobb, ha a háton fekvéssel próbálkozzunk, esetleg a hasunkra fordulva alszunk, ugyanis ha oldalra fordulunk, megnyomhatjuk a csípőcsontunkat. Ezen egy párnával segíthetünk, és a térdünket is érdemes alátámasztani, így a hátunk még természetesebb pózt vehet fel.

Aki még soha nem töltötte a földön az éjszakát, annak nem árt azt előbb megterveznie:

● Készüljünk fel mentálisan, hogy az első pár éjszaka nem lesz a legkényelmesebb, idő kell, amíg megszokjuk.

● Válasszunk megfelelő felületet: attól még, hogy a földön alszunk, ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül a parkettára fekszünk le. Leteríthetünk tatamit vagy egy egyszerű jógamatracot is.

● Még az első éjszakát se próbáljuk meg átvészelni egy pár puha párnával. Csak a fejünk alá tegyünk egy kisebbet (illetve a térdünk alá, ha szükséges), mert ha túlságosan megemeljük a nyakunkat, nem sok értelme lesz a kemény fekvőfelületnek. Használhatjuk akár a karjainkat is támasznak.