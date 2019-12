1. Képzeletbeli utazás a nyugalom szigetére

A módszer nagy előnye, amikor tulajdonképpen egy rövid vakációra indulunk saját elménkben, hogy gyakorlatilag bárhol végezhetjük, feltéve, hogy van pár szabad percünk. Akár egy bevásárlóközpont kellős közepén egy tömött sorban ideges emberek közt állva, vagy egy stresszes megbeszélés előtt, ahol jó eséllyel még rengeteg év végi pluszfeladatot kapunk.

Kezdjük azzal, hogy pár másodpercre lehunyjuk a szemünket, és képzeljük magunkat a saját fantáziánk teremtette békeszigetünkre, vagy egy korábbi konkrét nyaralás, kirándulás helyszínére, ahol anno maradéktalanul ki tudunk kapcsolni. Próbáljuk meg újból érezni a sós tenger vagy az erdő illatát, a napfény simogató érintését, hallani a csendet, ami körülvett. Ezután gondolatban sétálhatunk egyet a parton, vagy meg is mártózhatunk a vízben. Bármit is tegyünk, a lényeg, hogy tényleg ott legyünk, és próbáljuk minél több érzékszervünket bevetni.

Persze a képzeletbeli világ sokféle lehet, a módszert mindenesetre érdemes gyakorolni az instant relaxáció érdekében. Főleg, miután rengeteget segíthet este az ágyban is, ha az év végi hajtásban a sok agyalástól és a napi teendőkön rágódástól nehezebben jönne álom a szemünkre. „Éber” meditációnál annyira azért figyeljünk, hogy ne vesszünk el teljesen a fantáziánkban és ne feledjünk visszatérni a valóságba!

2. Meditáljuk!

Már az előző pontban említett instant nyugtató gyakorlat is egy kis meditáció, melynek számtalan más formája és továbbfejlesztett verziója létezik. Ha sokat stresszelünk, hosszú távon érdemes lehet ezeket elsajátítani. Lehet, hogy nekünk az a típusú meditáció fog segíteni, amikor ugyanaz a mantrát pörgetjük a fejünkben, miközben mélyeket légezünk. A meditáció általában azért is hatalmas segítség, mert míg általa az itt és mostra, a megélt pillanatra helyezzük a figyelmünket, addig sem a múlton sem a jövőn nem görcsölünk.

A teljes izomcsoportos relaxáció során szép sorban, izomcsoportról izomcsoportra, felülről lefelé irányban érdemes haladni a lazításban. Itt is megéri légzőgyakorlatokkal, pár mélyebb belégzéssel kezdeni. Első körben lazítsuk el a homlokunkat, majd a végén a lábujjakat. Jó eséllyel a végén azt fogjuk érezni, hogy az egész testünk finom, puha, laza.

Ha csak annyit teszünk, hogy pár perc erejéig tudatosan figyelünk a légzésünkre, próbálva szabályozni, kiegyenlíteni, a stressz-szintünket már ezáltal is jelentősen csökkenthetjük. A jó hír az, hogy az említett meditációs típusok közül talán ezt végezhetjük a legdiszkrétebben, senki sem fogja észrevenni, hogy éppen próbáljuk lenyugtatni magunkat.

3. Sétáljunk!

Nem kérdés, a rendszeres edzés a leghatékonyabb stresszoldó eszközök egyike. Már pár perc mozgás is óriási segítséget nyújthat az ünnepi hajtás, és általában a hétköznapok túlélésében. Ám ha az év utolsó, rohanós heteiben nem jutna idő az edzőteremre, önmagában már egy rövid, reggeli, esti vagy napközbeni séta is kiválóan alkalmas arra, hogy megnyugodjunk, átgondoljuk a dolgokat és meditatívabb tudatállapotba kerüljünk.

4. Termeljünk boldogsághormont!

A fizikális kapcsolat, a kellemes, finom érintés szintén bizonyítottan oldja a stresszt. Különösen akkor, ha azokkal kerülünk közvetlen kontaktusba, akiket szeretünk. Ugyanis ilyenkor megemelkedik a szervezetünk boldogsághormon-szintje, ami szintén a feszültség ellen hat. Továbbá, az oxitocin például a vérnyomást is csökkenti, ezzel is elősegítve a relaxált állapotot. Szóval, ha tehetjük, érintsük meg szeretteinket, és öleljük meg őket!

5. Merüljünk el az illatokban!

Nagy eséllyel az aromaterápia ugyanúgy feltölt, kikapcsol és segít megélni a pillanatot, mint a fentebb már említett módszerek. Szerezzünk be néhány füstölőt, tegyünk néhány illatgyertyát a kád szélére, esetleg csepegtessünk egy kevés illóolajat a vízbe, és már indulhat is a lazulás egy hatalmas kád forró vízben. Kell ennél kényeztetőbb stresszűző rituálé?

6. Alkossunk!

A felnőtt színezők nem véletlenül örvendenek hatalmas népszerűségnek az utóbbi időben, mert ezeknek szintén igazolhatóan relaxáló, stresszellenes hatásuk van. Mindössze annyit kell tennünk, hogy előkarácsonyi ajándékként meglepjük magunkat egy számunka szimpatikus színező füzettel, majd kiválasztjuk a hozzá passzoló színes ceruzákat és filceket. Majd megtaláljuk azt a pár szabad percet vagy üres esti fél órát a napunkban, amikor elmerülünk az agyhullámokat lenyugtató geometrikus formák és csigavonalak világában. A színezés azért is jó, mert különösebben nem kell megerőltetnünk a pszichénket, mint más alkotótevékenység közben, ugyanakkor mégis létrehozunk valami szépet, eredetit, kiélve a kreativitásunkat.

7. Nem mindegy, hogyan szól a belső hang

Bár elsőre sokan nem gondolnák, már annak óriási a jelentősége, hogy legbelül hogyan beszélünk önmagunkkal, hogyan szólal meg a belső „rádió” a fejünkben. Ha ez a hang durva, netán cinikus és pesszimista, és folyton csak katasztrófákat jósoló belső „időjárás-jelentés”, az biztosan nem fog segíteni. Pláne nem az év végi hajrában. Hiába halljuk belülről megállás nélkül, hogy már megint mit felejtettünk el, és mi nem fog sikerülni, a jó hír az, hogy ugyan kemény munkával, de a negatív belső hangot el tudjuk csitítani. Rengeteg felesleges stressz alól fogjuk felszabadítani magunkat, ha leszokunk a kemény belső menetekről, és megtanulunk tisztelettel, udvariasan beszélni saját magunkkal. Ha most nem is járunk sikerrel, lehet az egyik újévi fogadalmunk, hogy pozitívabbra hangoljuk azt a bizonyos belső rádiót.

8. Fejezzük ki hálánkat!

A kutatások szerint, akik képesek a hála érzésére és gyakorolják is annak kifejezését, általában jobb mentális egészségnek örvendenek, kevesebb stressz éri őket, és összességében magasabb az életminőségük. Ezért nincs is más dolgunk, mint átgondolni, hogy milyen erőforrásaink, pozitív tulajdonságaink vannak, illetve eddig milyen eredményeket értünk el. Az év vége, a nagy merengő összegzések ideje amúgy is kedvez ennek a lelki állapotnak, és a hozzá kapcsolódó rituálénak. Gondoljuk végig pontosan miért is lehetünk hálásak! Egészségesek vagyunk, szerető család vesz körül, van pár nagyszerű barátunk, akikkel együtt ünnepelhetünk, és munkahelyünk, mely egzisztenciát teremt számunkra? Ugye, nem is olyan szomorú a sorunk és az életünk?

9. Mozogjunk, amennyit csak bírunk!

A fizikai aktivitás még mindig a legjobb stresszűzők egyike, kevés tevékenység hat jobban a mentális és persze a fizikai egészségünkre. Válasszunk bármilyen mozgásformát a futástól az edzőtermi gyúráson át a boxig, ezek mindegyike ugyanolyan hatékony stresszgyilkos. A lényeg, ha tehetjük, ne hanyagoljuk el a rendszeres mozgást az év végi hajrában sem!

10. Tartsunk hírszünetet!

Könnyen elképzelhető, hogy az lesz a stresszűzés legegyszerűbb módja, ha bizonyos dolgokat egyszerűen kihajítunk az életünkből. Vajon mi lehet az, ami felesleges stresszt szül az életünkben, különösen most, az ünnepi időszakban? Ha például tudjuk magunkról, hogy az aktuálpolitikai hírek többnyire felidegesítenek bennünket, inkább be se kapcsoljuk a tévét és a híradót esténként, a napot pedig inkább egy jó meditációval kezdjük ahelyett, hogy egyből nyúlunk a telefonunkért, hogy átpörgessük a híreket.