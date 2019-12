Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.

Bill Gates

A Microsoft alapító-tulajdonosa az olvasásban hisz, bárhol is járjon a világban, és legyen bármilyen késő, lefekvés előtt ő akkor is legalább egy órát olvas az ágyban. Bevallása alapján esti olvasós rituáléja segít kiüríteni az elméjét, majd másnap meglátni a lényeget a munkában, és kiigazodni még a legbonyolultabb feladatok közt is. Ezek szerint, ha esténként olvasunk, mi is olyan sikeresek lehetünk, mint Bill Gates? Ki tudja, lehet, hogy érdemes lesz kipróbálni!

Janelle Monáe

Énekel, turnézik a világ körül, a zenekritikusok és a közönség által is nagyra becsült albumokat ad ki, producerkedik, filmekben szerepel, és még aktivista is. Amikor megkérdezik Janelle Monáét, hogyan bír ekkora intenzitással ennyi feladat közt zsonglőrködni, ő többnyire nevet és csak annyit mond: “Slack!” A művésznő ugyanis előszeretettel használja a legtöbbször „munkahelyi Facebook”- ként is emlegetett levelező és feladatkezelő rendszert, mert mint mondja, a hagyományos levelezés számára túl stresszes. Az általa emlegetett alkalmazáson keresztül viszont mindent gyorsan és hatékonyan el tud intézni.

„Reggel, az ágyból felkelve sem az első dolgom, hogy kezembe vegyem a telefonomat, és ránézzek a levelezésemre. Helyette veszek inkább tíz mély levegőt” – mesélte. Janelle Monáe hozzáteszi, a feszült helyzetekre mindig ez a módszere: „belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés… Ez az, ami igazán megnyugtat engem.”

Jeff Bezos

„Az esetek jó részében sokat nevetek magamon” – árulta el egy interjúban az Amazon alapítója, aki úgy gondolja, az idők során már azt is megtanulta, hogy min érdemes, és min nem érdemes idegeskedni. „A stressz elsősorban onnan ered, hogy nem tudsz uralni valamit, ami felett szeretnél kontrollt gyakorolni. Nekem az ilyen helyzetekben sokat segít, ha úgy teszek, mintha mégis ura lennék a helyzetnek. Vadul elkezdek telefonálni és e-mailezni. Ha végül semmit sem sikerült megoldani, önmagában már az a tény, hogy megpróbáltam, és cselekedtem, rengeteget old a tehetetlenség miatt fellépő feszültségemen” – vallja az üzleti guru. Jeff Bezos végül így egyszerűsítette le a módszert: „azonosítsd be a problémát, amennyire lehet, vedd át az irányítást, és lépj tovább.” Üzleti sikereit nézve, mindez elég jól mehet neki.

Sheryl Sandberg

Ha valakinek jó oka, egyben felmentése van arra, hogy munka közben pörgesse az üzenőfalat, az nem más, mint a Facebook vezérigazgatója. Ehhez képest maga Sheryl Sandberg számára is nagy küzdelem, hogy minél kevesebbet foglalkozzon a közösségi médiával. Elmondása szerint e téren próbálja korlátok közé szorítani magát, és éjszakára kikapcsolja a telefonját, hogy addig se olvasgassa az e-maileket és a Facebook üzeneteket. Elmondása szerint komoly kínlódás volt ez meglépnie, de rájött, hogy egy nyugodt, pihentető alvásnál nincs is jobb stresszűző a világon. Ha kellően kipiheni magát éjszaka, másnap reggel már bármilyen stresszhelyzetet el tud viselni, meg tud oldani.

Novak Djokovic

A világhírű teniszező, aki pontosan tudja, hogy milyen szüntelenül hatalmas nyomás alatt állni, arra esküszik, hogy időről-időre el kell utazni egy olyan helyre, ahol tökéletesen kikapcsolhatunk, és önmagunk lehetünk. Azt egyelőre senkinek sem árulta el, hol van az ő titkos menedéke, minden esetre azt mondja, nagyon szép és csendes nyaralóparadicsomról van szó. Ha nincsenek is olyan anyagi és egyéb lehetőségeink, mint neki, a lényeg, hogy mindig találjunk időt a pihenésre, és ne pörögjünk folyamatosan a munkán, mert ezzel viszonylag hamar kiégetjük magunkat – vallja a tizenhatszoros Grand Slam-tornagyőztes.

Reese Witherspoon

Az ismert hollywoodi színésznőről kevesen tudják, hogy egyben sikeres médiavállalkozó is, három éve alapított vállalkozása, a Hello Sunshine könyveket ad ki, műsorokat készít és más, elsősorban nők által elmesélt történetekre koncentrál. Az ő titkát is sokan próbálták már megfejteni, nem egy újságíró faggatta arról, hogyan bírja az őrült tempót az anyaság mellett. Kiderült, Reese Witherspoon a szigorú napirendre esküszik, például minden reggel 6-kor kel, megissza a kávét, amit a férje főz neki, miközben átolvassa a híreket. Nála az a szabály, hogy legkésőbb este 6-ra otthon legyen a közös családi vacsorára. Miután a legkisebb gyerekét este 8-kor lefektette, utána általában vagy olvas, vagy tévézik még 2 órán keresztül. Emellett tudatosan figyel arra is, hogy elég időt töltsön a barátaival, ezért rendszeresen találkozik a két legjobb barátnőjével is.

Brad Pitt

"Az építészet számomra mindig is a játékot jelentette. Már gyerekkoromban is imádtam legózni, és bármi hasonlóval foglalkozni, csak építeni lehessen belőle. Autókat, házakat stb. Évekkel később kanyarodtam vissza a gyerekkori érdeklődésemhez. Így, ha komolyabb stressz ér, ma is az építészet segít nekem. Kimegyek az udvarra, és azon kezdek el gondolkodni, hogy mit kellene a házon átalakítani, stb. Ettől általában teljesen megkönnyebbülök” – mesélte az ismert színész-producer egy interjúban.

Harry herceg

„Miután 12 éves koromban elveszítettem az édesanyámat, onnantól érzelmileg legalább 20 évre teljesen bezárkóztam, és magamba fojtottam a gyászomat. Ez pedig komoly hatással volt mind a munkámra, mind a magánéletemre. A homokba dugtam a fejemet, és próbáltam nem anyukámra gondolni, de ez miben segített? Leginkább semmiben. Majd amikor hirtelen elkezdtem beszélni a történtekről, az érzéseimről, nagyon sok minden előjött. Akkor jöttem rá, hogy rengeteg feldolgozni valóm van ezzel kapcsolatban” – nyilatkozta Harry herceg őszintén, aki azóta hisz benne, miután a saját példáján át tapasztalta meg, hogy a kimondott szó a legjobb görcsoldó gyógyszer.

Martin Scorsese

Az élő legenda szerint a legtöbb félelmünket és hétköznapi drámánkat a nyugtalan elménk okozza, ezek nagyrészt a tudatalattinkból erednek. Éppen ezért a filmrendező az utóbbi években rászokott a meditációra. „Nem tudom pontosan megragadni, leírni, hogy a meditáció milyen hatással van az életemre. Mindössze pár szó jut az eszembe, amit rendszerint megtapasztaltok meditáció közben: nyugalom, tisztaság, egyensúly. Nagyon sokat köszönhetek a meditációnak, teljesen máshogy, sokkal jobban érzem magam tőle” – állítja Martin Scorsese.

Jason Statham

“Szeretek meditálni, de a stressztől igazán az edzőteremben szabadulok meg” – adja a mérsékelten meglepő választ a színész, ő hogyan tartja magát csúcsformában.