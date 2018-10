Napjainkban a dolgozók igényei nagyban és dinamikusan változtak meg munkakörnyezetükkel kapcsolatban, ami miatt a munkaadók folyamatosan kapkodhatják a fejüket. Az már rég nem elég, hogy mindenkinek jusson asztal és legyen egy rendes konyha, ahogy a biciklitároló sem jelent már extrém igényt. Manapság például kezd elmosódni a határvonal munka- és a szabadidő között, egyre tovább vagyunk bent az irodában, de közben a kikapcsolódásról sem akarunk lemondani, ez pedig szintén egy olyan ellentmondás, amit egy kreatív munkaadónak fel kell tudni oldani. De ezen túl mégis mi az, ami még kell a mai dolgozónak?

Motiváló környezet – minden négyzetméteren

Ma már senki sem szeretne fehér falak között ülni, rideg környezetben, ahol az embert semmilyen inspiráció nem éri. Ezért is törekednek a munkaadók arra, hogy különleges hangulatot teremtsenek, bátor színekkel, izgalmas bútorokkal és meglepő belsőépítészeti kialakításokkal. A munkahely ma már nem csak egy asztalt jelent. Elvárás, hogy a dolgozó az irodán, illetve irodaházon belül bárhol elvégezhesse munkáját. Ha el akar vonulni a laptopjával például kint a zöldben, esetleg egy kávézóban vagy akár az előtérben, akkor arra legyen lehetőség. Ezért a munkaadónak már minden négyzetméterről gondoskodni kell.

Csak tudatosan

Nemcsak a kreatív környezet a fontos, hanem a környezetvédelem is. A munkavállalók és a munkaadók is jobban érzik magukat egy olyan épületben, mely a fenntarthatóság jegyében épült és működik. Ez viszont már az irodát üzemeltető ingatlanfejlesztők, tulajdonosok és vagyonkezelő cégek elé állít új kihívásokat: a világítást ma már ajánlott LED lámpákkal megoldani, de törekedni kell arra is, hogy minél több természetes fény jusson be a helyiségekbe. A mosdókban elvárás, hogy minél kevesebb vizet pazaroljunk, de egyre több helyen használják fel az esővizet is a folyóvíz helyettesítésére bizonyos funkciókban. A szelektív hulladékgyűjtés pedig már alapvetés, sőt, sok esetben a bérlő cégek kifejezetten el is várják.

Legyen kiegyensúlyozott az alkalmazott!

Azok a cégek, melyek segítik alkalmazottaikat a harmonikus élet kialakításában, rendkívül jó hírt vívnak ki maguknak a munkaerőpiacon, és könnyebben is tartják meg dolgozóikat. Kutatások is kimutatták, hogy a nagyobb harmóniában élő dolgozók sokkal jobban teljesítenek munkahelyükön.

De pontosan hogyan is lehet elérni, hogy egy munkatárs könnyebben találja meg az egyensúlyt a munkahelyi és a magánélete között?

Sport az irodában

Egy modern irodában ma már a dolgozók helyben is mozoghatnak egy apróbb – szerencsés esetben egy nagyobb – konditeremben. A munkahelyi sport több szempontból is jó hatással van a munkavállalóra. Ha napközben ugrik le valaki egy kicsit futni, rövid időre kiszakadhat dolgozói környezetéből, és feltöltődhet. Ezen felül, ha nem kell külön utaznia munka előtt vagy munka után egy edzőterembe, több ideje marad magára és szeretteire, valamint a pihenésre, illetve a közös sportolás is alkalmas arra, hogy kapcsolatokat építsünk.

A konditerem manapság azonban már nem a legmodernebb trend, inkább kezd alapvetéssé válni, ahogy néhány éve természetes lett a biciklitároló és a zuhanyzó jelenléte is. Egyre nagyobb a törekvés a különlegesebb, speciálisabb sportok bemutatására és irodai jelenlétére. A munkavállalók már nem csak mozogni szeretnének, hanem tágítani a látókörüket, akár új mozgásformák kipróbálásával: kangooval, tai-chival vagy jógával.

De mit hoz a jövő?

Európában egyre több munkahelyen számítanak a fentebb felsorolt szolgáltatások alapvetőnek, nem pedig modern trendnek. Ezek azok az irodaházak, ahol már maga a tulajdonos tartja fontosnak, hogy megfeleljen ezeknek a trendeknek, hiszen így tudja hosszú távon vonzóvá tenni a munkaadók, a munkaadókon keresztül pedig a dolgozók számára szolgáltatását. Ilyen irodaházakban gondolkodik például a nemzetközi irodakoncepció, a myhive is. Itthon már öt ilyen - az IMMOFINANZ tulajdonában lévő - irodaházban be is vezették ezt. Náluk természetes a konditerem, a sportolási lehetőség, a pihenő- és gondolkodósarok vagy a biciklitároló. Itt már tényleg a jövőben gondolkodnak, és azt képviselik az aktuális trendek helyett.

A myhive előterek például modern hotel lobbyra hasonlítanak, ahol nem csak remek benyomást tehetünk a meghívott partnerekre, de a munkatársak is szívesen ülnek le ide dolgozni, ha egy kis környezetváltozásra vágynak. Ugyanez mondható el a kávézókról, büfékről és éttermekről is – utóbbiakban óriási hangsúlyt fektetnek arra, hogy a dolgozók minél változatosabban tudjanak étkezni, és az ebédszünet ne menekvés legyen a munkából, hanem minőségi kikapcsolódás, izgalmas és egészséges fogásokkal, akár vegetáriánus, sőt vegán menükkel. A belső terek mellett a kertek kialakítása is túllép néhány gyér lombú fa elszórásán egy steril miniparkban. A szökőkutak és vízesések a myhive irodáinál új perspektívákat nyitnak a zöld fogalmában.

Nagy segítség egy-egy munkahelyen, ha esetleg működik gyermekmegőrző, hiszen alakulhat úgy a dolgozó szülő napja, hogy pár órára az óvoda vagy a bölcsi után is be kell még rohannia az irodába. Egy ilyen szolgáltatás óriási stressztől szabadíthatja meg anyát vagy apát. Az egyik budapesti myhive irodaházban éppen télen nyílik meg a myplay névre hallgató gyermekmegőrző, ahol a kicsik 4 órán át ellehetnek, amíg a szülő tárgyal vagy megbeszél egyet.

Kevesebb asztal is elég

A kötetlen munkaidő és a home office egyre nagyobb térnyerése miatt ma már úgy áll a dolog, véglegesen leszámolunk a saját asztal intézményével. Miután pedig bárki ülhet bárhova, és a munkaállomány egy része nem jár be dolgozni, már nem szükséges annyi asztal, ahány dolgozó van. Ha pedig mégis beteltek a helyek, még mindig ott van a többi egyéb, szerencsés esetben kényelmes terület a munkára.

A myhive Átrium irodaházában az asztalok számával játszik a hamarosan bevezetésre kerülő myhive Flexible Offices, coworking rendszer is. Ha egy cég például nem akar egy egész irodát kivenni, bérelhet asztalokat is, tetszőleges időszakokra, illetve ugyanígy, rugalmasan bérelhető tárgyalók is a rendelkezésre állnak. És ez még nem minden: mindehhez kiszolgáló személyzet is tartozik. Mindezzel persze a bérlők anyagilag is jobban járnak.

Más mos, más vásárol, a dolgozó pihen

A myhive alapvetése, hogy leveszi a dolgozók válláról a hétköznapi élet prózai terheit. Így például, ha igény van rá, az alkalmazottak helyett van, aki megvásárolja estére a színházjegyet, vagy elvigye a mosodába a szennyest, vagy éppen megrendeljen egy csokor virágot. Ezek által az apró szolgáltatások által a dolgozó kipihentebb lesz, kevésbé gondterhelt, és ami a leglényegesebb: szeretni és becsülni fogja munkahelyét. Hiszen mégis hol intézik el más helyett a mosást?

Irányított közösségépítés a kertben

A jövőt diktáló munkahelyek igyekeznek szakítani a klasszikus nagy irodai léttel, amiben senki sem ismeri egymást, és az emberi kapcsolatok többsége egy rövid köszönésből áll, az alkalmazottaknak pedig fogalma sincs arról, hogy milyen cég dolgozik a munkahelyük mellett. Holott lehet, hogy ezzel épp a közös üzlet lehetőségét mulasztják el.

A myhive rendszerében például színes programok közül csemegézhetnek a dolgozók, amelyeket közvetlenül a munkahelyükön érhetnek el: a reggeli jóga- vagy tai chi órákat, illetve az iroda udvarába meghívott termelői piacot, ahol a kommunikatív és nyitott alkalmazottak nemcsak jó minőségű mézet szerezhetnek be, hanem néhány névjegykártyát is.Irodaház: cégek hálója

A névjegykártyacsere viszont nem csak ezeken az eseményeken támogatott. A kertben – és persze a többi közösségi térben is – állandóak az üzleti reggelik vagy a délutáni programok, rendezvények és előadások, melyeknek közös célja, hogy az irodaház bérlői találkozhassanak egymással. A bérbeadó ezekkel a programokkal biztosítja azt, hogy megismerje az irodaház többi szolgáltatóját, és akár üzleteket köthessen. A belső közösség kialakításáért nem mellesleg külön community managerek felelnek.

És mindez országokon is átível. Ha valaki myhive irodában dolgozik, más országok myhive szolgáltatásait is igénybe veheti, hogy a megszokott körülmények között dolgozhasson. És közben nemzetközi kapcsolatokat is építhet a hotel lobbyra emlékeztető közösségi terekben.

Az ismerkedést, kapcsolatépítést pedig nem csak személyes „platformon” erősíti a cég: az alkalmazottaknak és az irodák bérlőinek külön applikáció áll rendelkezésére, így tudják keresni egymást, tartani a kapcsolatot az épület más látogatóival, például olyan cég alkalmazottjaival, akik csak egy tárgyalót tartanak fenn itt, de természetesen a közvetlen, illetve irodaházon belüli emberekkel is. Ráadásul az applikáció segítségével a cégek és ügyvezetők különböző kedvezményeket is adhatnak egymásnak, így téve vonzóbbá és jutányossá az egyes üzleteket. Továbbá az alkalmazás hírfolyamában mindig első kézből értesülhetnek a dolgozók az éppen aktuális közösségi programokról, myhive újdonságokról, bevezetésre kerülő szolgáltatásokról.

És mi van a munkaadó igényeivel?

A myhive remek példa arra, hogy immár nem csak a munkavállalóknak kell megkönnyíteni a dolgát, de a munkaadóknak is. Hiszen miután egyre több igénye van a dolgozóknak, egyre nagyobb a felelőssége a főnököknek és managereknek is. Az pedig egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek lehet energiája a kreatív környezet megálmodására, a sportfoglalkozás megszervezésére, vagy az újabb és újabb programok kiötlésére.

Egy modern irodaház ma már nem csak arra törekszik, hogy kiadjon helyiségeket, hanem hogy azokat úgy alakítsa ki, hogy a beköltöző cég vezetésének már szinte semmi dolga ne legyen vele. Vagyis nem csak a munkavállalót kell kényeztetni és tehermentesíteni, hanem a munkaadót is.

A tartalom az IMMOFINANZ megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.