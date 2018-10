Az irodai lazítás és hatékony átmozgatás teljes spektrumát lefedik a Mediwel mozgásterápiás- és relaxációs termékei, melyek rendkívül népszerűek azokban az irodákban, melyek évek óta sikeresen alkalmazzák őket. A cég Gondoskodó Vállalat Programja a nagyobb, fővárosi irodákban ingyenes, egy hetes helyszíni kipróbálást biztosít ezen eszközökből a kapacitásuk keretéig. A relaxálást, felfrissülést, stresszoldást kínáló eszközök között van például az OTO Zen élmény- és masszázsfotel család, amelyet nem csak megvásárolni, de bérelni is lehet a Mediweltől, hasonlóan a kíméletes átmozgatását ígérő Flabélos mozgásterápiás készülékhez, vagy a sétáláshoz is kiváló dizájn futópadhoz, az OTO Antelope-hoz. Az OTO Adore Foot talpmasszázs készülék is nagyon népszerű az irodákban is, mert az íróasztal alatt is könnyen elfér, de közösségi használatra is alkalmas, a gyógyszertárakban is kapható cipővédő nejlon zoknin történő használatával, hatása pedig az egész szervezetre nézve pozitív, a talpon található millió idegvégződés miatt. Érdemes kipróbálni ezeket az eszközöket, mert nagyon hamar érezhető a pozitív hatása a munkavállalói oldalról.