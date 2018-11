A Microsoft Magyarország 25. születésnapjának ünneplését kötötte egybe a Future Decoded konferenciával, amelyen a mesterséges intelligencia (MI) lehetőségeit és eredményeit mutatták be a partnereik segítségével. A tech-cég közép- és nagyvállalati, valamint közigazgatási ügyfelei három szekcióban hallgathatták meg az MI üzleti életben, a pénzintézeti szektorban és a munka világának jövőjében végrehajtott és várható fejlesztéseit.

Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország megbízott ügyvezető igazgatója szerint a mesterséges intelligencia azért áll az új korszak középpontjában, mert az a gépi tanulás révén a belé táplált adatok tömegére építve önmagát is fejleszti. A Microsoft részéről közel 60 ország 570 ezer fejlesztőmérnöke javítja és okosítja a kognitív szolgáltatásokat, hogy az MI alkalmazások még jobban hallják, lássák, értsék és értelmezzék az emberi felhasználók igényeit. Az pedig már az szakemberek dolga, hogy etikusabbá tegyék ezt a folyamatot.

Mátrai Zsuzsanna, a Microsoft kormányzati kapcsolatok igazgatója arról is beszélt, hogy ha jól használják, pont a mesterséges intelligencia által lesz sokkal emberibb, humánusabb a civilizáció, mert valójában az emberi képesség és a kreativitás kiteljesedéséhez járul hozzá. Ezért inkább emberséges intelligenciának kellene nevezni. Azzal folytatta, hogy a fő kérdés ma már nem az, hogy mire képesek a számítógépek, hanem az, hogy hogyan lehet az emberiség javára fordítani a szinte korlátlan képességeket. Az MI ugyanis nem csak a gazdaságot és a technológiai iparágat fogja megváltoztatni, hanem az egész társadalom működését is. Ebben az állam, a magánszféra, az oktatók és a kutatók együttműködése szükséges, hogy etikus mesterséges intelligencia jöhessen létre.

Megvan ugyanis a lehetőség, hogy az MI-t a saját képünkre alakítsuk ki, és az olyan lesz, amilyen mintákat mutatunk neki, amilyenné neveljük. Ezt nem szabad a véletlenre bízni – mondta Mátrai Zsuzsanna.

Ami nem mesterséges intelligencia, az minden bizonnyal azzal készült – mondta Dudás Viktor, a Microsoft Magyarország Data és AI szakértője, aki az MI egyik speciális területéről, a gépi látásról mutatott be, a példa kedvéért egy nagyon egyszerű kutyás-macskás objektumfelismerő programot a cég felhő alapú számítási platformján. A rendszer gyorsaságát jól mutatja, hogy míg egy kisgyerekben a neurális háló kialakítása 3 évig tart, a programban egy gomb megnyomása után 15 másodperccel már kész is az a modell, ami a fotók elemzésével simán megkülönbözteti a két állatfajt, sőt, egy képen belül több objektum felismerését is hibátlanul elvégzi. Mindezt felhő alapú szolgáltatásként a Microsoft Azure rendszerében, amire a cég rendkívül nagy hangsúlyt fektet.

Amit nagyon jól tesz, mert a Forbes cikke szerint 2020-ra a vállalatok munkafolyamatainak 83 százaléka a felhőben történik majd. Ezt a trendet erősítette meg a Praktiker marketingvezetője is. Burka Szilvia elmondta, hogy idén a barkácsáruházlánc teljes vállalatirányítási rendszere a felhőbe költözik. De még mindig vannak olyan cégvezetők, akik nem bíznak meg teljesen a felhő alapú rendszerekben. Ezen változtathat az, hogy a bankok egy része is végrehajtja a változtatást. Rájuk ugyanis referenciaként néznek az gazdasági szektor szereplői, így amit a pénzintézetek bevezetnek, azzal szemben sokkal nyitottabbak az egyéb cégek döntéshozói is. Ezek a lépések pedig már Magyarországon is megtörténtek: Patonai István, a K&H Bank technológiai vezetője arról beszélt, hogy a digitalizáció kitört az IT kereteiből. Már nem csak azt jelenti, hogy a levelezőrendszer felhő alapú lesz, hanem minden munkaterületet érint, és nem csak költségcsökkentésként tekintenek az irodai programok és az adatok felhőben tartására. A szakember szerint a munkaerőpiac is azt várja el a bankoktól, hogy bárki, bárhonnan, bármikor el tudja érni a levelezést és az erőforrásokat, hogy dolgozhasson. A mesterséges intelligencia egyik következő térhódítása pedig a hang alapú bankolás lehet, ahol a biztonságos azonosítás megoldása az egyik kulcskérdés. Arra a kérdésre, hogy hazánkban mikor lehetne bevezetni ezeket, Patonai István azt válaszolta, hogy a legnagyobb előnyünk ebben a legnagyobb hátrányunk is, ez pedig maga a magyar nyelv, mert az egyik legnehezebben programozható, érthető és átadható nyelv. A jelenlegi hangalapú fejlesztéseket látva pedig valószínűsíthető, hogy magyarul ezek csak a hosszabb távú célok között szerepelnek majd.