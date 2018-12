A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál jövőre ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük.

Két évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtéri Játékok 85. évfordulója alkalmából összeállított és kiadott egy kötetet a fesztivál történetéről. Ebből tud említeni olyan anekdotát, ami fesztiváligazgatóként máig elkíséri, inspirálja?

Herczeg Tamás: A kedvencem talán a fesztivál indulásának története. Nagyon tetszik, hogy Klebelsberg Kunonak, aki annak idején kultuszminiszter és Szeged térségének országgyűlési képviselője volt egy személyben, nem csak európai léptékű víziója, hanem kellő akarata is volt ahhoz, hogy a tervét végigvigye. Klebelsberg kitalálta, hogy egy nagyszabású művészeti fesztivállal megtérülhet a városnak mindaz, amit az egyetemi központ és a Dóm tér kialakításába fektetett. Az szintén inspirál, hogy 1931-ben olyan modern felfogású volt az első Szegedi Szabadtéri Játékokat megrendező bizottság, hogy klaszterbe szervezte a magán szálláshelyeket a fesztiválra érkező tömegeknek. Ők tulajdonképpen már akkor létrehozták az Airbnb-t.

Visszatérve a mába, milyen újdonságok várhatóak a 2019-es évadban? Igaz, hogy új játszóhellyel bővül a fesztivál?

H.T.: Az elmúlt két évben felújítás miatt zárva volt a belvárostól rövid sétára lévő Újszegedi Szabadtéri Színpad, viszont most ismét két játszóhelyes fesztivállá válhatunk. Hiába hívjuk kis színpadnak, ez sem kicsi, vígszínháznyi méretű, közel 1200 ember befogadására alkalmas, a színpad és a nézőtér ráadásul egy nagyon klassz, hangulatos ligetben helyezkedik el. Jövő nyáron például itt fogjuk bemutatni Moliére Don Juan-ját címszerepben a Kusturica egykori társulatában játszó Jakab Tamással, akinek partnerei olyan fantasztikus művészek lesznek, mint például Csákányi Eszter, Kulka János és Bodrogi Gyula. Szintén Itt mutatjuk be Bocsárdi László rendezésében Brecht Koldusoperáját és egy családi mesebalettet, a Hófehérke és a hét törpét is.

Mire lehet még számítani a 2019-es évadban? Mit láthat a közönség a Dóm téri nagy színpadon?

H.T.: A Dóm téri nyitó előadás egy ősbemutató lesz, Zsuráfszky Zoltán rendez kétrészes táncjátékot Hullámzó világ címmel, majd egy vendégjáték érkezik hozzánk, a We Will Rock You című Queen-musical. A prózai blokk romantikus komédiája, a Szerelmes Shakespeare számos eleme visszautal az elmúlt évek szegedi Shakespeare-bemutatóira, többek között a Vízkeresztre vagy a tavalyi Rómeó és Júliára. Utána szintén egy saját produkció készül, Verdi Aidája hatalmas vállalás. Majd a végén tőlünk megszokott módon egy nagyszabású magyarországi musical ősbemutatóval zárjuk az évadot, ami idén a Titanic lesz.

A valamikori Broadway-produkcióval azonos bemutatót kell a színpadra állítaniuk, vagy szabad kezet kaptak az eredeti jogtulajdonosoktól?

H.T.: Szerencsére lehetőséget kaptunk arra, hogy egy eredeti, a hazai közízlésnek megfelelő produkciót hozzunk létre, ami Harangozó Gyula kollégám, a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatójának érdeme. Ő vitte végig a tárgyalási folyamatot. Non-replica jogot kapni azért is mindig nagy öröm, mert mi magyarok általában sokkal több szívet teszünk egy-egy előadásba, ráadásul sokkal több szereplővel és látványelemmel dolgozunk, mint az eredeti New York-i produkciók megalkotói.

Magyar színházi menedzserként az amerikai tulajdonosokkal tárgyalva milyen esélyekkel indul az ember?

H.T.: Mi Szegeden viszonylag előnyös helyzetben vagyunk, mert a négyezer fős nézőterünkkel igencsak reprezentatív játszóhelynek számítunk. Ahogy az is jelentős helyzeti előny, hogy a musicaljátszás terén a Szegedi Szabadtéri Játékok nagyon komoly múlttal rendelkezik, lényegében tőlünk indult a musical igazi magyar karrierje. Például jövőre lesz huszonöt éve, hogy a Jézus Krisztus Szupersztárt bemutatták Szegeden, majd a hazai közönség szintén nálunk láthatta először a Nyomorultakat és a Miss Saigont.

Milyen reményekkel vágnak bele a Titanic színpadra állításába? A darab milyen kihívásokat rejt?

H.T.: A Szegedi Szabadtéri Játékok funkcióját tekintve a kezdetektől népszínház, a mai napig úgy is működik, ezért az operától kezdve a prózán és a klasszikus zenei koncerteken át a táncig, mi szinte minden műfajban játszunk. Az pedig egyértelmű, hogy a ma népoperája a musical. Az utóbbi években az a trend, hogy a közönség sokkal szívesebben közelít azokhoz a musicalbemutatókhoz, melyeknek volt korábban filmes előélete. Ezek a darabok jellemzően nem a filmek egyenesági leképezései, hanem hasonló történettel, önálló művészeti alkotásokként működnek.

Korábban azt nyilatkozta, hogy hiába telt el több mint száz év a Titanic tragédiája óta, a történet számos párhuzamot hordoz a mával kapcsolatban. Pontosan melyek ezek?

H.T.: A Titanic, az álomhajó mindig is a fényűzés szimbóluma volt. Egy ekkora hajó megalkotása a humánum, az emberi akarat és tehetség csodálatos megnyilvánulása, ám az ember és gyengesége okozta a vesztét is. Ez a filozófiai, morális dilemma rengeteg művészi lehetőséget rejt magában, akárcsak a Titanic luxus jellege, ami grandiózus látványvilág megalkotására ad lehetőséget.

Egy ekkora színpad, pláne most már kettő, egyszerre óriási lehetőség, ám egyúttal hatalmas kockázat is. Hogyan próbálják elkerülni a nagy bukásokat?

H.T.: Annyiban tudatosak vagyunk, hogy minden évben kutatást végzünk szociológusok segítségével. Ebből folyamatosan le tudjuk mérni a közönség igényeit, hogy mely műfajból hány előadást érdemes színpadra tűznünk, és ugyanúgy látjuk a hozzánk érkező közönség demográfiai mutatóit is. Persze ezek után sem követjük szolgai módon a vásárlói igényeket, hanem azokra igyekszünk művészi válaszokat adni. Minden évben próbáljuk egy centivel „túlterhelni” a közönséget. Például 2013-ban nagyon szerettük volna bemutatni Kodály Zoltán Háry Jánosát. Mivel a felmérések ezt nem igazolták vissza, úgy döntöttünk, egy „műfajidegen” sztár meghívásával tesszük népszerűvé az előadást. Így hívtuk meg Gérard Depardieu-t Napóleon szerepére.

Említette a demográfiai mutatókat. Jellemzően kik látogatják a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásait?

H.T.: A vendégeink többsége nem szegedi, zömmel városokból, leginkább megyeszékhelyekről érkeznek. A kutatásokból az is kiderül, hogy évente átlagosan hetvenezer embert szólítunk meg, és nagyon sokaknak a Szegedi Szabadtéri Játékok jelenti az éves színházi élményt. Ez hatalmas felelősség, mert ha a nézőt nálunk meghatározó élmény éri, nagy eséllyel megy majd színházba év közben is.

A fesztiválra érkezők célirányosan egy-egy előadásra váltanak csak jegyet vagy a színházlátogatást összekötik más turisztikai programokkal is?

H.T.: A Szegedi Szabadtéri Játékok a maga kulturális missziójának beteljesítése mellett jelentős városmarketing értékkel is bír, mert minden évben tizenkét hónapon át folyó integrált kommunikációs kampányt folytatunk. A fesztivál ezen túl komoly vállalkozásfejlesztési projekt is, mert a méréseinkből az is kiderült, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok nézői sok százmillió forintot hagynak ott a helyi hotelekben, panziókban és éttermekben, illetve az egyéb helyi szolgáltatóknál. Míg Szeged tizenöt évvel ezelőtt egynapos városnak számított, a turisták szempontjából ma már inkább két-háromnaposnak mondható, ami persze nem pusztán a mi érdemünk.

A szabadtéri hangulat, maga a város ön szerint milyen pluszt ad hozzá az előadásokhoz?

H.T.: A hely szelleme szerintem semmihez sem hasonlítható. Eleve nagy élmény előadást befogadni egy olyan gyönyörű környezetben, mint a szegedi Dóm tér, ami olyan gyönyörű épített örökség, mint a velencei Szent Márk tér. Ráadásul erősen euforikus hangulattal bír, amikor a nyári fülledt melegben este kilenctől éjfélig a csillagtető alatt négyezer ember ül a nézőtéren, és megnéz egy óriási közreműködő gárda által, hatalmas energiabefektetéssel létrehozott grandiózus előadást, ami csak ott, és csak akkor élhető meg.

