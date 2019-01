Van már segítség azoknak a katásoknak, akik nem tudják vagy akarják figyelemmel kísérni a vállalkozásuk adózására vonatkozó változásokat, de nem szeretnék, hogy az esetleges késlekedés miatt hátrány érje őket. A tavaly december közepétől elérhető autokata a kisvállalkozásokat érintő változásokra is figyelmeztet ­– közölte a szolgáltatást elindító Számlázz.hu szolgáltatásfejlesztési vezetője, Stygár László. Ugyanakkor olyan praktikus kérdésekben is azonnali eligazodást nyújt, mint például, hogy ha valaki 2018. december 30-án számlázott, de az ellenérték csak 2019. január 2-án érkezett be, akkor melyik üzleti évének az alanyi adómentes kerete csökken (a megoldás: azé az évéé, amelyikben befolyt a pénz, ez esetben tehát a 2019-esé).

De az autokata segítségével egy adóbevallást könyvelő nélkül is, lépésről lépésre el lehet készíteni, így azt már csak az Általános Nyomtatványkitöltő Programba (ÁNYK) kell feltölteni. Igaz, a könyvelők szakértelme, támogatása, tanácsai továbbra is nélkülözhetetlenek a katás vállalkozók számára is ­– figyelmeztet Stygár László. Akinek tájékoztatása szerint az autokata szolgáltatás iránti érdeklődés már az első héten felülmúlta a várakozásaikat. Ez év elejétől, az éles üzem indulásától folyamatosan bővül az elérhető szolgáltatások köre, amiért többek között a fejlesztésbe a könyvelői szaktudást is hozó Riport Applications felel. “A Számlázz.hu egy nyitott ökoszisztéma, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van olyan vállalkozóknak szóló digitális szolgáltatása, amely a megítélése szerint integrálható ebbe, akkor felveheti velünk a kapcsolatot” – tette hozzá Stygár László.