Minden irodának más a receptje. A Kinnarps Next Office munkatér-analízis szolgáltatása segít megtalálni az adott cég számára legoptimálisabb megoldást, összehangolva az adott szervezet fizikai tereit, szervezeti felépítését és digitális környezetét. A módszer sikere abban rejlik, hogy a felmérés-tervezés-utánkövetés folyamatába egyedi módszerekkel vonják be a szervezet tagjait, akik így sokkal nyitottabbá válnak nemcsak az együttműködésre, de az esetleges szervezeti változásokra is. Így az irodai működés kihívásaiban a menedzsment számára egy hatékony döntéstámogató funkciót tölt be.