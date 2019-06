A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.

Az elmúlt bő két évtizedben jelentősen változott a fűtéstechnológiai piac, hiszen míg a kezdetekben a megrendelők nem igazán érdeklődtek a szervizeléssel, karbantartással kapcsolatos ajánlatok iránt, ma már általánosnak mondható, hogy hosszú távú együttműködések köttetnek. Az LZ Thermotrade Kft. huszonhárom éve forgalmazza a liechtenstein-i fűtéstechnológiai gyártó, a Hoval termékeit, a szolgáltatási palettán azonban már a kezdetektől szerepel a berendezések szervizelése is.

„Utolért bennünket a piac”

A piac azonban egyéb téren is sokat változott. „A kilencvenes évek derekán nem volt könnyű a helyzetünk, hiszen a Hoval már akkor is a legmodernebbnek számító kondenzációs rendszereket gyártotta, amelyek előnyeiről akkor még meg kellett győzni nemcsak a beruházókat, de tervezőket, mérnököket is. Azóta sokat fejlődött a világ, ma már csak ilyen berendezéseket lehet beépíteni és mindenki számára nyilvánvaló, hogy a modern épületgépészet nélkülözhetetlen. Utolért bennünket a piac” – mondta a HVG BrandLab-nek Zala Tibor, az LZ Thermotrade Kft. ügyvezetője. „Cégünk jelszava a kezdetek óta: ’az energia megőrzése - környezetünk védelme’, ez a szemlélet pedig mára már széles körben elterjedt” – tette hozzá.

A cégvezető szerint a Hoval termékeire leginkább az ipari beruházásoknál – gyárcsarnokokban, logisztikai központokban – van igény, az LZ Thermotrade megrendelés-állományának hatvan százalékát ilyen megrendelések teszik ki.

Egész épületek szellőztetése, fűtése, hűtése lehet teljesen automatizált

Az intézményi, önkormányzati fejlesztések harminc százalékot adnak, míg a lakossági beruházások tíz százaléknyit tesznek hozzá a forgalomhoz. „Számos autóipari beszállító gyártócsarnokának fűtését, szellőztetését a mi berendezéseink garantálják, de a Hilton szállodában is a Hoval rendszere teljesít szolgálatot” – mondja Zala Tibor, megjegyezve: országszerte közintézmények, iskolák, kórházak is vannak ügyfeleik között.

Maguk a fűtésrendszerek nem fejlődnek olyan rohamos ütemben, mint a környezettudatos szemlélet, vagy mint a számítástechnika. Ám a digitalizáció a vezérlésben, üzemeltetésben mégis kisebb fajta forradalmat hozott, ami egyszersmind nagyban növeli a hatékonyságot is. Míg a korábbi fűtésrendszereket kapcsolótáblákon keresztül, manuálisan lehet vezérelni, illetve a működést ellenőrizni, ma már egész épületek szellőztetése, fűtése, hűtése lehet teljesen automatizált, ami ráadásul egy komplex épületfelügyeleti rendszer része.

Új távlatokat nyitott a digitalizáció a szervezeti fejlődésben

A piaci szemléletváltás, a növekvő megrendelések megkövetelik az LZ Thermotrade Kft. szervezeti fejlődését is, amiben szintén a digitalizáció, a technológia nyitott új távlatokat. Korábban több könyvelési-vállalatirányítási alkalmazást is kipróbáltak a cégnél, ám bő tíz éve már az SAP Business One szolgáltatását használják. Cserén pedig nem gondolkodnak, aminek számos oka van.

„Mindegyik rendszer képes arra, hogy az árukészlettel, vagy a számlákkal kapcsolatos információkat feldolgozza, ám az adatok elemzése, lehívhatósága, illetve a rendszer testreszabása és folyamatos fejlesztése terén az SAP verhetetlennek bizonyul” – mondja az LZ Thermotrade ügyvezetője.

Számukra az SAP Business One riportálási képessége volt a mindent eldöntő érv. A riportok készítése ugyanis a döntések meghozatalában kulcsfontosságú, ráadásul a rendszer nemcsak éves, hanem havi, heti, vagy akár napi jelentések készítésére is lehetőséget nyújt, így azonnal tudnak reagálni a piaci folyamatokra, illetve a meglévő erőforrások használatát mindig tudják optimalizálni.

A papír alapú ügyintézés a töredékére csökkent

A másik nagy előny Zala Tibor szerint a rugalmasság: az SAP támogatja, hogy dedikált partnereikkel további, a rendszerbe integrálható fejlesztéseket hajtsanak végre, ha ezt szükségesnek látják.

Erre jó példa, hogy a társaság egy külön lefejlesztett, az SAP rendszeréhez integrált szoftverrel áttért az elektronikus számlázásra. Ezáltal a papír alapú ügyintézés a töredékére csökkent, hiszen nem kell nyomtatni, borítékolni, postázni, iktatni, ráadásul minden üzleti folyamat néhány kattintással nyomon követhető. Ezzel jelentősen csökken a terület humánerőforrás-igénye is. De vannak további példák is: szintén az SAP rendszerébe van integrálva a bérszámfejtő program, illetve vállalati bankszámlák, utalások kezelése is.

E-munkalap - tabletre

A legfontosabb – természetesen az SAP Business One-nal összekapcsolt – fejlesztésük azonban e-munkalap alkalmazás: a szerelők nem papíron, hanem elektronikus úton, tabletükre kapják meg a munkalapokat, az elvégzett munkák rögzítése is helyben, azonnal megtörténik.

A Magyarországon egyedülállónak számító e-munkalap óriási piaci potenciált hordoz és rendkívüli megtakarításokat eredményez humán erőforrásban. Minimalizálódik a feldolgozási idő és az információvesztés, ráadásul minden illetékesnek online betekintést ad a technikusok munkájáról, amely vezetői szinten hatalmas előnyt jelent.

Ugyanígy, a technikusok is látják a rendszerben a telephely előtörténetét: azt, hogy ki végzett munkát előttük, hányszor járt ott, mit csinált, milyen alkatrészek cseréje történt meg, hány készülék van a helyszínen, azok garanciálisak-e, de még azt is, hogy milyen alkatrészek vannak a gépkocsijukban. Az elkészült munkalapot e-mailben a helyszínről küldhetik az ügyfélnek, fényképeket, dokumentumokat csatolhatnak hozzá.

Zala Tibor szerint - bár az SAP Business One segítségével óriási mennyiségű adatot kezelnek és minden munkafolyamatot ezen keresztül koordinálnak -, a rendszer használata könnyen elsajátítható. Jelenleg a társaság mind a harminc alkalmazottja csatlakozik az informatikai hálózathoz, a szükséges kompetenciák elsajátítása pedig legfeljebb néhány napot vesz igénybe.

Mesterséges intelligenciára hangolva Az SAP kis- és közepes vállalkozások számára kínált megoldása, a Magyarországon több mint tízéves múltra visszatekintő SAP Business One újabb és újabb lehetőségekkel bővül: ma már a mesterséges intelligencia nyit távlatokat a vállalatirányításban is. Balázs Csaba, az SAP szakértője szerint a digitális átalakulás ma már az olyan technológiák köré rendeződik, mint a mesterséges intelligencia, a felhő, vagy a dolgok internete (IoT). A gépi tanulás – tehát a szűkebb értelemben vett mesterséges intelligencia - képességeit az SAP integrálta megoldásaiba, lehetővé téve a még hatékonyabb munkavégzést. Balázs Csaba szerint e gépi tanulási képességek között szerepel a tárgyfelismerés, a képekben történő szövegfelismerés, vagy a szövegek tartalmi elemzése és ez alapján való értékelésük, rendszerezésük. A felhőalapú szolgáltatások nagy előnye, hogy gyakorlatilag bárhol, bármilyen eszközön hozzáférhetővé válnak a vállalati adatok az arra jogosultak számára. Mi több, a felhőalapú analitikai megoldások segítségével a szerteágazó tervezési, végrehajtási és elemzési folyamatok is átláthatóvá, követhetővé válnak. Az elemzés akár több száz adatforrás által közvetített információkkal is valós időben történik. A különböző intelligens rendszerek által kínált tudás kulcsfontosságú eszközei a szenzorok, amelyek hálózatba kapcsolva képesek egymással kommunikálni és az adatokat közvetíteni a központi rendszerbe, ahol azok azonnal rendszereződnek. A szakértő szerint a szenzorok szerepe nélkülözhetetlen olyan helyeken, ahol közvetlen emberi jelenlét nélküli munkafolyamatok történnek – például a gyártásban, raktározásban, vagy olyan extrém környezetben, ami az emberi biztonságot veszélyeztetné. De szintén a szenzorok gondoskodnak a nem virtuális térből származó információk közvetítéséről is: elég csak egy biometrikus beléptetőrendszerre, vagy a beszédfelismerő alkalmazásokra gondolni- e fentiek mind, mind hozzákapcsolhatók, vagy elérhetőek az SAP Business One rendszerében.

