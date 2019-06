Csak használjuk, a többi nem a mi gondunk

Nyugat-Európában és a szomszédos országokban már komoly népszerűségnek örvend a ŠKODA privát bérleti konstrukciója. Tartósbérleti megoldások már régóta léteznek, de eddig zömmel a céges, flottaüzemeltető partnerek adták a konstrukció célpiacát. A privát bérleti program a magánszemélyeknek is biztosítja a vállalati környezetben már megismert előnyöket: az alacsony, akár nulla forintos kezdeti befizetést, a tervezhető költségeket és a magasszintű terméktámogatást.

A ŠKODA új megoldása havi fix bérleti díj fejében lehetővé teszi, hogy a felhasználónak az üzemanyag-költségen kívül szinte ne is legyen más kiadása: a díj tartalmazza az autó használatán felül a forgalomba helyezés költségét, a kötelező biztosítást, a CASCO-t, a kötelező szervizeket, sőt, még a téligumi garnitúrát, annak cserélését és tárolását is.

A bérleti díj függ attól, hogy a felhasználó mekkora éves futásteljesítményre számít, illetve attól, hogy az autót hány évig kívánja használni; e két tényező – azonos karbantartottság mellett – jelentősen befolyásolja a gépjármű értékvesztését, amely költség a bérleti díjakban is megjelenik.

A lakossági újautó piac egyik jellegzetessége, hogy a vásárlók általában valamilyen finanszírozási konstrukció keretében oldják meg az autóvásárlást. Ez, bár tervezhető kiadásokat jelent, de csak tulajdonjog megszerzése tekintetében. Kevesen számolnak viszont azzal, hogy egy több éves futamidő végén még mindig kamatostól fizetik az új autó árát, miközben a kocsi már eredeti értékének akár a felét is elveszítette, nem beszélve a fenntartással járó műszaki (karbantartások, időszakos vagy futásteljesítményhez kötött javítások, balesetekből eredő károk elhárítása) és bürokratikus kiadásokról (átírási költség, forgalomba helyezés díja, biztosítások, adók) vagy a használtautó eladásával kapcsolatos nyűgről.

A privát bérleti konstrukcióban nincsenek nem tervezett költségek, ügyintézéssel töltött felesleges órák, ugyanis ezeket a feladatokat a ŠKODA és a Porsche Lízing vállalja magára.