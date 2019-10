Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet elkerülni a gyakori hibákat.

Napjainkban minden a környezetvédelemtől és a klímaváltozás veszélyeitől hangos, nem csoda, ha egyre többen próbálnak meg úgy élni, hogy minél kevésbé terheljék a bolygónkat. Az energiatakarékosság az egyik lépés a helyes irányba, azonban nagyon nem mindegy, hogyan próbáljuk lelassítani a villany- vagy a gázórát. Kékesy Péterrel, a Baumit Kft. alkalmazástechnikai vezetőjével beszélgettünk a megfelelő hőszigetelés titkairól.

A megfelelő hőszigetelés az energiahatékonyság egyik sarokköve. Sajnos sokan nincsenek tisztában vele, hogy ennek fejlesztésével rengeteg pénzt (és persze energiát) takaríthatnának meg. Az ön tapasztalatai szerint mennyi figyelmet fordítanak erre az építkezők, lakásfelújítók?

Szerencsére az elmúlt tíz-tizenöt évben a helyzet sokat javult. Ma már senkinek sem kell nagyon bizonygatni, hogy a hőszigetelésre mekkora szükség van. Az előírások egyre több helyzetben erre rá is kényszerítik az építtetőt, és a médiában is mindennapos témává vált a környezetkímélő életmód. De az emberek figyelnek a pénztárcájukra is, és tudják, hogy a hőszigetelés megkerülhetetlen kérdés. Az már más dolog, hogy sok tévhit és torz elképzelés kering a köztudatban. Az, hogy milyen vastagságban, mivel és hogyan hőszigeteljünk – összetett választ igényel.

A hőszigetelés tervezésekor számít-e, hogy újépítésű vagy régebbi, téglából vagy más építőanyagból készült lakásban, esetleg panelházban lakunk, vagy létezik olyan megoldás, amely választ ad az összes lehetőség kérdéseire?

Nagyon fontos, hogy milyen alapfelületre kerül a hőszigetelés. A fizika törvényei szerint ugyanis minél rosszabb hőtechnikai szempontból egy szerkezet, annál látványosabb eredményt lehet elérni vele. Például 4 és 8 centiméternyi szigetelés között óriási a különbség, de a 24 és a 28 centi között már alig mérhető. Ez a törvényszerűség azt is jelenti, hogy egy viszonylag jól hőszigetelő fal utólagos szigetelésének megtérülése sokkal hosszabb lesz, mint egy „rossz” falazaté. Éppen ezért fontos, hogy új építések esetén gondolkozzunk előre.

Kékesy Péter, a Baumit Kft. alkalmazástechnikai vezetője

Milyen gyakori hibákat követnek el a lakások, épületek hőszigetelésekor, ami, ha nem is teszi értelmetlenné, de jelentősen csökkenti a beépített hőszigetelés hatását?

A leggyakoribb probléma, hogy a minősített homlokzati hőszigetelő rendszerek helyett összeválogatják a különféle rendszerelemeket, így azonban nem garantált, hogy úgy fog működni az adott megoldás, ahogy az elvárható lenne. Ráadásul ilyenkor gyártói garanciára sem lehet igényt tartani. A másik probléma a kivitelezés minőségével kapcsolatos. Ezek ugyanis „félkész” szerkezetek, azaz csak a beépítés után válnak igazán építési termékké. Kevesen tudják, hogy a hibás kivitelezés nemcsak esztétikai problémákat okoz (foltosodás, repedések) hanem nagy mértékben ronthatják a hőszigetelés hatásfokát is, ami már további költségeket jelenthet.

Mire kell odafigyelni a hőszigetelést illetően, ha most tervezünk új házat építeni az alapoktól?

A legfontosabb eldönteni, hogy egy- vagy kétrétegű falat akarunk-e. Az első esetben viszonylag drága falazóelemet kell választanunk, de külön szigetelésre nem lesz szükség. Ennek a megoldásnak van egy ésszerű határa. A kétrétegű falazat esetében a szigetelési funkciót maga a hőszigetelés látja el, ilyenkor egy sokkal olcsóbb és kevésbé jól hőszigetelő falazóelem is megteszi.

Mi a helyzet akkor, ha használt ingatlant vásároltunk és elkezdjük a saját igényeink szerint átalakítani?

Pontosan tudnunk kell, hogy „mit tud” a meglévő szerkezet hőtechnikailag. Ma már az eladáskor erről igazolás készül, de legkésőbb a vételár megállapításakor már tudnunk kell, hogy szükség lesz-e utólagos szigetelésre vagy nem.

Mire kell figyelni, ha egy, már meglévő ingatlan felújításába vágunk bele?

Arra, hogy a hőszigetelés helye a falon kívül van. Bár a belső oldali szigetelés nagyon csábító, komoly problémákat okozhat.

A környezetvédelem és a fenntarthatóság egyre fontosabb téma napjainkban: mit tehet az, aki szeretné minimalizálni a "karbonlábnyomát", vagy a lehetőségekhez mérten a legkevésbé terhelni a környezetet?

Minél jobban törekedni kell arra, hogy az energiafelhasználásunk a lehető legkisebb legyen. Ma már – a kötelező energiatanúsítványoknak köszönhetően – bárki hamar megtudhatja, hogy hol helyezkedik el egy adott épület a skálán. A kérdés egyébként elég összetett, mivel a komolyabb energiaráfordítással gyártott anyag is lehet „környezetbarát”, ha a gyártásához szükséges energia többszörösét tudjuk vele megtakarítani. A „zöld” anyagok kérdése is izgalmas, hiszen, ha mindenki kizárólag száz százalékig természetes anyagokból építkezne, akkor hamar elfogyna a földgolyóról az összes fa például.

Egy lakásfelújítás komoly anyagi tétel, a megfelelő hőszigeteléssel milyen megtakarítás érhető el, illetve mennyi idő alatt tudja "visszahozni az árát" a befektetés?

A falak nagyjából a teljes hőveszteség harmadáért felelősek. Ennek a hőveszteségnek akár a 90 százaléka is megtakarítható megfelelően méretezett homlokzati hőszigeteléssel, de fontos tudni, hogy ez önmagában csak egyharmadnyi megtakarítást fog eredményezni. A harminc évvel ezelőtti – viszonylag rosszul hőszigetelő anyagokból épült – épületek utólagos homlokzati hőszigetelése viszont 5-10 év alatt biztosan megtérülhet.

Ha lakásfelújításról, építkezésről van szó, aki megteheti, nem saját maga csinálja, hanem felfogad különféle szakembereket. Rengeteg viszont a horrortörténet a kóklerekről. Hogyan győződhet meg róla egy laikus, hogy a felbérelt munkások valóban megfelelő munkát végeztek-e (akár utólag, akár menet közben, illetve vannak-e intő jelek a kiválasztás során)?

Nehéz kérdés, mert a szakemberhiány pillanatnyilag égető probléma. A legjobb lehetőségnek a személyes ajánlást, illetve a megbízható referenciákat tartom. Sajnos sokszor még ez sem garancia, hiszen a végeredmény végső soron azon a néhány emberen múlik, akik a munkát elvégzik – nem pedig az esetleges vállalkozó személyén. Csak remélni tudom, hogy a következő években ez a probléma megoldódik, mert a rossz kivitelezéssel a legjobb anyagokból is lehet energiapazarló és kevésbé esztétikus homlokzatokat építeni.

Baumit – a jövő ötletei A Baumit hőszigetelő rendszerei egyszerre garantálják az otthon melegét és a fenntartható, energiatakarékos fűtés lehetőségét. A homlokzati hőszigetelés szempontjából a legnagyobb hatékonyságot az azonos gyártótól származó rendszerelemek biztosítják. Egy ilyen hőszigetelő rendszer a ház falain keresztül távozó hő (a teljes fűtési hő 25-40 százaléka) akár 80-90 százalékát képes bent tartani. Ráadásul egy ilyen beruházás akár 4-5 éven belül megtérülhet a megspórolt energiaköltségeknek köszönhetően. A Baumit hőszigetelő rendszerek kiváló minőségét mutatja, hogy a gyártó nem kevesebb, mint 25 év rendszergaranciát vállal termékeire. Az építőiparban a Baumit név egyet jelent a hozzáértéssel, a modern, magas minőségű termékekkel, dinamikus, innovatív vállalattal és jövőbe mutató marketing tevékenységgel. A minőségi termékek széles választéka, a megbízható szállítás és a neves márka által nyújtott előnyök garantálják kereskedelmi partnereiknek a biztos üzleti sikert és vásárlóik elégedettségét.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Baumit Kft. megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.