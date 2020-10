Ha valaki mostanában vásárol új autót, miután 10-15 vagy akár 20 éve hajtotta a korábbi, jól bevált kocsit, alaposan meg fog lepődni, amikor a megszokott látvány helyett egy űrhajó műszerfalát látja majd maga előtt. Már az elmúlt 3-4 évben is annyi újdonság jelent meg az autóiparban, hogy felsorolni is hosszú lenne, elég, ha annyit mondunk: ami a kétezres évek elején még a sci-fi filmek látványtervezőinek képzeletében létezett, abból sok minden ma már kézzelfogható valóság. Lássuk, milyen módon támogatja a technika a biztonságos és környezetkímélő közlekedést!

A jövő mindenkié!

Az autóipari fejlesztések terén élenjáró német Opel már korábban is megmutatta, hogy mekkora hangsúlyt fektet a technológiai újdonságokra: 1989-ben az Opel elsőként tette szériatartozékká a katalizátorokat, 1995-ben pedig a teljes méretű légzsákok bevezetésével járult hozzá a környezetkímélőbb és biztonságosabb autózáshoz.

A fent már leírt közcím, a jövő mindenkié, azonban nem csak jól csengő mottó, hanem az Opel működésének egyik alapja. A cég ugyanis 1862-es alapítása óta fontosnak tartja, hogy a különféle technológiai fejlesztéseket minél hamarabb eljuttassa a lehető legtöbb emberhez.

Fénytechnológia az utakon

Ezt a hagyományt napjainkban is folytatja a hazánkban is különösen népszerű német márka: a különleges, IntelliLux LED-mátrix technológia lényege, hogy a rendszer – a beépített kamerás támogatásnak is köszönhetően – dinamikusan képes változtatni a fényszóró fénykévéjének hosszúságát és a bevilágított terület méretét, a mindenkori forgalmi viszonyoknak megfelelően. Vakításmentesnek is nevezik a technológiát, amely lehetővé teszi, hogy lakott területen kívül akár folyamtosan felkapcsolt fényszóró mellett se zavarjuk a szembejövő autósokat. Az előre néző kamera érzékeli ugyanis az érkező járművet, és a LED-ek megfelelő ki-bekapcsolásával leveszi a fényt a szembejövő autóról, viszont az útfelületet és a környezetet továbbra is messzire be tudja világítani.

A hasonló intelligens világítási technológiák korábban csak a prémium autókban volt elérhető, az Opel által szabadalmaztatott IntelliLux – amelyet már eredetileg is az Opel Astra K-osztályának 2015-ös premierjén mutattak be – ma már a kis városi kompaktok, azaz jelen esetben az Opel Corsa modelleknél is elérhető. Hasonlóképpen, a Twinster összkerékmeghajtás ma már nem csak a terepjárókban, hanem például az Insignia odellekben is elérhető.

Elektromos hajtás és a digitális technológia

Az autózást tekintve történelmi időket élünk, hiszen a szemünk előtt zajlik a járműipar talán leggyökeresebb átalakulása a belső égésű motorok megjelenése óta. Természetesen az elektromos és hibrid technológiák előretöréséről van szó, ezen a téren pedig az Opel példát mutat a következetes stratégiai tervezésből. A márka 2024-re minden európai személyautójából kínál majd valamilyen elektromos változatot, a tisztán elektromos EV-ktől a különféle hibrid megoldásokig. Már kapható a Grandland X Hybrid 4, illetve a villanyosok közül a Corsa-e, hamarosan érkezik a Mokka-e is, miközben gőzerővel dolgoznak a haszonjárművek elektromosításán is. Jövőre ugyanis már minden nagy haszonjárműből megérkezik az elektromos verzió.

Opel Corsa-e © Opel

Ezen a téren az Opel különösen aktív, ugyanis nem csak elektromos hajtású autókat fejlesztenek, de az elektromobilitás tekintetében is élen járnak. A vállalat németországi központjában, Rüsselsheimban ugyanis rövidesen létrejön az Electric City nevű kezdeményezés, amely a töltőhálózat fejlesztését teszi majd lehetővé, de az Opel és stratégiai partnerei a jövő elektromos hálózatának létrehozásán is munkálkodnak, a hesseni E-Mobility-LAB boszorkánykonyhájában. A cég emellett kétmilliárd eurós befektetéssel akkumulátorgyárat is tervez létrehozni Kaiserslauternben.

A technológiai újdonságok azonban még ennél is több területet érintenek. Az egyre intelligensebb vezetőtámogató rendszerek – például az intelligens tempomat, a sávtartó automatika vagy épp a keresztirányú forgalomra figyelmeztető tolatókamera – már az önvezető járművek előszobáját jelentik, ez 5-10 éve még nagyjából elképzelhetetlen lett volna.

Itt kell megemlíteni az autók és az internet egyre szorosabbá váló kapcsolatát is. Pár éve még tényleg csak egy sci-fi film jeleneteiben láthattunk olyan autókat, amelynek navigációs rendszere mellett lehetséges volt az online kapcsolattartás, napjainkban azonban már ez is olyan, szinte alapfelszereltség, ami nélkül már nem igazán lehet új autót vásárolni. Ez pedig lehetővé teszi, hogy autózás közben valós idejű információkat kapjunk a forgalmi viszonyokról vagy épp kedvenc zenéinket hallgassuk a streaming technológiának köszönhetően.

Nem csak a kütyük rajongói számára izgalmas ez az időszak, ugyanis az elmúlt években alaposan újragondolták az autók belső ergonómiáját is. A korábban biztonságosnak gondolt, 10 óra 10 perc kormányfogás helyett ma már a 3 óra – 9 óra a szakértők által javasolt módszer, ezt pedig az új autók kormányának kialakításánál is figyelembe veszik, rávezetve a sofőröket a korábban berögzült szokás megváltoztatására. De említhetnénk az ülések ergonómiai kialakításának változásait is: a mai ülések már sokkal jobban tartják a sofőr és az utasok hátát, de az oldalirányú erőhatásokkal szemben is jobban védik a bent ülőket, a gerinctámasz beépítésével pedig hosszabb távon is kényelmesebben tudunk utazni, búcsút intve a korábbi, “derékfájós” üléseknek.Kicsi, de erős

Opel Mokka-e © Opel

Az elektromos hajtás mellett egyelőre még a belső égésű motorok is velünk maradnak, a felelős, a jövőre is gondoló autógyártók éppen ezért ma már olyan korszerű, tiszta technológiájú erőforrásokat fejlesztenek, amelyek az egyre alacsonyabb károsanyag-kibocsátást kombinálják a korábbi, nagyobb motorok teljesítményével. Ma már egyáltalán nem meglepő, ha egy egyliteres vagy 1,2-es motor száz feletti lóerőre képes, míg az üzemanyag-fogyasztás megmarad a korszerű városi kisautók szintjén.

Ráadásul, mostanra az autógyártók is felismerték, hogy a vásárlók nem feltétlenül erőművet akarnak, viszont a kényelmi szolgáltatások terén széleskörűek az igényeik. Míg korábban a premium felszereltség – úgy külső, mint belső – csak a nagyobb motorral szerelt modellek sajátja volt, ma már a legtöbb motorváltozat elérhető szinte az összes létező extrával együtt.

Rendkívül izgalmas jövő előtt állunk tehát, hiszen az Opel elköteleződése a technológia demokratizálása mellett, azt jelenti, hogy az előttünk álló években megjelenő autókban is olyan izgalmas és praktikus technológiákat ismerhetünk meg, amiket eddig legfeljebb a hollywoodi forgatókönyvírók fantáziájából ismerhettünk.

A tartalom az Opel Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.