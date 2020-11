2021. január 1-jétől lép életbe az a törvény, amely előírja, hogy minden online kasszával rendelkező kereskedőnek és szolgáltatónak kötelessége legalább egyféle elektronikus fizetési lehetőséget biztosítania az ügyfelei, vásárlói számára. Ez az új kötelezettség becslések szerint körülbelül 60-80 ezer kereskedőt, szolgáltatót érint.

Őket segítheti a Mastercard 2019 novemberében Doppio néven elindított infrastruktúrafejlesztési programja, amelynek célja, hogy három év alatt megduplázza a kártyaelfogadó vállalkozások számát Magyarországon. A program első fél évében már több mint 14 ezer terminál jutott el a kereskedőkhöz, a legtöbb esetben olyan helyekre, ahol addig még nem volt megoldott az elektronikus fizetés. A program mindenki számára nyitott, de komoly hangsúlyt helyez arra, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) számára is vonzóvá tegye a kártyás fizetést.

A program előnye, hogy annak révén a kereskedők a korábbi több hetes várakozási idő helyett akár pár nap alatt POS-terminálhoz juthatnak, mivel az igénylési folyamat a korábbi papíralapú helyett teljes egészében online történik. A korábbi szűkebb kínálat helyett ma már többféle készülék és csomag is segíti azt, hogy mindenki testre szabott megoldást válasszon.

De hogyan is működik, illetve fog működni mindez a gyakorlatban? Erről kérdeztük a Doppio-programban résztvevő, kártyaelfogadási szolgáltatást nyújtó PSC CEE Kft.-t.

A PSC CEE Kft.-t öt magánszemély alapította 2017-ben, akik korábban a készpénzmentes fizetési, valamint a fiskális üzletágban tevékenykednek. Két tőkebefektető áll a PSC CEE mögött: az egyik a volt pénzügyminiszter, Oszkó Péter nevével fémjelzett Oxo Technologies kockázatitőke-befektető alap, a másik az állami MFB Bank leányvállalata, a Hiventures. Vagyis erős pénzügyi és szakmai háttere van a cégnek.

„Szeretnénk a kkv-k számára hozzáférést biztosítani a digitalizációhoz, hogy felvehessék a versenyt a jelenlegi piaci kihívásokkal szemben” – mondja Molnár Tamás ügyvezető igazgató. Az általa irányított cég olyan újszerű termékeket fejleszt, amelyeket az ügyfeleknek akár a törvényi előírás miatt, akár azért kell használniuk, mert az a mai, modern korban már megkerülhetetlen. Megközelítésük azon alapul, hogy ha egy áru és egy pénzeszköz cserél gazdát, akkor ez történhet fizikai formában, azaz online pénztárgépen keresztül készpénzben, vagy bankkártyával, egy kártyaleolvasó terminállal, illetve egy webáruházban, ahol ugyancsak lehet fizetni bankkártyával vagy előre, átutalással, esetleg a kiszállításkor készpénzben vagy bankkártyával.

Halmosi Anita (termékfejlesztési igazgató), Molnár Tamás (vezérigazgató), Ács Zoltán (operatív és értékesítési igazgató)

A PSC CEE ezt a két teret (a fizikait és az online-t) szeretné egybegyúrni. E célból fejlesztették ki Magyarország első és egyedülálló Android-alapú All-in-One online pénztárgépét. Ebben benne van a NAV adóügyi egysége, úgy, hogy beépített nyomtatóval, vevőkijelzővel rendelkezik, érintőképernyős, könnyen használható felülete van és összekötötték a bankkártya-elfogadó terminállal is. Emellett létrehoztak egy e-kereskedelmi rendszert is, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedő fejlesztő nélkül elindíthassa a saját webáruházát a PSC rendszerén belül, amely egyedülálló módon összekapcsolja az online és offline értékesítést. Így POS terminállal, pénztárgéppel vagy akár teljesen önállóan, befektetés nélkül bérelhet webshopot – ebbe is előre integrálva van a bankkártya-elfogadás. Az egész mögé tettek egy felhőalapú kereskedői platformot - ez az úgynevezett SmartPortal –, amelyet az ügyfelek akár a mobiltelefonjukról elérhetnek és a fizikai, illetve az online tranzakcióikat, termékeiket menedzselhetik, de itt tölthetik fel a céges dokumentumaikat, majd a validálást követően rövid időn belül megkapják a szolgáltatást. Így ügyfeleik gyorsan, biztonságosan, egy helyről igényelhetnek pénztárgépet, bankkártya-elfogadó POS-terminált és webáruházat is – külön-külön is, vagy egyben!

A PSC CEE a magyar és a lengyel kereskedőkhöz szól, akik üzlettel vagy üzletekkel rendelkeznek, vagy akik webáruházat indítanak. Ügyfeleik között már most is megtalálhatók cukrászdák, ruházati üzletek éppúgy, mint borászatok. Az eddigi visszajelzések kedvezőek – hangsúlyozza Molnár Tamás. Többen is beszámoltak arról, hogy a SmartPortalon szereplő adatok alapján döbbentek rá az eladások egy-egy nem várt jellemzőjére, és a későbbiekben már ehhez igazították az értékesítési stratégiájukat.

A koronavírus-járvány csak felerősítette azt az igényt, hogy a kereskedők könnyen megjelenhessenek az online térben. Tavasszal előfordult, hogy bár egy üzlet bezárt, mivel a termékeit a PSC CEE átmentette a webáruházba, sikerült a forgalma egy részét megőrizni.

Molnár Tamás és csapata a következő két évben a nyílt bankolásra kíván fókuszálni. Megkezdték az engedélykérési folyamatot a Magyar Nemzeti Banknál ahhoz, hogy fizetési kezdeményezési szolgáltatást nyújtsanak. Ami azt jelenti, hogy a jövőben az ügyfelek bankfüggetlen módon látják a számláikat, akár mobilról is menedzselhető felületen indíthatnak utalásokat vagy követhetik, hogy mi zajlik az üzletükben, ráadásul kedvező havi díjak mellett.

Molnár Tamás, a PSC CEE Kft. vezérigazgatója

„A Mastercard Doppio infrastruktúra-fejlesztési programja idén március óta támogatja a PSC CEE munkáját. Mondhatni, nagyon szerencsés volt a csillagállás” – érzékelteti Molnár Tamás. Hiszen, amikor a Doppio-program megjelent, akkor ők már a fejlesztéseik végénél tartottak, és ugyanabba az irányba mentek, nevezetesen, hogy legyen egy okosregisztráció, ahol az ügyfelek onboarding-ja digitálisan, gyorsan megtörténhet, továbbá az új technológiával, vagyis a pénztárgép integrált bankkártya-elfogadással is rendelkezett már a PSC CEE. Mivel tisztában voltak azzal, hogy a magyar piacon van 220 ezer pénztárgép és 110 ezer bankkártya-elfogadó terminál, így valahol kell lennie százezer, de legalább 60 ezer olyan ügyfélnek, akinél még nincs bankkártya-elfogadás.

A tartalom a Mastercard megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.