Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.

Mit vár el az Ipar 4.0 fejlesztése a gyártóktól, a forgalmazóktól és általánosságban a cégektől?

Köbli Attila: Az Ipar 4.0 az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódását, illetve ezen keresztül a gyártási módszerek alapvető változását hozta el. A fejlődés nem kizárólag a vállalatok versenyképességének a növelését, hanem az elvárt társadalmi cél, a környezeti fenntarthatóság elérését is szolgálja. A kettő között szoros kapcsolat van.

Az Ipar 4.0-ra kész vállalatok kiemelt figyelmet fordítanak a termelési folyamatok hatékony szervezésére, mely az eszközök önálló kommunikációjával, összehangolt működésével valósul meg. Az első lépés az IoT-képes eszközök kiépítése, alkalmazása.

Ebben a komplex folyamatban melyek a fontosabb fejlesztési irányok?

Köbli Attila © EFAFLEX Hungária Kft.

K. A.: Az eszközök hálózatának létrehozása növeli a vállalatok hatékonyságát. A termelés és működés folyamán gyűjtött releváns adatok közötti összefüggések felismerése csökkenti az energia- és anyag-felhasználást. A nagy mennyiségű adat elemzése intelligens rendszerek segítségével történik, hogy gyorsan megtalálhatóak legyenek azok a pontok, amelyekre oda kell figyelni. Az ipari kapuk esetén például ilyen a használati intenzitás és a karbantartások ütemezése, a beavatkozást igénylő eljárások elvégzése. További fontos irány a több eszköz összehangolása a működési folyamat során.

Az EFAFLEX az új IoT eszközével létrehozta az ipari kapuk hálózatát az ipar számára. Az innovatív EFA-SmartConnect® modul továbbítja a Partnereink által jóváhagyott adatokat az EFAFLEX szerviz divízió részére, ugyanakkor távoli beállítási lehetőségeket biztosít a felhasználók részére. Az ipari kapuk akár az épületek vagy a szállítópályák esetén bekapcsolhatók az automatizált működési, gyártási folyamatokba érintésmentesen.

Hogyan segíti ez a modul a munkaszervezést, a költségcsökkentést, a hatékonyságot és a fenntarthatóságot?

K. A.: Az Ipar 4.0 megoldásai nem csak a termelés állapotáról adnak pontos visszajelzést. Azt is megmutatják, milyen szükségletek vannak az alkatrészek területén. Optimalizálnak, ütemeznek, allokálják a kapacitásokat. Az IoT-rendszerek előre jelzik és nyilvántartják, hogy a termelőeszközök milyen ütemben kopnak, milyen karbantartási és javítási igényük várható, mikor lesz aktuális az alkatrészcsere. Ezzel javul az erőforrások felhasználásának hatékonysága, és megközelíthető a 100 százalék üzemhányad.

Hogyan felelnek meg ezeknek az igényeknek a termékfejlesztés során?

K. A.: A hálózatba kapcsolt gyorsmozgású ipari kapuk karbantartás-igényének felmérése, esetleges szervizbeállítások nem járnak helyszíni felméréssel. A továbbított adatok alapján a rendszer folyamatosan kiértékeli az ipari kapuk állapotát, a továbbiakban javaslatokat tesz a megelőző intézkedésekre. Az egyes termelési folyamatok során működtetett ipari kapuk hálózatba kapcsolásával növelhető a termelékenység, nő az energiahatékonyság. A német EFAFLEX gyorsmozgású kapu gyártója 1974-es alapítása óta elkötelezett a saját kutatás fejlesztés mellett. Első gyártó, aki felismerte, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az energiahatékonyságra az ipari kapuk esetén is, ami végsősoron meghatározza a létesítmények energiaszükségletét, a felhasználók költségeit és ezen keresztül a versenyképességüket. Ennek az energiahatékony eszközökre, optimalizált működésre és innovációra nyitott ipari és kereskedelmi világnak fejlesztette ki az új EFA-SmartConnect® IoT modult.

© EFAFLEX Hungária Kft.

Milyen támogatást nyújt az IoT és az automatizálás a partnereik számára?

K. A.: Az EFAFLEX ipari kapuk esetén a digitalizációból származó előnyök egyike a helytől független működési paraméterek beállításának lehetősége. Bármikor, bárhonnan optimalizálható a rendszer. A másik igazán fontos előny, hogy a digitalizációval időtakarékossá válik a kapuk karbantartása. Jelentősen csökken például üzemzavar esetén a funkcióellenőrzésekhez, szervizigényhez és a hibaelhárításhoz szükséges idő. Ezen felül a felhasználók pontos visszajelzést kapnak az kopóalkatrészek cseréjének szükségességéről. Mindez megakadályozza az esetleges leállások esetén jelentkező veszteségeket és csökkenti a partnerek költségeit.

Hogyan segítik a termékeikkel és a szolgáltatásaikkal az Ipar 4.0 megvalósulását?

K. A.: Az EFAFLEX ipari kapuk az EFA-SmartConnect® modullal, saját, védett WLAN hálózatban, igény esetén GSM adatátvitellel működnek. Mindenben megfelelnek a modern vállalati környezet követelményeinek. Az EFA iOS és Android alkalmazással elérhetők és kezelhetők az ipari kapu olyan beállítási paraméterei, mint például a nyitvatartási idő, megtekinthető benne a kapu aktuális állapota, a karbantartási kijelzőn elérhető a hibamemória és az aktuális hibaüzenetek listája, valamint lehetőség nyílik a hibát kiváltó okok elemzésére.

Mik a legújabb fejlesztéseik?

K. A.: Az EFAFLEX gyártócégnek a legújabb fejlesztése az IoT modulja, mely meglévő kapuk esetén is beépíthető, hogy a már beépített EFAFLEX ipari kapuk is IPAR 4.0-ra készek lehessenek. E mellett mélyen gyökerező törekvése az energiahatékonyság növelése. A legnépszerűbb gyorsmozgású spirálkapunk hőhídmentes alumínium vagy acél EFA-THERM® lamellákkal és CFC-mentes PU-hab hőszigeteléssel készülnek. A lamellák ma már rendelhetők 40, 60, 80, vagy 100 mm panelvastagsággal, ennek alapján 0,7 és 1,4 W/m²K érték közötti hőátbocsátási tényező érhető el. Az EFAFLEX gyorsmozgású kapuk elérhetők akril panoráma lamellákkal is, így több fényt engednek az épületekbe.

© EFAFLEX Hungária Kft.

Mire kell figyelni a kapuk és a kapurendszerek telepítése és kialakítása során?

K. A.: Alapvető kérdés, hogy a beruházók, az építész és technológiai tervezők már az épületek tervezésekor tisztában legyenek azzal, hogy milyen előnyök és üzemeltetési költségmegtakarítás érhetőek el, ha energiahatékony és alacsony karbantartásigényű megoldásokat választanak. Ez nagyon meggyőző tud lenni. Például egy spirálkapu esetén elvárható a 250 ezer nyitásszám az ajánlott karbantartási időig, ami egy évben több, mint napi 680 problémamentes nyitást és zárást jelent. Ma már nem elég csak a beruházási költségek optimalizálása. A magas energiaárak miatt az üzemeltetési költség csökkentése, illetve az energiamegtakarítás is kiemelten fontos. Ráadásul az alkalmazott technológiák és az innovatív építési anyagok használata javítja az épületek ingatlanpiaci pozícióját is.

Több komplex módszerrel és fenntarthatósági benchmarking alkalmazásával vizsgálják az ipari és logisztikai épületek környezeti hatását. Ennek során a tervezés, a szerkezet, az anyagfelhasználás és a fenntarthatóság alapvető szempontok. Ezek értékelésével kapnak energetikai osztályozást az ipari ingatlanok.

A világ egyik vezető – Magyarországon is alkalmazott – fenntarthatóságot vizsgáló értékelési módszere a BREEAM, mely lényege, hogy az ipari épületek építése és felújítása esetén figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra. Elismeri és tükrözi a legjobban teljesítő eszközök és alkalmazott technológiák értékét az épített környezet életciklusában, az új építéstől egészen a használaton át a felújításig. Az EFAFLEX ipari kapuk és az alkalmazott beépítési technológia megfelel, hozzájárul az "Excellent" minősítés eléréséhez.

Hogyan törekednek a fenntarthatóságra a cégen belül?

K. A.: Az EFA cégcsoport valamennyi vállalatának alapvető cégfilozófiája a környezettudatosság. Ez a törekvés megjelenik a társadalmi szerepvállalási programunkban is. Idén csatlakoztunk a 10 millió Fa civil kezdeményezéshez. Az EFA GLOBAL DOCKING Kft. az EGD faültetés projekt keretében 18 darab nagyméretű platán és hársfa vásárlását és ültetését szervezte meg 2021. március 27-én a cég érdi telephelyéhez közel. A faültetés egy igazán nagyszerű és menő dolog, ami maradandó élmény a dolgozóinknak és a városlakóknak is. A hozzájárulásunkkal szeretnénk más vállalatokat, üzleti partnereket és civileket ösztönözni arra, hogy csatlakozzanak a programhoz, és tegyenek ők is a 10 millió Fa célkitűzés eléréséért.

Az EFAFLEX az ipar, kereskedelem, élelmiszeripar, gépgyártás, automotive, elektronikai ipar, vegyipar, gyógyszeripar valamint logisztikai szerktor gazdasági szereplőinek gyárt gyorsmozgású, energiahatékony, egyedi, vagy speciális ipari kapu megoldásokat. A magyar kínálat kibővült a speciális tűzgátló kapukat és automata szállítópálya tűzgátló lezárásokat gyártó német STÖBICH vállalat termékeivel. A cégcsoporthoz tartozó EFA GLOBAL DOCKING Kft. pedig egyéb ipari kapukat, kamiondokkolókat és ütközésvédelmi rendszereket forgalmaz.

A tartalom az EFAFLEX Hungária Kft. megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.