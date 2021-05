Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők a buktatók is? A könyvelő számát törölhetjük a telefonunkból? Öt pontban bemutatjuk, hogy egyáltalán nem.

Az online adatszolgáltatási kötelezettség január óta immáron teljeskörűen fennáll, vagyis idén már a nem áfaalany belföldi vagy külföldi természetes (magán-) személy, jogi személy, szervezet, illetve a nem belföldi (uniós vagy unión kívüli) áfaalany részére kibocsátott számlákat is le kell jelenteni az adóhatóság felé. Ennek a tavaly kezdődött folyamatnak az egyik jelentős állomása, hogy folyamatosan kiterjesztett jelentési kötelezettség után az szja-bevallásokhoz hasonlóan a NAV immáron az áfabevallásokat is elkészíti. Ez, elvileg és a hivatalos kommunikáció szerint azt vonná maga után, hogy egyszerűsödik a vállalkozók élete, de a gyakorlat valószínűleg más lesz. Ha a hatóság minden számlaadatot lát, mi akadálya van annak, hogy gondolkodás nélkül elfogadjuk az általa elkészített áfabevallási tervezetet? Nos, akad jó néhány.

Grebenár Renáta, a Randl adószakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy a számlaadásra kötelezett például nincs mindig tisztában az egyes ügyletek áfabeli megítélésével, áfalevonási jogosultságával. Van, hogy még a számlázáskor is könyvelő segítségére van szükség például az áfakódok beállításához; vagy éppen az alanyi adómentesség, tárgyi adómentesség, fordított adózás számlázásbeli és elszámolási különbségeit nem ismerik, és akkor a nemzetközi ügyletekről még nem is beszéltünk.

Van tehát számos buktató, ráadásul vannak olyan tényezők is, amelyeket a NAV a maga által készített bevallási tervezetben nem vesz figyelembe. Máskor meg az ellenkezője fordulhat elő, vagyis olyasmi is szerepelni fog a tételek között, aminek nem kellene.

A júliustól kezdődően a NAV által készített bevallási tervezet két dolgot biztosan nem garantál: az egyik, hogy az adózó érdekei maradéktalanul érvényesülnek, a másik pedig az, hogy a korábbinál egyszerűbb lesz az áfabevallás.

Előfordulhat, hogy egy számlás vásárlás nem a vállalkozás célját szolgálja, esetleg nem is a vállalkozó vásárolt, vagy nem is tudja, hogy számlát állítottak ki részére. Ilyen esetben áfalevonási jogosultság nem keletkezik, de a hatóság bevallási tervezete tartalmazni fogja, mert az eladó viszont jelentette a számlát. És ez csak bemelegítés volt, néhány jellemző problémát csokorba szedtünk.

1. A NAV tervezete nem tartalmaz minden adatot

A pénztárgépekkel kiállított számlákról még nem kell adatot szolgáltatni, tehát azok bele sem kerülnek a bevallás tervezetébe. Miközben levonásba helyezhető áfatartalmuk ezeknek is lehet. És a másik irány is működik: a NAV a kiállított számla teljes áfaösszegét levonandóként fogja feltüntetni a tervezetben, pedig itt sok egyedi körülmény is módosíthatja az összképet. Például a dízel üzemanyag áfája levonható, ha azt teherautóba tankolják, viszont ha személygépkocsiba, akkor nem. Ha a vállalkozás végez adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet is, akkor minden számla áfatartalmának levonhatóságát egyesével kell megvizsgálni. Ezt a NAV nem teszi meg helyettünk, mert erre vonatkozó információi nincsenek.

Ha például egy normál áfás kereskedő cég tárgyi adómentesen ingatlant is bérbe ad, akkor az egyértelműen a kereskedelemhez kapcsolódó tételek áfája teljes egészében levonható, az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó tételek áfája viszont nem. Lehetnek viszont olyan általános költségek, amelyek mindkét tevékenységet szolgálják, ilyen például a könyvelési díj. Ennek áfája jelen esetben arányosítással, vagyis csak részlegesen helyezhető levonásba. És ezt sem a NAV fogja megállapítani nekünk.

2. Csak itthon működik

Az áfabevallás-tervezet csak a belföldön teljesített ügyletek számláit, illetve azok adatait fogja tartalmazni, ráadásul azokat sem teljeskörűen. Természetesen az Európai Unión belülre, illetve azon kívülre irányuló ügylet elszámolásai is megjelenhetnek az áfabevallásban, de semmiképpen sem úgy, hogy ezeket a NAV automatikusan beilleszti a tervezetbe. A bevalláshoz ezeket az adatokat külön fel kell vezetni, a közösségi ügyletekről további összesítő bevallást kell készíteni. Vagyis ez a munkafolyamat egyáltalán nem szűnik meg a – részleges – automatizáltsággal.

3. Nem lesz kevesebb az adminisztráció

A számlákat továbbra is könyvelni kell, ebben semmi változás. Ezeknek és az áfabevallásban szereplő tételeknek egyezniük kell, vagyis a könyvelésben szereplő számlákat a NAV rendszerében lévő számlákkal tételesen egyeztetni kell. Ez több idő és több adminisztráció, mint korábban, amikor az egyébként is meglévő könyvelésből kellett kiemelni az áfabevalláshoz szükséges adatokat. Azzal, hogy az online számla-adatszolgáltatási kötelezettség nyomán sokszorta több adat kerül a NAV-hoz, nem lesz kevesebb az áfafizetéssel kapcsolatos ügyintézés. Csak gondoljuk végig: az adóhatóság küld egy tervezetet, az át kell nézni, ellenőrizni kell, tételesen össze kell vetni a vállalkozás könyvelésével, majd a tervezet hibáit javítani kell. Eddig volt egy céges könyvelés, abból elkészült egy áfabevallás; és a NAV feladata volt a hibák kiszűrése. Ez most megfordul.

4. Könnyen büntetés lehet a vége

Ha a NAV által elkészített áfabevallás-tervezetet gondolkodás nélkül aláírjuk, akkor egy későbbi vizsgálatnál kellemetlen élményeink is lehetnek. Jellemző magatartás, hogy a vállalkozó mindenről számlát kér a cég nevére, mondván, a könyvelő úgyis szelektál majd. Ha vállalkozóként az adószámunkat is megadjuk, akkor ez a „minden” fog bekerülni a bevallási tervezetbe; függetlenül attól, hogy mely számlák fedik le a vállalkozás érdekében felmerült költségeket. A rendszer viszont jó eséllyel nem fogja tudni kiszűrni, hogy áfabevallás szempontjából mely számlák relevánsak és melyek nem. Így az esetleg jogalap nélkül áfalevonásba kerülő számlák egy revízió alkalmával nem fogják javítani a pozícióinkat az adóhatóság előtt.

5. Kell a segítség

A NAV által készített e-áfabevallás-tervezet nem megoldás, hanem feladat, egy ellenőrzésre alkalmas lista lesz. A Randl adószakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy a könyvelők szerepe az adatrögzítéstől a tanácsadás irányába tolódik. Grebenár Renáta emlékeztet, hogy az áfabevallás több mint száz sorból áll, a könyvelők a számlákat tartalmuk szerint megvizsgálva könyvelik le és vezetik fel a bevallás megfelelő helyére; természetesen azután, hogy megvizsgálták azok levonhatóságát. Megfelelő szaktudás nélkül az áfabevallás elkészítése, a nem szabályszerű áfalevonás vagy jogosulatlan visszaigénylés bírságot vonhat maga után. Emellett az elektronikus bevallási tervezet nem az adminisztráció csökkentését eredményezi, hanem többletmunkát.

