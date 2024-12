Hogy igazán jól érezzük magunkat az otthonunkban, elengedhetetlen a megfelelő hőmérséklet. Egy lakás, ház fűtése – ezen az éghajlaton – alapvető, tehát valamilyen megoldás mindenképpen szükséges, amikor megérkeznek a hideg őszi reggelek. Azonban az elmúlt nyarakra és főleg az idei nyárra visszagondolva tisztán látható, hogy a klímaváltozás következtében már nem csak a fűtés az alapvető igény: az évről évre hosszabb ideig tartó kánikula idején lakótereink hűtésére is szükség van az ideális hőmérséklet és komfort eléréséhez. Többek között erre is tökéletes megoldás egy megbízható, modern fűtő-hűtő klíma, ám sokan még mindig idegenkednek az ötlettől a magukat makacsul tartó – főleg a nem inverteres, gazdaságtalan készülékek korából származó – berögződések, tévhitek miatt. Nézzük, melyek ezek.

1. A klíma drága

Sokaknak a légkondicionáló használatáról még mindig a magas telepítési és üzemeltetési költségek jutnak eszükbe. Pedig sem a beruházás, sem az üzemeltetés nem megfizethetetlen.

A beszerelés például jóval egyszerűbb, mint például egy gázzal működő új fűtési rendszer kiépítése esetén. Nincs szükség bontásra, átépítésre, közületi engedélyeztetésre, így nemcsak olcsóbb, de jóval gyorsabb és tisztább is, mint az egyéb megoldások. (Engedély tekintetében érdemes a helyi szabályozásokkal tisztában lenni, illetve a szomszédokkal is egyeztetni a kültéri egységek elhelyezéséről.)

A klíma használata ma már nem úri huncutság, sőt: az üzemeltetésével is jobban járunk, mint például egy hagyományos villanyradiátorral, hiszen egy légkondicionáló egységnyi energia felhasználásával akár négyszer-ötször több hőenergiát is képes biztosítani. A gázfűtéssel már nehezebb az összehasonlítás, hiszen a villany és a földgáz egymáshoz viszonyított ára nem fix, azonban egyes gyártók konkrét példái azt mutatják, hogy egy gázkazánhoz képest akár 50% is lehet a fűtési költség megtakarítása.

Mivel a klímás fűtés hatékonysága enyhébb időben a legjobb, a körülményektől függetlenül szinte biztos, hogy 5-7 Celsius-fok felett még akkor is érdemes fűtésre inkább a légkondicionálót használni, ha egyébként az épületben van kiépített gázfűtés is.

És itt kell megemlíteni a szerelési és karbantartási költségek kérdését is. Egy hagyományos kazán javításának ára magasabb, mint a klímák szervizköltsége, és akkor még nem is beszéltünk például a gázfűtéssel járó kémények problémáiról. Ráadásul a rendszeresen karbantartott klímák meghibásodása viszonylag ritka.

2. Nem használnám annyit, hogy megérje

Van az a mondás, hogy „az elmúlt nyár volt eddig életünk leghűvösebb nyara”. Erős mondat, de sajnos igaz. A klímaváltozást évről évre egyre erősebben érezhetjük a saját bőrünkön is – az egyre hosszabb nyári hőség mellett a hirtelen hőmérséklet-ingadozások is megterhelik a szervezetünket. Egyik nap még hűtésre használjuk a klímát, a következő héten meg kapkodhatunk, hogy beüzemeljük a hónapok óta szunnyadó kazánt. Ezek a hullámzások pedig a szakértők szerint várhatóan sokáig velünk maradnak, így érdemes berendezkedni ezekre a helyzetekre is.

Az akár hetekig is eltartó, lehűlés vagy eső nélküli nyári forróság enyhítése mellett a hirtelen lehűlések vagy az őszi-tavaszi átmeneti időszakok átvészelésében, de akár a fő fűtési rendszer váratlan meghibásodása esetén is segíthet a hűtésre és fűtésre is egyaránt alkalmas klíma, ami egyszerűen és gyorsan megemelheti vagy csökkentheti a lakásban a levegő hőmérsékletét. Mindemellett egyre többen választják kizárólagos fűtési módként is: ehhez érdemes speciális, téliesített külső egységet és fűtésre optimalizált készüléket beszerezni. A költségek további csökkentése érdekében H-tarifára is köthetjük a klímát, ami a téli időszakban még alacsonyabb fűtési számlát eredményez.

3. Minden klíma egyforma

Gyakran hallhatjuk azt is, hogy mindegy, milyen klímát veszünk, ugyanazt tudják egytől egyig. Pedig ez nagy tévedés: az igaz, hogy a technológiának köszönhetően már szinte az összes készülék képes hűtésre és fűtésre egyaránt, mégis vannak különbségek, amit figyelembe kell vennünk.

Fontos, hogy először felmérjük az igényeket. Csak kiegészítő fűtésre szeretnénk használni, vagy a jelenlegi rendszerünket váltanánk ki teljes egészében klímás fűtésre? Egy alapvetően hűtésre szánt, kisebb teljesítményű klímától nem várhatjuk el, hogy a magyar éghajlati viszonyok mellett egy teljes téli szezonban 20-25 Celsius-fokot biztosítson az otthonunkban (sok készülék –20 Celsius-fok kültéri hőmérséklet alatt egyáltalán nem is működik). Ha nem csak átmeneti fűtésre van szükség, téliesített vagy fűtésre optimalizált klímákat kell keresnünk – ezek jobban viselik a hidegebb külső hőmérsékletet, és sokkal hatékonyabbak.

4. Nem kell karbantartás, én is ki tudom tisztítani

A klímaberendezés működése során pára keletkezik, amely lecsapódik a berendezésben. Ez a nedves környezet tökéletes táptalajt biztosít a penészgombáknak, baktériumoknak. A nem szakszerűen és alaposan kitisztított berendezés ezt a kórokozókkal teli levegőt keringeti a lakótérben, ami felső légúti megbetegedéseket, asztmát és allergiát is okozhat hosszú távon. Ahhoz, hogy a klímát tökéletesen kitisztítsuk, nem elég, ha befújjuk klímatisztító sprével. A tisztításnak nemcsak a szűrőkre, de a berendezés összes alkatrészére is ki kell terjednie annak érdekében, hogy a felgyülemlett por mellett az összes kórokozót is eltávolítsuk.

Ehhez pedig szakemberre van szükség, aki rendelkezik mindazokkal a speciális tisztítóberendezésekkel és vegyszerekkel, amikkel biztonságosan kitisztítható a klíma, méghozzá úgy, hogy közben arra is figyel, hogy a gépből eltávolított koszt tökéletesen összegyűjtse, és ne szennyezze vele a lakóteret. Ha csak fűtésre használjuk a gépet, akkor a fűtési szezon előtt évente egyszer, ha azonban hűtünk is vele, akkor évente kétszer is érdemes elvégeztetni a karbantartást.

Fontos érv továbbá a szakember által végzett rendszeres tisztítás-karbantartás mellett az is, hogy egyes készülékek energiahatékonysága sokat romolhat nélküle, illetve sok készülék esetében a gyártói garancia feltétele is. Ideális esetben, rendszeres és szakszerű karbantartás mellett egy klímaberendezés 15-20 éven keresztül is hatékonyan működhet, így a nagyobb hatékonyságú készülékek szinte mindig visszahozzák az árukat.



