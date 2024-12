Magyarországon is egyre több vállalkozás érzi fontosnak, hogy tegyen a klímaváltozás ellen, és hozzájáruljon a fenntarthatósági célok eléréséhez. Ezért egyre népszerűbbek és keresettebbek a különböző zöld megoldások – legyen szó akár körkörös gazdasági modell kialakításáról, az energiahatékonyság növeléséről vagy éppen a logisztikai megoldások zöldítéséről – amelyekkel képesek csökkenteni a környezetre gyakorolt hatásukat. Ezek egyik legfontosabb és alapvető eleme a megújuló energiaforrások használata, ami ma már nem csak a karbonlábnyom csökkentését, de versenyelőnyt és költségmegtakarítást is eredményezhet egy vállalkozás számára.

De honnan juthat zöld energiához egy vállalkozás?

A saját, megújuló energiatermelő rendszer létesítésén túl (pl. napelemrendszerek) lehetőség van származási garancia vásárlására is. Ez abban az esetben lehet alternatíva például egy vállalkozás számára, ha a saját megújuló energiatermelés infrastruktúrájának kiépítése valamiért nem megvalósítható, vagy esetleg kombinált megoldást szeretne. A zöld áram vásárlásával a vállalat nem saját maga termeli meg az energiát, hanem azt megvásárolja a szolgáltatótól, így járulva hozzá karbonlábnyomának csökkentéséhez.

Mi a zöldáram?

A zöldáram olyan energia, amelyet megújuló energiaforrások, például szél- és vízerőművek, napelemek, biomassza vagy geotermikus energia segítségével állítanak elő. A zöldenergia termelése során minimálisra csökken a szén-dioxid és egyéb káros anyag kibocsátása, valamint folyamatosan újratermelődnek, szemben a rohamosan fogyó fosszilis energiahordozókkal. További előnye, hogy segítségével az országok mérsékelhetik a külföldről behozott fosszilis energiahordozóktól való függésüket, hiszen saját rendelkezésre álló, megújuló forrásaikat használva is képesek energia termelésére.

Mi a biztosíték arra, hogy a megvásárolt áram valóban zöld?

A származási garancia (Guarantee of Origin, röviden GO) vagy más néven zölderedet-igazolás egy olyan, az Európai Unióban és más európai országokban is elfogadott elektronikus tanúsítvány, ami azt igazolja a felhasználó felé, hogy az általa felhasznált villamos energia teljes, vagy meghatározott része megújuló energiaforrásból, vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik. Az okirat pontosan leírja a termelt energia eredetét: megtudhatjuk belőle többek között a megújuló forrás típusát, a termelés helyét és idejét is. De miért is van erre szükség? Amint a rendszerbe bekerül az elektromos áram, többé nem lehet nyomon követni, hogy az éppen hol van és melyik végfelhasználónál ér majd véget az útja. Ezért fontos a származási garanciával igazolni, hogy adott, megújuló forrásból mennyi energia került be a rendszerbe, illetve abból mennyit használnak majd fel. A származási garancia bejegyzését a zöldenergia-termelők kérelmezik, viszont a fogyasztó oldalán az ezzel járó adminisztratív teendőket a kereskedő intézik; a fogyasztónak csupán a megfelelő zöldáram-csomagot kell választania ahhoz, hogy megfelelő eredetű villamos energiához jusson. A származási garancia biztosítja tehát a zöldenergia termelésének és felhasználásának átláthatóságát és nyomon követhetőségét.

Vonzóbbak a zöldáramot használó vállalkozások

A fenntarthatóságra, környezettudatosságra való törekvés mellett számos üzleti előny forrása lehet az, ha egy vállalkozás igazolni tudja, hogy a működéséhez szükséges energia megújuló forrásból származik.

A származási garancia vásárlása a vállalatot kiemeli, megkülönbözteti versenytársaiktól. Jól jöhet ez a piacon, hiszen egyre több az olyan cég, nagyvállalat, amely megköveteli partnereitől, beszállítóitól is a zöldenergia minél nagyobb arányú felhasználását. De vonzóbbá teszi a vállalatot a befektetők szemszögéből is, akik egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az ESG (környezeti, társadalmi vállalatirányítási) kritériumok meglétére. Az, aki képes garanciát felmutatni, előnyhöz juthat azon versenytársakhoz képest, akik még nem tudják megújuló forrásból biztosítani a tevékenységükhöz szükséges energiát.

A vásárlók, fogyasztók szempontjából is jó döntésnek számít a környezetvédelem melletti elköteleződés ezen formája, hiszen egyre többen keresik azokat a termékeket, amelyek környezetbarát módon készülnek. A tanúsítványok feléjük is információértékkel szolgálnak, így akár marketingcélokra is fel tudja használni azokat a vállalkozás. A zöldáram vásárlása jól mutatja a vállalat elkötelezettségét a fenntartható működés mellett, ami növeli a márka hírnevét, különösen az erre érzékeny vásárlók, fogyasztók között.

A származási garanciát vásárló vállalatok hosszú távon is jól járnak, hiszen szinte napról napra szigorodnak az uniós szabályozások és előírások a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

E.ON Zöld Partner – igazoltan fenntartható forrásból Zöld Partner termék választásával 100%-ban megújuló energiaforrásból biztosíthatja villamosenergia felhasználását. Ennek bázisa az EU-szabványok alapján kiállított úgynevezett származási garancia, amellyel a szerződött partnerek igazolhatják, hogy az általuk felhasznált villamosenergia-mennyiség 100 %-ban megújuló forrásból, vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származik. További információ itt.

A tartalom az E.ON megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.