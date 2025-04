Az 1900 munkavállalóval és 4500 B2B-partnerrel rendelkező BioTechUSA-cégcsoport immár 103 országban van jelen 49 webshoppal és 328 üzlettel. A vállalat része az átlagemberek motiválását célzó BioTechUSA; az edzőtermi edzések iránt elkötelezett brand, a Scitec Nutrition; Magyarország több mint 20 éves étrend-kiegészítő webáruháza, a Builder; továbbá az egyedi keverőpalackokat gyártó üzletág, a ShakerStore. A vállalatcsoport a válságkezelés helyett stabil maradt a gazdasági nehézségekkel és geopolitikai konfliktusokkal terhelt 2024-es évben, amely során nemcsak megőrizte a megelőző évek növekményét, hanem előremutató beruházásaival és termékfejlesztéseivel a következő esztendők bővülését is előkészítette.

Moderált növekedés a turbulens környezetben

Magas bázisról vágott neki a 2024-es évnek a cégcsoport, miután 2021 és 2023 között a sorrendben 42, 29, majd 15 százalékos növekménnyel három év alatt megduplázta a forgalmát. Ahhoz, hogy megtarthassák ezt a versenyelőnyt az étrend-kiegészítők piacán, a beszerzéstől a gyártáson át az értékesítési csatornákig minden folyamatot optimalizálniuk kellett, emellett értékteremtő beruházásokra és innovatív szemléletű termékfejlesztésre is szükség volt. Mindezek eredményeként a B2B és a B2C értékesítési adatokat összegezve a vállalat végül 3,5 százalékkal 93,7 milliárd forintra növelte az árbevételét. Bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest, ez a vállalat eddigi történetét tekintve abszolút árbevételi rekordnak számít. A profitabilitás és a jövedelmezőség is megmaradt: az adózott eredmény során az egy évvel korábbi 7,17 milliárd forint után 7,77 milliárdot láthatunk, míg az EBITDA, vagyis a kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény 10,47-ről 10,68 milliárd forintra nőtt.

Befektetés a jövőbe a kihívások korában

A vállalat 2024-ben csaknem 6,5 milliárd forintot költött beruházásokra, technológiai innovációra és termékfejlesztésekre, aminek egyik legjelentősebb eredménye az évente 55 millió darab komplex proteinszelet előállítására alkalmas multilayer szeletsor. A fejlesztésnek köszönhetően megtriplázzák éves szeletgyártó kapacitásukat, emellett pedig egy új prémium szelet- és egy új prémium vitamincsaláddal is piacra lépnek. Az európai szinten is egyedi fejlesztés mellett új shaker logózó üzemet építettek, folytatták a munkavállalóik jólétét érintő szociális fejlesztéseket, valamint a gyártókomplexumaik energetikai modernizációját is. Utóbbinak köszönhetően a vállalat mindkét gyártókomplexumában az áramfelhasználás 30 százalékát biztosítja majd zöld megoldásokkal.

Az új multilayer szeletsor BioTechUSA

Kulcsszerepben az omnichannel stratégia és az exporttevékenység

A BioTechUSA-cégcsoport már évekkel ezelőtt piacvezető lett Magyarországon, és elérte azt a méretet, hogy a további érdemi növekedése elsősorban az árbevétel 80 százalékát jelentő exporttevékenység eredményességén múljon. Ennek megfelelően a terjeszkedésük 2024-ben is tovább folytatódott, így öt új országban – Egyiptomban, Hondurason, Curacaon, Kambodzsában és Üzbegisztánban is – megjelent a vállalat; a spanyol, francia, szlovák, román, izraeli és lengyel piacokon pedig két számjegyű növekményt ért el. A cégcsoportnál folyamatosan zajlott a fizikai expanzió is. A tavalyi évben 1,5 milliárd forintos invesztíció eredményeképp 31 új boltot nyitottak, így már 143 üzletük várja a vásárlókat a nemzetközi piacokon, a 185 magyar boltot is beleszámítva pedig 328-ra nőtt az üzleteik száma. Emellett az elmúlt évben azt is megmutatta a cégcsoport, hogy egy már meglévő – spanyol – piacon is lehet újat mutatni, amelyre az egész világ felfigyel: a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írtak alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával. Amellett, hogy piacra léptek az első Barcelona signature termékükkel, a katalán krém ízű Iso Whey Zeroval, 2025-től már az FC Barcelona klasszisa, a világ egyik legjobb középpályása, Pedri egyénileg is csatlakozott a vállalat márkanagyköveti csapatához.

Biztos, stabil lábakon 2024-ben

„A megváltozott körülmények 2024-ben alaposan megrángatták az étrend-kiegészítők piacát is. Jó példa erre, hogy ismételten szembe kellett néznünk az elszálló alapanyagárak és az infláció kihívásával, különösen a fehérjebeszerzés terén, de bátran támaszkodhattunk a meglévő tudásunkra” – kezdte értékelését Lévai Bálint vezérigazgató, társtulajdonos. „A csökkenő növekmények korában is nyereségesek maradtunk, köszönhetően annak, hogy a célzott beruházásainkon túl optimalizálással és tőkelekötéssel sikerrel vettük az akadályokat. Sajnos a piac jelentősen felhígult: számos, az alacsony ár mellett alacsony minőséget kínáló konkurencia jelent meg, de mi a termékeink prémium jellegével kapcsolatban továbbra sem hozunk kompromisszumot” – tette hozzá.

Lévai Bálint kitért arra is, hogy az elmúlt évek nehéz gazdasági környezete sok mindenre felkészítette őket. Még hatékonyabbá és versenyképesebbé tették a belső folyamataikat, ennek köszönhetően pedig fejlődni tudtak – többek között – számos európai uniós tagállamban, a Balkán térségben, illetve a közel-keleti piacokon is.

Termékfejlesztésről és prémium termékekről szól majd a 2025-ös év

A cégcsoport a 2025-ös céljait azokhoz az iparági trendekhez illeszkedően fogalmazta meg, amelyek szerint folytatódik az étrend-kiegészítők térhódítása, élen az impulzív és funkcionális termékekkel. Terveik között szerepel, hogy újabb digitális fejlesztéseket vezetnek be, hogy bővítik a termékportfóliót, és mindezek mellett továbbra is kutatják az új piaci lehetőségeket. Érkezik zászlóshajó termékük, az Iso Whey Zero legújabb verziója, valamint hydration és protein coffee jellegű termékek fejlesztésébe is belekezdtek. Az új technológiai beruházások révén a vállalat célja, hogy 2025-ben újabb növekedési szakaszba lépjen. Hosszú távú stratégiájuk a nemzetközi piacokon való terjeszkedést és az innovatív, fenntartható termékek fejlesztését helyezi előtérbe.

A BioTechUSA-cégcsoport éves beszámolója teljes egészében itt érhető el.

A tartalom a BioTechUSA-cégcsoport megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.