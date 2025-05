Mikor érezted azt először, hogy ez a te sportod, neked itt a helyed?

Apukám volt az, aki elvitt először gokartozni hét éves koromban, és rögtön úgy éreztem, mintha egy addig ismeretlen álmom vált volna valóra. Ki sem tudtak húzni a gokartból – olyannyira nem, hogy nyolcévesen már versenyezni kezdtem és azóta is ezt csinálom.

A legutóbb Silverstone-ban versenyeztél, ami eredményes és eseménydús futam volt. A generációd legfiatalabb profi versenyzőjeként hogyan birkózol meg a gondolattal, hogy az ilyesféle ikonikus helyszíneken legendák nyomdokaiban hajtasz?

Ez nekem természetesen jön, nem is igazán gondolok bele, meg talán nem is nagyon szabad. Mindig csak arra kell figyelni, amit éppen csinálunk, és megpróbálni abból kihozni a legtöbbet. Silverstone vonalvezetése egyébként nagyon élvezetes, ez egy széles és hosszú pálya, ahol van mindenféle típusú kanyar: gyors, lassú, technikás stb… Versenyezni is igazi kihívás rajta, mert nagyon nehéz közel maradni a másikhoz a piszkos levegő (A versenyautók mögött keletkező turbulens áramlat, amely a mögötte haladó autó aerodinamikai teljesítményét rontja. – a Szerk.) miatt. Így hát a verseny nem ott a legizgalmasabb, de az biztos, hogy a pálya maga nagyon jellegzetes.

Van kedvenc pályád?

Szeretem nagyon a bajnokság skóciai pályáját, Knockhill-t, ami elég technikás pálya. Nem túl hosszú, de vannak benne olyan kanyarok, ahol elemelkedünk a földtől kettő vagy négy kerékkel is akár. Hollandiában Zandvoort izgalmas még a híres döntött kanyarok miatt. Az tényleg olyan belülről, mintha egy hullámvasúton ülnék.

Versenyzés közben, milyen érzés az, amikor egyetlen kanyar vagy, századmásodperc, dönt arról, hogy első vagy-e? Hogy tanultad meg elfogadni ezeket az apró különbségeket?

Már így szoktam bele a versenyzésbe. Ez volt az első, amit elmondtak, hogy a motorsportban egy másodperc rengeteg idő. Van olyan, hogy az első és az utolsó helyezett között csupán másfél másodperc különbség van. Ez elég kis különbség, de a pályán mégis rengeteget számít. Most Silverstone-ban is volt, hogy ezredek döntöttek az időmérőn, pedig 5,8 kilométeres a pálya. Szabadedzésen előfordult, hogy négyezred volt két pilóta között, de volt olyan is, aki ezredre ugyanolyan időt ment, mint az előtte lévő. A motorsportban ilyen kis különbségek döntenek mindig a helyezésekről. Az időmérőn például végül 0.18 századmásodperc volt a hátrányom az elsőhöz képest, és úgy lettem harmadik, de akkor tud valaki nagyon jó versenyző lenni, ha ezeket az utolsó századokat, ezredeket még be tudja hozni.

Hogy szoktál edzeni az autón kívül? Milyen fizikai felkészülés szükséges ahhoz, hogy a versenypályán ki tudd hozni magadból a maximumot?

A versenyzők felkészítésével foglalkozó Fit4Race edzői gondoskodnak a fizikumomról. Jönnek velem a versenyekre, és ott trackside segítséget nyújtanak a bemelegítéshez, de előírják az étrendemet is, hogy futam közben nehogy beüssön a „kajakóma”. Amikor itthon vagyok, próbálok mindennap lemenni edzeni, bár mostanában ezt nehezebben tudtam megoldani az iskolai tanulmányaim miatt. Az edzéstervem – nem meglepő módon – sok nyakerősítést tartalmaz, bár a Forma 4-es autók még nem tesznek ki olyan terhelésnek, mint majd a Forma 1-esek.

Miben érzed leginkább a profi menedzsment támogatásának erejét?

2021 óta dolgozom a Motorsport Talent Managementtel. Azóta felügyelik a fizikai és mentális felkészültségemet, támogatókkal tárgyalnak, és a médiamegjelenéseket is ők szervezik. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, aki mellettem van, mert inspirál az a mennyiségű munka, amit miattam végeznek, és rengeteg önbizalmat ad, hogy ennyire hisznek bennem. Az új idényben főszponzorként pedig a One Magyarország Zrt. is támogat, akik elkötelezettek amellett, hogy a hozzám hasonló fiatalok útját egyengessék. Ez a partnerség nemcsak anyagi támogatást jelent, hanem egy olyan stabil hátteret is biztosít, amely lehetővé teszi számomra, hogy teljes mértékben a versenyzésre koncentráljak.

Volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtál abban, hogy ez a te utad? Hogyha volt, mi segített túllendülni ezen?

Mindig vannak kisebb bizonytalanságok, megingások pár rosszabb hétvége vagy egy elhúzódó rossz széria után. De úgy vagyok vele, hogy ilyen mélypontjai mindenkinek voltak, vannak és valószínűleg lesznek is. Ez benne van ebben a sokváltozós sportban. Ilyenkor megpróbálom tudatosítani, hogy ez csak időszakos, és ha beleteszem a megfelelő mennyiségű munkát, ki tudok jönni belőle. Nem szabad abbahagyni, vagy olyasmin aggódni, ami nem rajtam múlik.

Mire vagy a legbüszkébb az eddigi pályafutásod során?

A tavalyi Rookie-bajnoki címet egy nagyobb eredménynek mondanám. Főleg azért, mert ott a szezon felénél eléggé le voltunk maradva pontokban, végül az utolsó futam utolsó köreiben dőlt el a győzelmem.

Amikor az utolsó futam utolsó körei is számítanak, hogy tudsz higgadt maradni? A pontversenyt és a tabellát ki tudod zárni, amikor vezetsz?

Az ezzel járó feszültség valamennyire mindig bennünk van, de minél inkább ki tudom zárni, annál jobban tudok a vezetésre koncentrálni. Szerintem a pontversennyel inkább az év második felében érdemes foglalkozni, és akkor is csak azért, hogy emlékeztessen: nem szabad belemenni olyan előzésbe, ami kétesélyes, inkább hideg fejjel kell a végső cél felé haladni.

A „most azonnal” kultúrájában felnőtt Gen Z kortársaid számára mit üzensz a karrierről és a sikerről? Téged mi hajt a pályán, az autót és a benzint leszámítva?

Szerintem a siker elsősorban azon múlik, mennyire vagyunk tisztában saját képességeinkkel, teljesítményünkkel és azzal, hogy hova akarunk eljutni. Nekem például a hosszú távú célom az a Forma 1-be való feljutás, ami először 2029–30-ban lehet reális, rövid távon pedig egyértelműen a Brit F4-es bajnoki cím megszerzése. Már közel voltunk nagyon egy futamgyőzelemhez, de még mindig nem jött össze, viszont hátra van még 8 versenyhétvége és huszonnégy futam, ahol minden esélyem megvan arra, hogy ezen változtassak. A tavalyi Forma 3-as bajnoknak sem volt egyetlen futamgyőzelme, ami talán jó példa arra, hogy következetes, jó teljesítménnyel és folyamatos munkával lehet eredményt elérni.

A tartalom a One Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.