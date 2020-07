A távoli munkavégzést támogató biztonságos együttműködési megoldások az elmúlt időszakban kiemelten fontossá váltak. A Cisco a világ egyik vezető technológiai vállalata, amely 1984 óta biztosítja az internet működését. Piacvezető együttműködési megoldása, a Webex idén áprilisban félmilliárd bejelentkezést regisztrált, a résztvevők pedig összesen 25 milliárd percet töltöttek a platformon. Ez a megszokott forgalom háromszorosa volt. A Cisco új fejlesztéseket jelentett be a - most már magyarul is elérhető - Webex platformhoz, amelyek között iparágvezető biztonsági megoldások, kapacitásnövelő innovációk, valamint a Box tartalomkezelő és az Epic egészségügyi platform integrációja is megtalálható: Nagyobb kapacitás A Cisco jelentősen növelte a Webex adatközponti kapacitását, ennek eredményeképpen a platform korábbi erőforrásai háromszorosával működik. Nagyobb biztonság A távoli munkavégzés növekedésével a biztonság minden eddiginél fontosabbá vált. Az új biztonsági funkciók - az adatvesztés elleni védelem (DLP), a Legal Hold, valamint az eDiscovery to Webex Meetings megoldások - átfogó biztonságot nyújtanak a virtuális megbeszélések összes tartalmi eleme számára. Megújult eszközök a megnövekedett számú távoli felhasználó támogatáshoz és az irodába való visszatéréshez A Cisco felméréséből (CIO Perspectives 2020) kiderült, hogy az informatikai vezetők kétharmada számára jelenleg az IT rendszerek összetettsége jelenti a legnagyobb kihívást. A leggyakoribb kérdések a „hogyan tudjuk leghatékonyabban támogatni a távolról dolgozó munkatársakat”, illetve a „hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni az irodai környezetet” témákhoz kapcsolódtak. Az IT-csoportok munkájának támogatására a Cisco továbbfejlesztette a Cisco Webex Control Hub megoldását, amelynek segítségével a szakemberek egyetlen egységes felületen kezelhetik az együttműködéssel kapcsolatos munkafolyamatokat az otthoni vagy irodai munkavégzés során. „Bár a Cisco átfogó tudással és eszköztárral rendelkezik a távoli munkavégzés területén, azonban arra eddig még nálunk sem volt példa, hogy az átlagosan 20 000 távolról dolgozó munkatárs helyett a teljes globális szervezet, azaz 140 000 munkatárs távoli munkavégzésére kelljen átállni mindössze 10 nap alatt. Ez az átállás mindenütt kihívásokkal teli időszak volt az informatikai vezetők számára, és felméréseink szerint 78 százalékuk gondolja úgy, hogy a járvány kirobbanása komoly hatással volt vállalata működésére” – mondta Dalos Ottó, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója. „Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a magyarországi foglalkoztatottak jelentős része nem irodai munkát végez, így esetükben a távmunka nem lehetett valós alternatíva. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a digitalizáció felgyorsulása a gazdaság valamennyi szektorára hatással lesz, messze túlmutatva a távmunkán” - tette hozzá Dalos Ottó.