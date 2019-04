Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccbb344-d58f-4469-8c57-6b5cda8104cd","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A speciális olimpián minden ugyanúgy zajlik, mint az épek négyévente megrendezett sporteseményén. Csak épp a versenyzők kicsit mások: értelmi fogyatékosok. Koruk néha meghatározhatatlan, állapotuk gyakran egyértelmű, máskor kevésbé látható. Testalkatuk gyakran nem tipikus sportolói alkat. Nyerni viszont nagyon tudnak.","shortLead":"A speciális olimpián minden ugyanúgy zajlik, mint az épek négyévente megrendezett sporteseményén. Csak épp a versenyzők...","id":"20190401_Nincs_miert_sirni_ha_egyszer_nyersz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbb344-d58f-4469-8c57-6b5cda8104cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055de21a-5192-4175-ab70-43b59149161a","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Nincs_miert_sirni_ha_egyszer_nyersz","timestamp":"2019. április. 01. 17:15","title":"Nincs miért sírni, ha egyszer nyersz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max, amely már csak néhány hónapig kapható.","shortLead":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max, amely már csak néhány hónapig...","id":"20190401_nyaron_veget_er_a_dal_ket_praktikus_fordot_is_kinyirnak_a_divatterepjarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f478f-ddf5-4583-9817-c8c61d03e17c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_nyaron_veget_er_a_dal_ket_praktikus_fordot_is_kinyirnak_a_divatterepjarok","timestamp":"2019. április. 01. 11:21","title":"Pont akkor áll le a 7 üléses Ford gyártása, amikor indul a 2,5 milliós családi támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75723734-ff66-42e0-8375-9159fe722a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor magyarul nem tudó ukrán tömegek érkeztek magyar útlevéllel, akik idén is szavazhatnak nálunk.

","shortLead":"Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor...","id":"20190401_Keszulhetnek_az_idei_ket_valasztasra_a_fantommagyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75723734-ff66-42e0-8375-9159fe722a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87602b09-1c5e-45e8-85bf-d03d79e8a582","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Keszulhetnek_az_idei_ket_valasztasra_a_fantommagyarok","timestamp":"2019. április. 01. 08:09","title":"Készülhetnek az idei két választásra a fantommagyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","shortLead":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","id":"20190331_benzinlopas_kod_Parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318b6efa-6d7e-47af-b52e-c9f7c24d2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_benzinlopas_kod_Parizs","timestamp":"2019. március. 31. 21:37","title":"120 ezer liter üzemanyagot loptak tolvajok, mert „0000” volt a kutak biztonsági PIN-kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 milliós drogfogás Siófokon, a két nyugdíjaskorú gyanúsított épp a speckó kisbuszt buherálta.","shortLead":"100 milliós drogfogás Siófokon, a két nyugdíjaskorú gyanúsított épp a speckó kisbuszt buherálta.","id":"20190401_Nyugdijaskoru_drogcsempeszeket_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce049e49-0741-4e45-b803-848f27203c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nyugdijaskoru_drogcsempeszeket_fogtak","timestamp":"2019. április. 01. 08:51","title":"Nyugdíjaskorú drogcsempészeket fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78efad4b-8c16-4c38-bb75-582eeb2ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai piacon terjeszkedne a Ferrero.","shortLead":"Az amerikai piacon terjeszkedne a Ferrero.","id":"20190401_Akkora_bevasarlasra_keszul_a_Nutella_gyartoja_hogy_abbol_ket_Puskas_stadiont_felepithetnenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78efad4b-8c16-4c38-bb75-582eeb2ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781a38c9-9f69-423d-8b63-e3b5b6e26a14","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Akkora_bevasarlasra_keszul_a_Nutella_gyartoja_hogy_abbol_ket_Puskas_stadiont_felepithetnenek","timestamp":"2019. április. 01. 16:54","title":"Akkora bevásárlásra készül a Nutella gyártója, hogy abból két Puskás stadiont felépíthetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a szezon végén szerződést bontanak Thomas Doll-lal Hannoverben, pedig csak januárban érkezett a csapathoz. ","shortLead":"Úgy tűnik, a szezon végén szerződést bontanak Thomas Doll-lal Hannoverben, pedig csak januárban érkezett a csapathoz. ","id":"20190401_Egy_fel_szezont_birt_ki_Doll_a_Hannovernel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e39bd79-9909-473e-a50e-a13af331f1ec","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Egy_fel_szezont_birt_ki_Doll_a_Hannovernel","timestamp":"2019. április. 01. 13:13","title":"Egy fél szezon után elküldhetik Dollt a Hannovertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]