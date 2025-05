Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8dbbb41f-ee21-419a-b4ba-fde4ba0dd33e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke egy rövid mondatba sűrítette gondolatait.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke egy rövid mondatba sűrítette gondolatait.","id":"20250515_magyar-peter-tisza-part-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbbb41f-ee21-419a-b4ba-fde4ba0dd33e.jpg","index":0,"item":"697095e8-ecf4-47fc-b20c-a7621b422659","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_magyar-peter-tisza-part-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. május. 15. 15:47","title":"Magyar Péter elárulta, kormányra kerülése esetén mit tenne a Szuverenitásvédelmi Hivatallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","shortLead":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","id":"20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6.jpg","index":0,"item":"dd372545-2a48-4a5f-8653-fa216acd74dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","timestamp":"2025. május. 15. 12:29","title":"Beperelték Elon Musk politikai akcióbizottságát, mert átverhette a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c022042d-392a-4c15-af68-4f48397c0f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bornemisza Tünde és Attila német színekben jutottak a döntőbe.","shortLead":"Bornemisza Tünde és Attila német színekben jutottak a döntőbe.","id":"20250516_Magyarul-is-koszonetet-mondott-az-Eurovizion-a-magyar-osztrak-testverpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c022042d-392a-4c15-af68-4f48397c0f07.jpg","index":0,"item":"380c2923-a2f1-41f0-b1b3-17b105d0b57d","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Magyarul-is-koszonetet-mondott-az-Eurovizion-a-magyar-osztrak-testverpar","timestamp":"2025. május. 16. 10:49","title":"Magyarul is köszönetet mondott az Eurovízión a magyar–osztrák testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e967086f-67d0-4878-99cf-37eb16ae3f0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint a Hold Földről látható oldala nemcsak a felszínen más, mint a túlsó oldal, a mélyben is eltéréseket tapasztalni.","shortLead":"A NASA számításai szerint a Hold Földről látható oldala nemcsak a felszínen más, mint a túlsó oldal, a mélyben is...","id":"20250515_hold-belseje-szerkezet-kopeny-kulonbseg-nasa-kutatas-grial","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e967086f-67d0-4878-99cf-37eb16ae3f0e.jpg","index":0,"item":"e063d15b-5f66-4fcf-a853-264b825895f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_hold-belseje-szerkezet-kopeny-kulonbseg-nasa-kutatas-grial","timestamp":"2025. május. 15. 13:03","title":"Valami nagyon furcsa dolog történik a Hold belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","shortLead":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","id":"20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986.jpg","index":0,"item":"3424d07a-be61-4338-9c21-44f08ca7f101","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","timestamp":"2025. május. 15. 13:18","title":"A Momentum Stummer Jánost küldi az Országgyűlésbe Orosz Anna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot...","id":"20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"87d40d38-ab09-4d2e-b36f-63e238a7aeac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"A CIB szerint 1 százalékos lesz a GDP-növekedés, az euró stabilan 400 forint fölött maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505397d4-51c1-4dfe-8bcd-e890b03b7be2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Verekedős, csibész gyerekből lett klasszis kézilabdázó az olimpiai ezüst- és bronzérmes Kökény Beatrix, akiben az edzői hamar felismerték a tehetséget, majd rájöttek arra is, hogy két-három labdaérintéssel korábban látja, mi történik majd a pályán. Csapatkapitányként a nyugalmat képviselte – máskülönben a társai is idegesek lettek –, és nem volt véletlen, hogy irányító lett: a magánéletben is ilyen típus. Jó ideje az utánpótlás-képzésért felelős sportvezetőként dolgozik a Ferencvárosnál, így jól látja, hogyan alakult át a sportolók és az edzők kapcsolata az elmúlt évtizedekben, és hogy mennyire mások hozzájuk képest a mai fiatalok. Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak azt is elárulta a Penge podcastban, hogy ugyan nem riad fel éjszakánként, amiért „minden idők legerősebb női válogatottjával” nem sikerült Sydney-ből hazahozniuk az aranyérmet, de az olimpiák idején van benne emiatt egy nyomasztó érzés.","shortLead":"Verekedős, csibész gyerekből lett klasszis kézilabdázó az olimpiai ezüst- és bronzérmes Kökény Beatrix, akiben az edzői...","id":"20250516_kokeny-beatrix-kezilabda-olimpia-ferencvaros-utanpotlas-penge-podcast-szilagyi-aron-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505397d4-51c1-4dfe-8bcd-e890b03b7be2.jpg","index":0,"item":"12f4db06-f45f-4a54-9b2b-af4dad16e44f","keywords":null,"link":"/elet/20250516_kokeny-beatrix-kezilabda-olimpia-ferencvaros-utanpotlas-penge-podcast-szilagyi-aron-interju","timestamp":"2025. május. 16. 19:00","title":"„Nekem nagyon sokat segített, de a mai fiatalokat nem így nevelném” – Kökény Beatrix a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke szinte nulla – mondja Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, odaszólva azoknak, akik szerint elherdálják a testület vagyonát. Miért nevezi az elnök kétfejű sasnak az Akadémiát, és mikor vesz fel szerinte sündisznóállást a kormány? Mikor nem szabad megsértődnie az MTA-nak? Folytatódik-e a kutatók külföldre vándorlása? Interjú.","shortLead":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke...","id":"20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d.jpg","index":0,"item":"7d337569-9263-49be-af3e-080f642e05ed","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","timestamp":"2025. május. 16. 06:30","title":"Freund Tamás: Az MTA-nak kutya kötelessége, hogy a regnáló hatalom döntéseit segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]