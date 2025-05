Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","shortLead":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","id":"20250517_m1-m7-okos-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50.jpg","index":0,"item":"a4589cbf-7872-4073-b626-5a681f2d6c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_m1-m7-okos-autopalya","timestamp":"2025. május. 17. 09:38","title":"A világ egyik legokosabb autópálya szakasza lesz az M1-M7 budaörsi bevezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő mechanizmust fedeztek fel magyar kutatók: a kezelés során az emlőráksejtek „zombi” állapotba kerülve túlélik a kemoterápiát, elkerülve ezzel az immunrendszer támadását, később újra aktiválódnak, és újjáépítik a daganatot.","shortLead":"Meglepő mechanizmust fedeztek fel magyar kutatók: a kezelés során az emlőráksejtek „zombi” állapotba kerülve túlélik...","id":"20250515_mellrak-rakos-sejtek-kemoterapia-tuleles-ujabb-daganat-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"d1ef1174-ab4e-4baf-8292-220af77bb160","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mellrak-rakos-sejtek-kemoterapia-tuleles-ujabb-daganat-felfedezes","timestamp":"2025. május. 15. 12:33","title":"„Zombiként” élik túl a rákos sejtek a kemoterápiát, majd újabb daganatot okoznak – fedezték fel magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzés megállapítja, hogy Szlovákiával közösen Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta csak a nyersolaj után együtt 5,4 milliárd eurónyi adóbevétellel szponzoráltuk Moszkvát, miközben a két uniós állam mindenféle kiskapukat kihasználva eurószázmilliós nyereségekre tett szert.","shortLead":"Az elemzés megállapítja, hogy Szlovákiával közösen Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta csak a nyersolaj után...","id":"20250515_EU-orosz-energia-levalas-Magyarorszag-Szlovakia-kiskapuk-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705.jpg","index":0,"item":"d963a321-0c18-4104-90c9-7d45695f6397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_EU-orosz-energia-levalas-Magyarorszag-Szlovakia-kiskapuk-profit","timestamp":"2025. május. 15. 13:04","title":"Európai tanulmány: Magyarország és Szlovákia is könnyen le tud válni az orosz energiáról, csak a belapátolt profit miatt nem akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót telepítettek Pozsonyban.","shortLead":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót...","id":"20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6.jpg","index":0,"item":"d3121de3-af75-4b74-ad1c-1ba39adbea08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","timestamp":"2025. május. 16. 08:03","title":"Kinyomtattak egy komplett buszmegállót Szlovákiában – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Különös történések az Apple háza táján: egy bírósági végzést követően sem engedik vissza a Fortnite-ot az App Store-ba, és ami még érthetetlenebbé teszi az egészet, hogy közben az EU-s jogszabályok által lehetővé tett alternatív áruházakból is eltűnt a játék.","shortLead":"Különös történések az Apple háza táján: egy bírósági végzést követően sem engedik vissza a Fortnite-ot az App Store-ba...","id":"20250516_apple-epic-games-csatarozas-fortnite-app-store-kerveny-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"0b05b871-480c-48b3-8ad5-74e7a81117cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_apple-epic-games-csatarozas-fortnite-app-store-kerveny-birosag","timestamp":"2025. május. 16. 16:03","title":"Kiújult az Apple és az Epic harca, ismét letölthetetlen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cc37a-2f71-4400-9439-ed48d9554cad","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának döntése alapján, ha a távoltartást egy krízisközpont vagy egy titkos menedékház képviselője kezdeményezi, akkor az adatokat zártan kell kezelni.","shortLead":"Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának döntése alapján, ha a távoltartást egy krízisközpont vagy egy titkos...","id":"20250515_tavoltartas-tab-aldozat-elkoveto-tartozkodasi-hely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01cc37a-2f71-4400-9439-ed48d9554cad.jpg","index":0,"item":"4e867e3c-c4ff-422b-a4a9-f832d4dd7890","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_tavoltartas-tab-aldozat-elkoveto-tartozkodasi-hely","timestamp":"2025. május. 15. 15:17","title":"Nem ismerheti meg mostantól a bántalmazó az elmenekült áldozata új tartózkodási helyének adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb29dda7-7b08-4240-8c0d-bed8426c9270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"KAP elmondta azt is, mi a különbség közte és a Rolling Stones között.","shortLead":"KAP elmondta azt is, mi a különbség közte és a Rolling Stones között.","id":"20250516_Kovacs-Andras-Peter-Egy-evvel-ezelott-volt-egy-3-4-honapos-megzuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb29dda7-7b08-4240-8c0d-bed8426c9270.jpg","index":0,"item":"d471cc43-61cc-46ba-bb35-a4b7b82c8405","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Kovacs-Andras-Peter-Egy-evvel-ezelott-volt-egy-3-4-honapos-megzuhanas","timestamp":"2025. május. 16. 11:58","title":"Kovács András Péter: Egy évvel ezelőtt volt egy 3-4 hónapos megzuhanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fdae51-7359-4a6c-93b9-34772b7eb3d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy brit horgászújság szerint ez új világrekord.","shortLead":"Egy brit horgászújság szerint ez új világrekord.","id":"20250515_horgaszat-orias-ponty-vilagrekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdae51-7359-4a6c-93b9-34772b7eb3d2.jpg","index":0,"item":"62af163d-b79d-42bc-b279-4700fb7996e2","keywords":null,"link":"/elet/20250515_horgaszat-orias-ponty-vilagrekord","timestamp":"2025. május. 15. 14:37","title":"Cementeszsák méretű óriáspontyot fogott Magyarországon egy brit férfi – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]