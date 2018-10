Új autó vásárlásakor nemcsak a motorról, a váltóról, vagy például a kiszemelt járgány színéről kell döntést hoznunk, hanem a konfigurátorban többtucatnyi kisebb extráról, megannyi vezetéstámogató rendszerről kell eldöntenünk, hogy szükségünk van-e rá. Illetve, hogy a pénztárcánkkal kompatibilis-e. Ezzel kapcsolatban nyújtunk most segédkezet, a lényegre fókuszálva körbejárjuk, hogy melyik megoldás mire jó, és kitekintünk arra, hogy hosszabb távon milyen új fejlesztésekre lehet számítani.

Sebesség- és távolságtartás

A sebességtartó automatika alapelvét már az 1700-as években alkalmazták gőzmeghajtású eszközökben, azonban sorozatgyártású autóban először 1958-ban bukkant fel ilyen megoldás. Érdekesség, hogy a tempomat újkori feltalálója egy vak mérnök volt, akit felettébb zavart, hogy a sofőrje képtelen volt stabilan tartani egy adott sebességet.

A tempomatnak köszönhetően néhány gombnyomással megoldható, hogy az autónk egy előre definiált sebességgel haladjon. Nem is olyan régen ennél többre nem is voltak képesek ezek a rendszerek, vagyis ha például autópályán utolértünk egy lassabb járművet, mindenképpen nekünk kellett fékezni.

Ma már azonban az elérhető árú típusok is rendelhetők úgynevezett adaptív tempomattal, melyek egy általában három fokozatban megválasztható biztonságos követési távolságot alkalmazva próbálják meg tartani az előre megadott sebességet. A fejlettebb rendszerek akár állóra is képesek fékezni az autót, majd pedig onnan újból felgyorsítják az autót.

A városi vészfékező rendszerek sok kisebb balesetet, koccanást megelőzhetnek. Amennyiben előttünk hirtelen befékez egy autós társunk, vagy óvatlanul elénk lép egy gyalogos, a rendszer először audiovizuálisan figyelmeztet, és ha esetleg nem lépünk magunktól a fékre, megteszi helyettünk. Az adaptív tempomatok és a városi vészfékező megoldások tudása gyártónként és típusonként eltérő lehet, a fejlettebb modellek ilyen szolgáltatásait általában szélesebb sebességtartományban lehet igénybe venni.

© Cruise-in

Sávfigyelés és -tartás

Ha vezetés közben egy pillanatra elterelődik a figyelmünk, vagy fáradtság miatt nem tudunk 100 százalékosan koncentrálni, a sávfigyelő automatika akár életet is menthet. A rendszer folyamatosan figyeli az általunk használt sávot, és amennyiben azt irányjelzés használata nélkül elhagyni készülünk, azonnal figyelmeztet, például a kormány megrezegtetésével, vagy valamilyen hanghatással.

Ennek fejlettebb formája amikor az automatika sávtartásra is képes, vagyis a kamerák és szenzorok adatai alapján megoldja, hogy a kocsi ne hagyja el az adott sávot. Ilyenkor apró kormánymozdulatokat hajt végre az autó, mely néhány másodperc eltelte után különböző módon jelez, ha a vakmerő sofőr esetleg a kormány elengedésével teszteli a technika képességeit, határait. Fontos megjegyezni, hogy a sávtartó rendszerek csak jól látható útfelfestések esetén képesek megfelelően működni, és a drágább kocsikban arra is képesek, hogy indexelésre maguktól biztonságosan sávot váltsanak.

© YouTube / Bassadonemotors

Forgalomfigyelés

A folyamatosan szigorodó biztonsági előírások miatt a modern autókon egyre vastagabbak az oszlopok, ami miatt egyre nehezebb kilátni, és ami miatt sokszor igen nagyra nő a holttér. A holttérben lévő autókat sem szabad szemmel, sem a tükörbe pillantva nem látja a sofőr, de szerencsére sok autó rendelhető holttér-figyelővel. Ez egyrészt hang- és fényjelzéssel figyelmeztet, hogy adott pillanatban nem kellene sávot váltani, másrészt adott esetben óvatos ellenkormányzással is eltérít az eredeti szándékunktól.

Ugyancsak komoly segítséget nyújthat az úgynevezett keresztforgalom figyelés. Ilyenkor az autó első, illetve hátsó részén elhelyezett kamerák és szenzorok adatai alapján a fedélzeti elektronika figyelmezteti a sofőrt, hogy adott pillanatban veszélyes behajtani valahova, vagy kitolatni valahonnan. A parkolást ma már nemcsak tolatókamera, hanem felülnézeti képet biztosító 360 fokos kamerarendszer is segítheti, sőt a feladatot adott esetben akár teljesen rá is bízhatjuk a kormány tekergetésére is képes automatikus parkoló rendszerre.

© Drivers blog

Látássegítés

Az egyszerűbb adaptív fényszórók a forgalomnak megfelelően egyszerűen maguktól kapcsolják be, illetve ki a távolsági fényszórót. A fejlettebb modellekben már többtucatnyi apró, egyesével szabályozható LED-fényforrás található, így ezekkel megoldható, hogy pillanatonként változó, a többi közlekedőt nem zavaró fénycsóvával a lehető legnagyobb területet lehessen bevilágítani.

Adódhat azonban olyan helyzet, amikor még a 600-650 méterre elvilágító LED-es, vagy lézerlámpák fénye is kevés. Ilyenkor jönnek be a képbe a drágább autókba rendelhető éjjellátó rendszerek, melyek az embereket és állatokat még a legnagyobb sötétségben is kontrasztosan kirajzolják a műszerfalon lévő kijelzőre. Egyes típusok pedig arra is képesek, hogy a különböző élőlényekre duplán rávillantanak a fényszóróval.

© Cheatsheet

Mit hoz a jövő?

Mostanság szinte már a csapból is az önvezetés folyik és sok felől azt hallani, hogy a hagyományos autózás napjai meg vannak számlálva. Ebben mindenképpen van igazság, a kérdés csak az, hogy az autonóm technológiák mikor és milyen gyorsan tarolják majd le az iparágat.

Az önvezető autókat tudásuk alapján egy ötös skálán lehet elhelyezni. A mai modern autók túlnyomó többsége a kettes szintet képviseli, vagyis egy az aktuális vezetéstámogató fejlesztésekkel telepakolt jármű képes arra, hogy amíg kinyitunk egy palack vizet és iszunk belőle, addig bizonyos feltételek mellett akár elengedett kormány mellett is magától haladjon.

Nemrég jelent meg a világ első hármas szintű önvezetésre képes autója, ami már hosszabb időre is tehermentesíteni tudja a sofőrt, aki vezetés közben akár egy e-mailt is biztonságban elolvashat. A négyes szintet várhatóan 2-3 év múlva ugorja majd meg az autóipar, és az ezt támogató autókban elvileg akár el is szunyókálhat a sofőr utazás közben. A csúcsot az ezt követő ötös szint képviseli: a Level 5 minősítésű kocsikban már kormányra és pedálokra sem lesz szükség, egyszerűen csak meg kell adni az úti célt, és innentől kezdve mindent elvégez helyettünk az automatika.

Szakértők szerint a teljesen önvezető autó, vagyis a hardver néhány éven belül valósággá válhat, ez azonban nem jelenti azt, hogy ekkortól egyből elárasztják majd az utakat a magukat vezető járművek. Ezek az új közlekedési eszközök ugyanis rengeteg gyakorlati, szabályozási, törvényi és jogi kérdést vetnek fel, de ha közel nullára szorítják majd le a halálos közlekedési balesetek számát, akkor minden irányból maximális támogatást fognak élvezni. És egy napon teljesen kivehetik az irányítást a kezünkből, a hagyományos autózás szerelmesei pedig lezárt petrolhead rezervátumok útjaira lehetnek majd száműzve.

© General Motors

