[{"available":true,"c_guid":"fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Máig kellett volna megegyezni a Brexit feltételeiről, ám ez nem történt meg, így egyre inkább valós az a veszély, hogy a britek jövő márciusban megegyezés nélkül lépnek ki az EU-ból. Ez beláthatatlan következményekkel járhat, a kutyák utazásának akadályoztatásától a fizetések csökkenéséig.","shortLead":"Máig kellett volna megegyezni a Brexit feltételeiről, ám ez nem történt meg, így egyre inkább valós az a veszély...","id":"20181018_no_deal_brexit_eu_csucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f60a626-2004-411f-9928-1ef3177f22d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_no_deal_brexit_eu_csucs","timestamp":"2018. október. 18. 20:00","title":"Vasfüggöny mögé kerülhet Nagy-Britannia, amin a magyaroknak se lesz kiskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bb1ea-d5ee-4b97-84e7-9363b1881528","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Duna budafoki szakaszán látszott ki egy autó a Dunából a rekordalacsony vízállás miatt. ","shortLead":"A Duna budafoki szakaszán látszott ki egy autó a Dunából a rekordalacsony vízállás miatt. ","id":"20181019_Fotok_Olyan_alacsony_a_vizallas_hogy_kibukkant_egy_auto_a_Dunabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536bb1ea-d5ee-4b97-84e7-9363b1881528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8585bf50-54a8-4ae9-b487-38578375448f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Fotok_Olyan_alacsony_a_vizallas_hogy_kibukkant_egy_auto_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 19. 14:21","title":"Fotók: Olyan alacsony a vízállás, hogy kibukkant egy autó a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Változik a Gellért téren áthaladó villamosok és buszok menetrendje, a 2-es metró a Kossuth téren, a földalatti a Vörösmarty utcánál nem áll meg, autóval pedig kerülje el az Andrássy utat és a Műegyetem rakpartot, ha teheti.","shortLead":"Változik a Gellért téren áthaladó villamosok és buszok menetrendje, a 2-es metró a Kossuth téren, a földalatti...","id":"20181019_Itt_vannak_az_oktober_23ai_lezarasok_tobb_villamos_maskepp_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307d5d4-0c91-440b-99b8-7ccf37c0c278","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Itt_vannak_az_oktober_23ai_lezarasok_tobb_villamos_maskepp_jar","timestamp":"2018. október. 19. 17:33","title":"Itt vannak az október 23-ai lezárások, több villamos másképp jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Pálinkás József nem ért egyet azzal, hogy a szakképzés ne adjon általános műveltséget, és lapunknak adott interjújában bírálta a hazai cégeket is, amelyek sokszor úgy kérnek támogatást, hogy nem tudják, mit akarnak.","shortLead":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a565e1-3767-49ef-9a2f-ee421ed67556","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Ha nincs verseny, az a tudomány halála – Pálinkás József oktatásról, fejlődésről, MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány kevesek által ismert tény azokról a gépizmokról, melyek mindannyiunk alatt ott robognak, amikor repülünk.","shortLead":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány...","id":"20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07563930-23d8-4968-88a4-73407e173a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"8 dolog, amit csak kevesen tudnak a repülőgépek hajtóműveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c903b7-5179-45c2-b4c6-0683ce33ebc0","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni könyvtárat.","shortLead":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni...","id":"201836__olvasastanitas_mobillal__lyuk_afalban__szokincskeresok__jo_szorakodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c903b7-5179-45c2-b4c6-0683ce33ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2324b57-4b3a-41e2-86e9-690b287a11cd","keywords":null,"link":"/tudomany/201836__olvasastanitas_mobillal__lyuk_afalban__szokincskeresok__jo_szorakodast","timestamp":"2018. október. 20. 10:00","title":"Segít a telefonnyomkodás abban, hogy megtanuljon olvasni a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan rá fognak jönni, és akkor mi lesz velem?” Ha igen, fontos tudnia, hogy nincs egyedül.","shortLead":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan...","id":"20181018_imposztorszindroma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf606fc-e0eb-4ec1-b90e-32451b7c3662","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181018_imposztorszindroma","timestamp":"2018. október. 18. 19:24","title":"Retteg, hogy munkahelyén kóklernek nézik? Akkor talán imposztorszindrómában szenved!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]