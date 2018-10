Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak.","shortLead":"A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak.","id":"20181019_Kilepett_wellhellosok_Fluor_Tomi_durvan_megfenyegette_az_egyik_zeneszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f956290f-a324-411c-b658-ab908a4a15e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kilepett_wellhellosok_Fluor_Tomi_durvan_megfenyegette_az_egyik_zeneszt","timestamp":"2018. október. 19. 16:40","title":"Kilépett wellhellósok: Fluor Tomi durván megfenyegette az egyik zenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","shortLead":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","id":"20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b51cc5-ecff-4bab-b512-834c8baee718","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. október. 18. 20:28","title":"Trump a hadsereggel záratná le a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","shortLead":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","id":"20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8585370-5c4e-4a7b-a821-cc8cac40cb22","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 19. 08:19","title":"Országjárásba kezd az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva a mezőgazdaságban. ","shortLead":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva...","id":"20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42f555e-143f-4103-a949-80aa98b65fec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","timestamp":"2018. október. 18. 15:48","title":"Nemcsak büdösek a poloskák, hanem károsak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","shortLead":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","id":"20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43da02-c8ca-4617-961f-e1f8a75bd8f3","keywords":null,"link":"/elet/20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","timestamp":"2018. október. 20. 07:45","title":"A ruandai kormány már tudja azt, amit Orbán Viktor kormánya nem is akar megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem sokban különböznek ettől. Az ingatlanpiaci boom előtt a tranzakciók 40 százalékát első lakásvásárlók bonyolították.","shortLead":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem...","id":"20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36476b8-40cc-4097-9b22-31c3d237d6a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","timestamp":"2018. október. 19. 11:24","title":"Sokkal kevesebben jutnak első lakáshoz, mint a boom előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte a jövő májusi EP-választásokra készülnek. Ha a nyilvánosságot uralni tudják a témáikkal, akkor nyert ügyük van, ehhez azonban saját kommunikációs csatornák kiépítésére van szükségük. Az elmúlt hetekben öt másik európai szerkesztőséggel együtt a HVG is igyekezett utánajárni, hogyan igyekszik felülírni a valóságot az illiberális média. Mint kiderült, ezt a betegséget Magyarországon kívül is ismerik, legfeljebb itthon lényegesen előrehaladottabb stádiumban jár. ","shortLead":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte...","id":"20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f93ee-0706-46d1-a2f3-6b9869d66951","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","timestamp":"2018. október. 20. 07:00","title":"Össztűz a kritikus médiára: hét lépés, amelyben a fasoszféra elpusztítja a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tekinthető biztató jelnek, ha tömeges elbocsátásokra kerül sor egy cégnél. Lehet, hogy az Essential Products háza táján is nagy a baj?","shortLead":"Nem tekinthető biztató jelnek, ha tömeges elbocsátásokra kerül sor egy cégnél. Lehet, hogy az Essential Products háza...","id":"20181019_essential_products_elbocsatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746eb71f-4d1d-4a4c-8262-920021257038","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_essential_products_elbocsatasok","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Nagy lehet a baj, dolgozói harmadát kirúgja az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]