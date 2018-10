Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hatéves hálózatkutatási program közel 10 millió eurós támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatán-olvasható a nyertesek közleményében.","shortLead":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef2a5cb-5e06-41ca-9e94-c1ba0b5a883d","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","timestamp":"2018. október. 22. 19:59","title":"A pénz mellé elismerést és feladatot is kaptak magyar tudósok, Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes lehet belevágni egy francia kalandba. Például egy kompakt SUV kategóriás Citroennel.","shortLead":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes...","id":"20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24346f4d-a581-4361-bbe6-eac27dc06856","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","timestamp":"2018. október. 22. 17:30","title":"Mosolyra hangolva: teszten a Citroen C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben újították fel a szombathelyi uszodát, Hende Csaba fideszes országyűlési képviselő ígérte, olcsóbb lesz. Ez egyelőre nem így tűnik.\r

