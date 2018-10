Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a111a839-5fe2-4acb-a911-6f186906302e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kurátorok túl hiszékenynek bizonyultak, de egy vizsgálat fényt derített az igazságra.","shortLead":"A kurátorok túl hiszékenynek bizonyultak, de egy vizsgálat fényt derített az igazságra.","id":"20181023_Hamisak_voltak_a_washingtoni_Bibliamuzeumban_kiallitott_holttengeri_tekercsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a111a839-5fe2-4acb-a911-6f186906302e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b47784-83fa-49b3-ad45-00066afd7ca1","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Hamisak_voltak_a_washingtoni_Bibliamuzeumban_kiallitott_holttengeri_tekercsek","timestamp":"2018. október. 23. 10:56","title":"Hamisak voltak a washingtoni Bibliamúzeumban kiállított holt-tengeri tekercsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell félnetek. A honvédelmi tárca viszont úgy érzi, a NATO keretein belül jó lesz részt venni olyan hadgyakorlatokon, amely szerintük az orosz fenyegetés elleni felkészülést jelenti. A tisztánlátás esélyét rontja, hogy a hvg.hu-val csak a NATO kommunikál, a magyar honvédelmi tárca nem.","shortLead":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell...","id":"20181023_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307b5c6-d254-471f-9153-7a50ac017b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","timestamp":"2018. október. 23. 10:22","title":"Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató társaik, mert ők a román és a magyar nyelvet is oktatják.","shortLead":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató...","id":"20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7457a0-cf66-4299-a952-11b2147ebe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","timestamp":"2018. október. 22. 20:48","title":"RMDSZ: Kifizetik a magyar tanítók románóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyagcsomagolása volt, vagy ivott műanyagpalackból. ","shortLead":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok...","id":"20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24da3-fdb9-495f-93d9-d70f96bde530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","timestamp":"2018. október. 23. 16:33","title":"Először mutattak ki mikroműanyagot emberi ürülékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d5aa83-ab8a-464a-93af-23219403b483","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kis időutazásra hívjuk olvasóinkat, mutatjuk, hogy néhány évtizede hogyan mutatott a valaha készült legnépszerűbb orosz terepjáró reklámfilmje.","shortLead":"Egy kis időutazásra hívjuk olvasóinkat, mutatjuk, hogy néhány évtizede hogyan mutatott a valaha készült legnépszerűbb...","id":"20181024_lada_niva_terepjaro_suv_orosz_szovjet_autoreklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35d5aa83-ab8a-464a-93af-23219403b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60813dc0-43a4-42e1-b744-9f7e5baba6f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_lada_niva_terepjaro_suv_orosz_szovjet_autoreklam","timestamp":"2018. október. 24. 11:21","title":"Szovjet Lada-reklám a legjavából: kőkemény kiképzésen a jó öreg Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló megállapodás (INF) végrehajtásával kapcsolatban felmerült kölcsönös kifogások ügyében - közölte Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára oszkvában John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval.","shortLead":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló...","id":"20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf012192-f93d-40c3-8db5-c786c8529652","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","timestamp":"2018. október. 22. 19:25","title":"Mi az az INF-szerződés? Reagan és Gorbacsov írta alá, most Putyinon és Trumpon múlhat a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken kereskedelmi forgalomba kerülő iPhone Xr-nél azonban változhat a helyzet.","shortLead":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken...","id":"20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6d1ba-1c7c-4530-b798-86f61fa92a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","timestamp":"2018. október. 23. 12:03","title":"300 forintért is van hasonló, 11 ezerért adhatja az Apple az átlátszó iPhone-tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b5337-04a4-43df-ba7e-1637f20ed220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Bem téren elmondott október 23-i beszédét követően kameránknak arról beszélt, reméli, hogy az erőszaktól való félelem arra fogja vezetni a Fideszt, hogy engedjenek a magyar nép nyomásának, és egy tisztességesebb, emberségesebb, becsületes útra térjenek vissza. Ez önként nem fog menni, mert minden zsarnok addig megy el, amíg teheti - mondta a politikus. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Bem téren elmondott október 23-i beszédét követően kameránknak arról beszélt...","id":"20181023_Marki_Zay_Meg_egyetlen_zsarnok_sem_adta_at_a_hatalmat_onkent__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99b5337-04a4-43df-ba7e-1637f20ed220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9ac7e8-ff90-434a-8d10-964c2a603c19","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Marki_Zay_Meg_egyetlen_zsarnok_sem_adta_at_a_hatalmat_onkent__video","timestamp":"2018. október. 23. 18:24","title":"Márki-Zay: Még egyetlen zsarnok sem adta át a hatalmát önként - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]