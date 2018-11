Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára megnyitott magánterület, így ő és kollégái döntik el, ki mehet be, és ki nem.","shortLead":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára...","id":"20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8a342f-89a4-4f67-bb23-c1a2ed59122e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","timestamp":"2018. november. 07. 18:50","title":"Indoklás nélkül tiltott ki egy roma társaságot a Gozsdu Udvar biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több jel is arra utal, hogy javulásnak indultak az utóbbi hónapokban látványosan megromlott ukrán-magyar kapcsolatok: Ukrajna – a magyar külügyminisztérium képviselőinek a jelenlétében – tiszteletbeli konzulátust nyitott Siófokon, Kijev megadta a beleegyezést Íjgyártó István kijevi nagyköveti kinevezéséhez, Budapest pedig megváltoztatta Grezsa István miniszteri biztos Ukrajna által kifogásolt titulusát. Az sem kizárt, hogy Magyarország is hamarosan tiszteletbeli konzulátust nyit Ukrajnában.\r

","shortLead":"Több jel is arra utal, hogy javulásnak indultak az utóbbi hónapokban látványosan megromlott ukrán-magyar kapcsolatok...","id":"20181109_Javulasnak_indultak_a_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33be59a2-979a-4a6a-b62f-4eba016e4a24","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Javulasnak_indultak_a_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2018. november. 09. 11:48","title":"A kormány titokban békülni kezdett Ukrajnával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","shortLead":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","id":"20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27fe73a-1010-4fd5-8ef5-5b77d822f081","keywords":null,"link":"/sport/20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","timestamp":"2018. november. 07. 21:31","title":"Doppingolt lóval nyert a Kishuszár Vágta győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fde21f0-c157-4930-892d-57d2e776b72d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem kell fizetni azért, ha közterületen gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Továbbra sem kell fizetni azért, ha közterületen gyűjtenek aláírásokat.","id":"20181109_magyar_ketfarku_kutya_part_alairasgyujtes_kozteruletfoglalas_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fde21f0-c157-4930-892d-57d2e776b72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62891a-d339-4e20-857d-4f2dec7e7d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_magyar_ketfarku_kutya_part_alairasgyujtes_kozteruletfoglalas_birosag","timestamp":"2018. november. 09. 13:23","title":"Igazat adtak a Kutyapártnak a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ausztráliától Mexikóig tömegdemonstrációval és a kereskedés felfüggesztésével tüntettek az antikváriumok, mert az Amazonhoz tartozó AbeBooks kivonult Magyarországról, Csehországból, Oroszországból és Dél-Koreából.\r

","shortLead":"Ausztráliától Mexikóig tömegdemonstrációval és a kereskedés felfüggesztésével tüntettek az antikváriumok, mert...","id":"20181108_Sztrajkkal_mentettek_meg_a_vilag_antikvariusai_a_magyar_konyveseket_az_Amazon_rossz_dontesetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21933e6c-f18c-48de-9fe6-53ce19eb76f1","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Sztrajkkal_mentettek_meg_a_vilag_antikvariusai_a_magyar_konyveseket_az_Amazon_rossz_dontesetol","timestamp":"2018. november. 08. 11:36","title":"Sztrájkkal mentették meg a világ antikváriusai a magyar könyveseket az Amazon rossz döntésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő. ","shortLead":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más...","id":"20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afdedc-d9f8-4fec-8e5e-88916b2dd82e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","timestamp":"2018. november. 07. 20:45","title":"Puzsér nem kedveli a CEU-t, de kiáll mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki a Nature című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányból, amely azt bizonyítja, hogy a színes tojás korántsem a modern madarak kivételes tulajdonsága, hanem már az őseiknek számító dinoszauruszok csoportjára is jellemző volt.","shortLead":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki...","id":"20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5dcba8-c805-471b-bf06-9886239cd94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","timestamp":"2018. november. 07. 16:03","title":"Ez aranyos: színes, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]