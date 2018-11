Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dd03cc2-8c44-4783-b5bf-6f41be0c3fcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan eset, amely megmutatta, nem érdemes fővállalkozóként indulni az állami tendereken. Erről is beszélt Varga Mihály, a KÉSZ Csoport tulajdonosa a HVG-nek adott interjújában, de azt is elmondta, miért egy osztrák alapítvány a cég végső tulajdonosa.","shortLead":"Volt olyan eset, amely megmutatta, nem érdemes fővállalkozóként indulni az állami tendereken. Erről is beszélt Varga...","id":"20181108_Alig_buntetik_aki_szabalytalan_kozbeszerzest_ir_ki__panaszolja_a_KESZ_Csoport_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd03cc2-8c44-4783-b5bf-6f41be0c3fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc451c95-a2ff-4b84-9774-3ec700c23d74","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Alig_buntetik_aki_szabalytalan_kozbeszerzest_ir_ki__panaszolja_a_KESZ_Csoport_tulajdonosa","timestamp":"2018. november. 08. 15:54","title":"Alig büntetik, aki szabálytalan egy közbeszerzésen - panaszolja a KÉSZ Csoport tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b38f30-1f11-46a5-af80-fe796461c986","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az X-Faktor mentora Ausztráliába utazott.\r

\r

","shortLead":"Az X-Faktor mentora Ausztráliába utazott.\r

\r

","id":"20181110_Fel_napot_varakoztattak_Radics_Gigit_nem_engedtek_fel_egy_repulore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42b38f30-1f11-46a5-af80-fe796461c986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7f4d9c-18f0-44a5-a73f-33bcea825889","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Fel_napot_varakoztattak_Radics_Gigit_nem_engedtek_fel_egy_repulore","timestamp":"2018. november. 10. 08:58","title":"Fél napot várakoztatták Radics Gigit, nem engedték fel egy repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","shortLead":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","id":"20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adb46bd-94d4-4b4d-b328-8c792e37d9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 09. 06:10","title":"Mocskos humorú mozaikok bizonyítják, hogy nem változtunk kétezer év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a Szeged–csanádi egyházmegye püspöke által korábban letiltott interjú a Magyar Hangban. A püspök soha nem hallott még a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről, a NER-ről, a kritikus újságírókat pedig szellemi rabszolgának tartja.","shortLead":"Megjelent a Szeged–csanádi egyházmegye püspöke által korábban letiltott interjú a Magyar Hangban. A püspök soha nem...","id":"20181109_KissRigo_Laszlo_puspok_Nem_foglalkozom_partpolitikaval_de_Soros_veszelyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1333e2-50a9-4c98-90b1-6c9a57e1a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_KissRigo_Laszlo_puspok_Nem_foglalkozom_partpolitikaval_de_Soros_veszelyes","timestamp":"2018. november. 09. 08:42","title":"Kiss-Rigó László püspök: Nem foglalkozom pártpolitikával, de Soros veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott egy nőre, mára ez a szám 2,4-re esett. A különféle térségek között jelentős különbségek vannak: Nigerben 7,1, Cipruson és Tajvanon viszont csak 1-1 gyermek az átlag. Magyarország 1,4-en áll, ami kevés a lakosság „újratermeléséhez”.","shortLead":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott...","id":"20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31269aa7-ca38-43e1-a8ef-08249ad19899","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","timestamp":"2018. november. 09. 14:32","title":"Látványosan csökken világszerte a gyerekszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a0bfa5-1dc9-41dc-bb15-8776033ccd65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A világ több ezer állatkertje közül mindössze 12-ben látható ez a majomfaj, a kölyök születése pedig igazi ritkaságnak számít.","shortLead":"A világ több ezer állatkertje közül mindössze 12-ben látható ez a majomfaj, a kölyök születése pedig igazi ritkaságnak...","id":"20181109_Aranyhasu_mangabe_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39a0bfa5-1dc9-41dc-bb15-8776033ccd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5b5472-543d-478a-9b28-c0a376cddc41","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Aranyhasu_mangabe_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben__foto","timestamp":"2018. november. 09. 16:37","title":"Aranyhasú mangábé született a Fővárosi Állatkertben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között sem az állam.","shortLead":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között...","id":"20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0a1c21-6396-4028-9172-9d2af23b762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 09. 11:56","title":"Sokkal többet költött a kormány reklámra, mint bárki más Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal. Természetesen újrafestésre sem telt.","shortLead":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal...","id":"20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3fb017-a02e-4062-8d1c-523def7169c8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","timestamp":"2018. november. 09. 12:42","title":"Büszkén adta át a képviselő az ötméteres, göröngyös buhera-kerékpárutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]