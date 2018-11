Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen sorrendben végezzék el, a fizetésért pedig kénytelenek kompromisszumokat kötni. De képzeljük el azt, hogy már a ’30-as éveinkre függetlenné válhatunk anyagilag, sőt, a békés nyugdíjas évekért sem kell 40 évet dolgoznunk. Összegyűjtöttünk néhány történetet olyan emberekről, akik mindezt megvalósították. ","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen...","id":"generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833a700-955d-47b4-a846-f27099941cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","timestamp":"2018. november. 20. 11:30","title":"Harmincévesen nyugdíjba menni és jól élni? Mutatjuk a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","shortLead":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","id":"20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba5068-78f6-49e4-af02-78d4f806cb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","timestamp":"2018. november. 19. 17:41","title":"Elképesztő fotók jöttek a Guatemalában kitört vulkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37695b-0ff6-4231-8edf-72fdcd3e0b0b","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Házasság, megcsalás, válás, család, Magyar Gárda, Simicska, zsidó, náci, Toroczkai, Orbán és Jobbik - ezek a kulcsszavai Vona-Szabó Krisztina könyvének, amely a férjével közös elmúlt húsz évükről szól és amelyből néhány részletet kiemeltünk. Bár ahogy a könyvben olvasható, a fél életüket együtt élték le, a Jobbik egykori elnökének felesége egy-két bekezdéssel még Vona Gábort is meglepte.","shortLead":"Házasság, megcsalás, válás, család, Magyar Gárda, Simicska, zsidó, náci, Toroczkai, Orbán és Jobbik - ezek...","id":"20181119_vona_szabo_krisztina_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e37695b-0ff6-4231-8edf-72fdcd3e0b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69407e0-26a7-4d91-9a32-22585ac2f6b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_vona_szabo_krisztina_konyve","timestamp":"2018. november. 19. 17:06","title":"Vona Gábor a zuhany alatt találta ki a Magyar Gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es főúton történt szerda hajnali balesetben egy ember, a személyautó utasa életét vesztette. ","shortLead":"A 4-es főúton történt szerda hajnali balesetben egy ember, a személyautó utasa életét vesztette. ","id":"20181121_Kigyulladt_teherautoba_rohant_egy_autos_Karcagnal_meghalt_az_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eafdd72-df32-4b2e-96c2-67d92b0fb1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Kigyulladt_teherautoba_rohant_egy_autos_Karcagnal_meghalt_az_utas","timestamp":"2018. november. 21. 05:30","title":"Kigyulladt teherautóba rohant egy autós Karcagnál, meghalt az utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c24420c-b79f-4f03-b9d6-81ca8d2c2ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy értesült, hogy Perényi János volt bécsi nagykövet hamarosan új megbízást kapott volna a külügytől.\r

","shortLead":"A 24.hu úgy értesült, hogy Perényi János volt bécsi nagykövet hamarosan új megbízást kapott volna a külügytől.\r

","id":"20181120_aston_martin_80_millio_forint_perenyi_janos_nagykovet_diplomata_becs_lisszabon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c24420c-b79f-4f03-b9d6-81ca8d2c2ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e82311-c132-4e68-9c21-a2dc36eda90c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_aston_martin_80_millio_forint_perenyi_janos_nagykovet_diplomata_becs_lisszabon","timestamp":"2018. november. 20. 18:40","title":"Bukta az újabb megbízást a 80 milliós autóval furikázó magyar diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de most el lehet gondolkodni azon, hogy jól volt-e időzítve a szakvezetőcsere.","shortLead":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de...","id":"20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e985f6-5986-42e5-9cf7-09f4b7fe197d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 19. 10:27","title":"Szalai Ádám finoman beolvasott az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115873af-fe5f-41f7-8ad5-81374af27b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 15 éves fiú unta a tanulást, ezért mitológiai alakokat rajzolt a könyve margóira.","shortLead":"A 15 éves fiú unta a tanulást, ezért mitológiai alakokat rajzolt a könyve margóira.","id":"20181120_Mar_a_18_szazadi_diakok_is_telefirkaltak_a_konyveiket_leginkabb_emberevo_oriasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=115873af-fe5f-41f7-8ad5-81374af27b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bc275e-10fc-4fb0-b73d-82796359bdd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Mar_a_18_szazadi_diakok_is_telefirkaltak_a_konyveiket_leginkabb_emberevo_oriasokkal","timestamp":"2018. november. 20. 12:12","title":"Már a 18. századi diákok is telefirkálták a könyveiket, leginkább emberevő óriásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]