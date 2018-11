Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","shortLead":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","id":"20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddfa11c-73e2-4c3d-900b-1445debd0258","keywords":null,"link":"/elet/20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","timestamp":"2018. november. 21. 11:52","title":"A Facebookon lehetett licitálni egy 16 éves afrikai menyasszonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza főigazgatója általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítana, és szakítana azzal a szemlélettel, hogy Magyarország eltérésben van Nyugat-Európához képest. ","shortLead":"A Terror Háza főigazgatója általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítana, és szakítana azzal...","id":"20181120_Schmidt_Maria_megmondta_milyen_tortenelemoktatast_szeretne_a_NERben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3563f15-5adf-45d5-914b-8eaf8278a6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Schmidt_Maria_megmondta_milyen_tortenelemoktatast_szeretne_a_NERben","timestamp":"2018. november. 20. 16:52","title":"Schmidt Mária megmondta, milyen történelemoktatást szeretne a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség bizonyítékok hiányában döntött a nyomozás és ezzel a büntetőeljárás megszüntetéséről abban az ügyben, amelyet a szlovák hatóságok indítottak hamis tanúzás és más bűncselekmények miatt. ","shortLead":"A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség bizonyítékok hiányában döntött a nyomozás és ezzel a büntetőeljárás...","id":"20181122_megszunt_a_nyomozas_zsak_malina_hedvig_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6dc18b-0326-4a3d-8260-23584afdd9f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_megszunt_a_nyomozas_zsak_malina_hedvig_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 10:17","title":"Megszűnt a nyomozás Zsák Malina Hedvig ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára fókuszál. Ingyenes, de így is megkérik az árát.","shortLead":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára...","id":"20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a744ef-7218-4bf0-9149-5e17a073fa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. november. 21. 08:33","title":"Meglepetés: jött egy teljesen új Assassin’s Creed, ezzel a telefonján játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha jeleznék, hogy beavatkozás híján pár másodperc múlva egymásba rohannak. Közeleg az idő, amikor a hálózatba kapcsolt járművek ontani fogják az információkat.","shortLead":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha...","id":"20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c93082-8403-434e-b63f-7c00195505c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","timestamp":"2018. november. 22. 13:15","title":"Mikorra lesznek képesek a kocsik arra, hogy beszéljenek egymással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – derül ki a birtokunkba jutott előterjesztésből. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre”, és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek. A szükséges pénz a finanszírozásra állítólag megvan – kérdés, mi valósul meg mindebből.","shortLead":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen...","id":"20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb08553-0c1a-4f9e-b563-8a699ed3b3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 22. 06:30","title":"Közmunkást faragna a hajléktalanokból az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem kisebb nevet, mint a Samsungot kell maga mögé kell utasítania.","shortLead":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem...","id":"20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766c78-6799-4e23-a16b-94bd05a22095","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Megnőtt az étvágya, már a Samsungot is maga alá gyűrné a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","shortLead":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","id":"20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f8bfb-cd61-4f51-a384-2ccb2a463f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 07:45","title":"Csak jövőre születhet ítélet a bőnyi rendőrgyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]