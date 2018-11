Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","shortLead":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","id":"20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50db2b-377d-476d-a957-4541d4a8743b","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","timestamp":"2018. november. 21. 10:25","title":"A lazúrcinege után újabb ritka madár érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég résztulajdonosa, a gerincgyógyász Varga Péter Pál szerint torz a kormányzati attitűd: „ha nem tudunk kellően megfizetni, nem is abajgatunk azzal, hogy hogyan gyógyítasz”.","shortLead":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég...","id":"20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3815081a-93a1-4631-987e-2c08a6de79fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","timestamp":"2018. november. 21. 13:48","title":"Új sürgősségi kórházi szárny épül Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd1dae5-ca4a-4563-84b6-f03bdc2feb7d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nemcsak hitelszerződést kötött a debreceni önkormányzat az Erste Bankkal az épülő BMW-gyárra, hanem határidős devizaügyletet is. Így akarják tompítani az euró-forint árfolyamkockázatból adódó kockázatot és spekulációt. ","shortLead":"Nemcsak hitelszerződést kötött a debreceni önkormányzat az Erste Bankkal az épülő BMW-gyárra, hanem határidős...","id":"20181121_Ha_jon_a_crach_ugyis_mindegy__kockazatos_uzletbe_kezdett_Debrecen_a_BMWvel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1dae5-ca4a-4563-84b6-f03bdc2feb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c0c4c3-41a8-4969-835a-d23df4f600ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ha_jon_a_crach_ugyis_mindegy__kockazatos_uzletbe_kezdett_Debrecen_a_BMWvel","timestamp":"2018. november. 21. 16:25","title":"A Kósa Lajos szobrát őrző múzeumot ajánlották fedezetként a BMW debreceni gyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár Jánosnak nem tetszik a szegedi bíróság ítélete, szerinte a SZEVIÉP kedden börtönre ítélt vezetői helyett a szocialista politikusoknak kellene bűnhődniük.","shortLead":"Lázár Jánosnak nem tetszik a szegedi bíróság ítélete, szerinte a SZEVIÉP kedden börtönre ítélt vezetői helyett...","id":"20181121_Lazar_nem_szall_le_Botkarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801e5bf-8580-4e83-b790-fd90883a3a05","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Lazar_nem_szall_le_Botkarol","timestamp":"2018. november. 21. 12:10","title":"Lázár nem száll le Botkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","shortLead":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","id":"20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e869c8b6-d6bc-4e7d-8ab8-13c118e87bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","timestamp":"2018. november. 21. 21:41","title":"Tovább egyezkedik May Junckerrel, hogy legyen értelme a Brexitről szóló EU-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség középső és keleti részét a sarkvidéki eredetű fagyos levegő.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség...","id":"20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958b494-7b83-4a13-b2aa-9c114c3f68c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. november. 22. 10:25","title":"Sarkvidéki levegő közelít felénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt indított eljárást. Ez azt jelenti, hogy a jogerős végzés szerint a nő nem követett el szabálysértést.","shortLead":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás...","id":"20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef452bdf-62ce-468f-8945-7809c5beb362","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Jogerősen felmentették a hajléktalan nőt, aki élettársa miatt került utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad9e391-17d6-45f4-9c0b-bc789d8c3d51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Szintel nemet mond a bevándorlókra. A halászó-vadászó életmódot folytató lakók senkit nem engednek a szigetükre. Egy 27 éves amerikai férfi mégis megpróbált odajutni.\r

\r

","shortLead":"Észak-Szintel nemet mond a bevándorlókra. A halászó-vadászó életmódot folytató lakók senkit nem engednek a szigetükre...","id":"20181121_Nem_volt_jo_otlet_a_duhos_bennszulottek_lakta_szigetre_menni__megoltek_a_turistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad9e391-17d6-45f4-9c0b-bc789d8c3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63f6fb2-ddb4-40ad-8675-e528a9d05291","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Nem_volt_jo_otlet_a_duhos_bennszulottek_lakta_szigetre_menni__megoltek_a_turistat","timestamp":"2018. november. 21. 12:02","title":"Nem volt jó ötlet a dühös bennszülöttek lakta szigetre menni – megölték a turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]