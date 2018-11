Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","shortLead":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","id":"20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d380d9-113d-44f6-bbbc-0a23b7d8a1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 23. 13:43","title":"Összellenzéki vizsgálóbizottság állhat fel Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem derült ki, hogy kik fizettek.","shortLead":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem...","id":"20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0194a500-9d74-4aef-be3b-03c3e73fef78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. november. 22. 14:02","title":"Valaki mégis befizette a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7ef0a-b79e-4628-ae0d-72cae96d9c81","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","timestamp":"2018. november. 23. 12:57","title":"Marabu Féknyúz: Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sorsdöntő hetek várnak Nagy-Britanniára, miután kínkeservesen összeállhat a megállapodástervezet az uniós tagság megszűnéséről.","shortLead":"Sorsdöntő hetek várnak Nagy-Britanniára, miután kínkeservesen összeállhat a megállapodástervezet az uniós tagság...","id":"20181122_May_elobb_tavozik_mint_a_britek_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df79fbe-a1df-40a8-b0a5-253aa1b87ffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_May_elobb_tavozik_mint_a_britek_az_EUbol","timestamp":"2018. november. 22. 11:23","title":"May előbb távozik, mint a britek az EU-ból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","shortLead":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","id":"20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac648903-4d05-460f-b47c-60553334e3d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. november. 22. 15:22","title":"Videó: Itt a Mercedes-AMG GLC 63 rekordköre a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","shortLead":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","id":"20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010afbb-13ae-4bbe-b5da-1d9c21bfd098","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Budapesten is megnézheti a 90 millió dolláros festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent információkat. ","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent...","id":"20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e4327-c889-485e-92e8-b9437a035d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","timestamp":"2018. november. 23. 14:10","title":"A kormány is megerősítette, hogy Moszkvának adták ki az amerikaiak által kért fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 1820 forintot kell fizetni az Airbnb-n, vagy más szállásmegosztó portálokon keresztül kiadott lakások után évente, ha elfogadják az előterjesztést. ","shortLead":"Négyzetméterenként 1820 forintot kell fizetni az Airbnb-n, vagy más szállásmegosztó portálokon keresztül kiadott...","id":"20181123_Jozsefvaros_kulon_adot_szabna_ki_az_Airbnbs_lakasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910da18b-27cd-45df-b03f-662ff5e6dbca","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Jozsefvaros_kulon_adot_szabna_ki_az_Airbnbs_lakasokra","timestamp":"2018. november. 23. 15:04","title":"Józsefváros különadót vetne ki az Airbnb-s lakásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]